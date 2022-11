Biolink Waakirchen: Büro-Container kommen weg, Lagerzelt bleibt

Die Container beim bisherigen Sitz der Firma Biolink am Brunnenweg sollen bald verschwinden. © tp

Biolink bleibt in Waakirchen. So viel ist seit Mai klar. Nun kam das Provisorium am Firmensitz inm Bauausschuss zur Sprache.

Waakirchen – Die Firma Biolink mit mehr als 100 Angestellten bleibt dem Standort Waakirchen treu: Diese Nachricht hatte im Mai dieses Jahres für Freude gesorgt. Der Bau einer neuen Produktions- und Lagerhalle mit Büros auf der Erweiterungsfläche des Gewerbegebiets am Brunnenweg hatte da gerade begonnen. Jetzt ging es im Waakirchner Bauausschuss um das wenig ansehnliche Provisorium am alten Betriebssitz. Die für den Übergang genehmigten Büro-Container baut das Unternehmen demnächst ab. „Damit wird die Situation schon sehr entzerrt“, meinte Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG).

Provisorisches Lagerzelt bleibt erstmal stehen

Ein ebenfalls nur als Provisorium geduldetes Lagerzelt für Versandmaterialien soll aber noch eine Weile stehen bleiben. Das Unternehmen hatte eine Verlängerung der zum Jahresende ablaufenden Genehmigung bis 2025 beantragt, Cornelia Riepe (Grüne) wunderte sich über die Länge des Zeitraums. Bis 2025 müsste der Umzug in die neuen Gebäude doch längst vollzogen sein, meinte sie.

Ein deutlich früherer Umzug sei zu erwarten, erklärte Bauamtsleiter Christoph Marcher. Er gehe davon aus, dass Biolink sich den maximal möglichen Zeitraum vorsichtshalber sichern wolle. Ob das Zelt wirklich bis zum Ablauf der Frist stehen bleibe, lasse sich jetzt noch nicht sagen.

Rückbau ist Bestandteil der Genehmigung

Wichtig war Hans Heiß (Wir), dass der Rückbau gesichert ist. Die Wiederherstellung der Fläche sei Bestandteil der Genehmigung, versicherte Bauamtsleiter Marcher. Mit Blick auf die jetzige Entwicklung plädierte Rudi Reber (ABV) dafür, den Antrag zu befürworten. Das sahen auch seine Kollegen am Ratstisch so: Die Zustimmung erfolgte einstimmig. Auch provisorisch angelegte Stellplätze dürfen bis zum Ablauf der Frist bleiben.

Reichlich Turbulenzen um Biolink in den vergangenen Jahren

Im Vorfeld hatte es viele Turbulenzen gegeben. Das Unternehmen, Hersteller von Klebebändern für die Luftfahrt-, Automobil- und Bauindustrie, hat seinen Betriebssitz in gepachteten Räumen der Firma Rixner am Brunnenweg. Ursprünglich war ein großer Neubau auf der benachbarten Fläche geplant, weshalb die Gemeinde Waakirchen 2015 eine großzügige Erweiterung des Gewerbegebiets durchkämpfte. Etwa zur gleichen Zeit kündigte das Unternehmen überraschend einen Standortwechsel nach Bad Tölz an. Doch auch hier blieb es bei der Ankündigung.

Unternehmen bleibt in Waakirchen

Als der französische Konzern Saint Gobain im Juli 2017 Biolink übernahm, wurden die Karten neu gemischt. Ob Biolink am Standort bleibt, war jedoch lange offen. Nach ebenso langen wie schwierigen Verhandlungen gab das Unternehmen im Mai die – für die Gemeinde erfreulichen – Zukunftspläne bekannt: Biolink bleibt auch künftig Pächter des Rixner-Gebäudes und errichtet zusätzlich einen Neubau, der aber deutlich kleiner ausfällt als im Entwurf von einst vorgesehen. Im Gewerbegebiet ist somit nun Platz für 14 Unternehmen.