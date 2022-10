Bier und Fleisch aus Bayern, Fisch und Polenta aus Italien

Geschenke und Ehrungen wurden in Gargnano ausgetauscht: (v. l.) Tourismusreferent Marco Mascher, Bürgermeister Norbert Kerkel mit Vorgänger Sepp Hartl, ein Vertreter der Gemeindeverwaltung Gargnano, Vizebürgermeister Giacomo Villaretti vor Partnervereinsleiter Max Rinnerund Silvia Hartl. © bey

Seit zehn Jahren sind die Gemeinden Waakirchen und Gargnano verbandelt. Jetzt wurde das Jubiläum am Gardasee gefeiert - viel viel Essen und Trinken.

Waakirchen – Was noch für einen zünftigen Frühschoppen reichen sollte, war schon beim großen Festabend am Hafen von Bogliaco am Gardasee weg. Beinahe 1000 Einheimische aus Gargnano feierten am Wochenende (2. Oktober) mit ihren etwa 100 Freunden aus Waakirchen das zehnjährige Jubiläum der Gemeindepartnerschaft.

„Ein Fest der Superlative,“ freute sich Marco Mascher, Wirtschafts- und Tourismusreferent der Waakirchner Partnergemeinde Gargnano am Gardasee über den gigantischen Zuspruch. Sowohl Waakirchens Bürgermeister Norbert Kerkel als auch der Vizebürgermeister der Gastgeber, Giacomo Villaretti, zeigten sich hocherfreut und überzeugt, dass die Veranstaltungen der drei Festtage das Interesse beider Seiten an diesem „Gemellaggio“ kräftig befeuert haben.

Max Rinner, Erster des Waakirchner Partnerschaftsvereins, und sein Stellvertreter Sepp Hartl, Altbürgermeister und Initiator der Freundschaft, waren am Freitagabend noch skeptisch wegen der wenigen Italiener in der zweisprachigen Abendmesse im Dom San Martino, gehalten von den Ortsgeistlichen Don Carlo und Don Luca zusammen mit Diakon Franz Mertens und begleitet von der Blaskapelle Marienstein-Waakirchen sowie dem „Jubiläumsgesang“ mit Maria Häusler, Tochter Katharina und Josefa Kinshofer. Auch das anschließende Kirchenkonzert mit Blaskapelle, Frauen-Dreigesang, Akkordeonist Karl Schiestl und Pianist Bernhard Willer mit Sängerin Michaela Falkenstörfer hatte über die Partnerschafts-Aktiven und die italienischen Honoratioren hinaus kein großes Echo gefunden. Die Teilnehmer allerdings drängten sich nach dem Konzert beim Umtrunk im angeregten Gespräch auf der lauschigen Pfarrhaus-Terrasse hinter dem Dom.

Zehn Jahre Partnerschaft Waakirchen und Gargnano: Bei Festabend gab‘s Ehrungen

Alle Bedenken widerlegte die Schufterei der Bewirtungstruppe beim Festabend am nächsten Tag. „300 Portionen schon in den ersten beiden Stunden, und wir kommen kaum nach,“ meldete Teamchef Rudi Reber begeistert, während immer mehr Menschen in Bogliacos alten Hafen strömten, um an den Ständen des Kunsthandwerker-Marktes entlang zu flanieren, Gratisspeisen und Freibier zu genießen und der Musik zu lauschen. Für beste Unterhaltung sorgten die Blaskapelle Waakirchen-Marienstein mit Sprecher Georg Schmidt, das Orchester von Toscolano-Maderno unter der Leitung von Maestro Valter Rosa und die Waakirchner Band Connection Five. In einer Pause tauschten die Vertreter der Partnergemeinden Geschenke, darunter aus Waakirchen eine Urkunde zum Bekräftigen der Freundschaft und Gedenkmünzen mit den Wappen der beiden Gemeinden sowie aus Gargnano edel aufgemachte Jubiläumsplaketten für alle aktiv Beteiligten. Großer Dank galt den seinerzeitigen Bürgermeistern Hartl und Gianfranco Scarpetta für ihre Initiative, der Schulleiterin Maria Luisa Orlandi für den Schüleraustausch, Max Rinner vom deutschen Partnerschaftsverein und seiner langjährigen Vorgängerin Silvia Hartl für ihr Engagement. Einen fröhlichen und stark besuchten Ausklang bildete der sonntägliche Frühschoppen.

Freibier und Essen: Viele Sponsoren machten‘s möglich

Neuneinhalb Hektoliter Freibier, 160 Kilo Grillfleisch und Wurst, 140 Kilo Salate sowie 1000 Brezen und 500 Semmeln reichte das bayerische Bewirtungsteam in über 900 Portionen über den Tresen des Küchencontainers und aus den Zapfhähnen im Zelt am Festabend aus. Großzügige Sponsoren von Waren und Ausrüstung waren das Tegernseer Brauhaus, die Weißbierbrauerei Hopf, Hoppe-Bräu Waakirchen, das Mariensteiner Brauhaus, die Metzgerei Holnburger, die Schaftlacher Firma Hainz mit Backöfen und der Getränkemarkt Rinner mit der Schanktechnik. Für den musikalischen Frühschoppen organisierten die Waakirchner nochmal vor Ort Grillwürste, 300 Semmeln und Kulmbacher Bier. Die Partner aus Gargnano steuerten Prosecco für den Gartenempfang nach der Messe und am Festabend mehrere hundert Portionen frittierte Fischhappen und Polenta mit Käse bei.

GUDULA BEYSE

