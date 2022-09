Neues Pale Ale aus neuer Hopfensorte

Von Christina Jachert-Maier

Der Hopfenlieferant Hopsteiner wollte mit einer neuen Hopfensorte ein Spezialbräu kreieren. Seine Wahl fiel auf Hoppebräu aus Waakirchen.

Waakirchen – Das Unternehmen Hopsteiner gehört zu den weltweit größten Hopfenlieferanten mit eigenen Hopfenfarmen und Veredelungswerken. Um zu zeigen, dass er neue Wege geht, was Forschung und Vermarktung betrifft, suchte sich der Branchenriese einen Partner für ein „New England Pale Ale“, gebraut aus einer neu gezüchteten Hopfensorte. Die Wahl fiel auf die kleine Waakirchner Brauerei Hoppebräu. „Das ist für uns ein Ritterschlag“, freut sich Markus Hoppe.

Hoppebräu: Brauer-Partnerschaft als Ritterschlag

In seiner Brauerei wurde das Pale Ale hergestellt, insgesamt 6000 Dosen. Das Aroma sei sehr fruchtig, ein „Hopfenspiel aus milder Bittere und den orangigen Zitrusnoten des amerikanischen Bravo“, beschreibt Hoppe. Beim Hopfen, einer Sorte mit dem Namen Solero, handle es sich um eine Neuzüchtung, die mit den Hitzesommern besser zurechtkomme als die alten Sorten. Das „New England Pale Ale“ stehe für Erneuerung, entstanden als Hybrid aus dem Know-how beider Firmen, so Hoppe. Ein Dauerbrenner wird es nicht. „Das ist eine einmalige Sache“, erklärt der Bierbrauer aus Waakirchen. Das Bier sei dem Fachpublikum vorgestellt und an Kunden verteilt worden, er verkaufe es derzeit auch. „Nach vier Monaten wird es weg sein“, schätzt Hoppe.

Die Verbindung zwischen Hoppebräu und Hopsteiner ist hingegen von längerer Dauer. Im Jahr 2012 lernten sich Mark Wilken, stellvertretender Verkaufsleiter von Hopsteiner, und Hoppe kennen. Es entstanden sowohl eine Freundschaft als auch eine Geschäftsbeziehung zwischen den beiden Firmen. Hoppe kauft dort seinen Hopfen. Die Brau-Kooperation, den „Collab-Brew“, verdanke Hoppebräu seiner Innovationskraft, meint Hoppe: „Wir haben bei uns die neueste Technik verbaut.“ Wie berichtet, hat Hoppe seine junge Braustätte vier Jahre nach Betriebsbeginn in diesem Frühjahr voll ausgebaut – und damit seinen Zehn-Jahres-Plan vorzeitig erfüllt.