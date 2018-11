Bürger sollen über Ortsmitte entscheiden

Die Planung für die Ortsmitte auf der Zielgeraden stoppen? Diesen Antrag lehnte der Gemeinderat ab. Aber es soll ein Ratsbegehren geben – und eine Abstimmung im Mai 2019.

Waakirchen– Für Michael Futschik ist klar: Bei der Bürgerversammlung konnte das vom Gemeinderat und Planer Hans Hagleitner präsentierte Konzept für die Ortsmitte nicht überzeugen. Wie berichtet, sieht der Entwurf fünf Wohn- und Geschäftshäuser vor, die sich um einen großen Platz scharen. Die Gemeinde will mit Hilfe eines staatlichen Förderprogramms 29 bezahlbare Wohnungen schaffen, in den Erdgeschossen der Häuser sollen sich Läden, Cafés oder auch ein Pflegedienst ansiedeln. Zum Komplex gehört eine Tiefgarage mit 70 Plätzen.

Futschik, der im Mai eine Bürgerwerkstatt zum Thema organisiert hat, findet den Komplex zu mächtig. Per Antrag forderte er den Planungsstopp. „Wir sollten nun innehalten, um mehrere Möglichkeiten für die beste Zukunft unseres Ortes zu entwickeln, auch wenn diese eventuell nicht förderfähig sein könnten“, heißt es in einem Schreiben Futschiks an den Gemeinderat.

Eine Forderung, die im Gemeinderat auf einmütiges Kopfschütteln stieß. Das Verfahren stehe kurz vor dem Abschluss, erinnerte, meinte Norbert Kerkel (FWG). Aktuell erarbeitet das örtliche Architekturbüro Hagleitner die Eingabeplanung. Erst wenn das Landratsamt die Baugenehmigung erteilt hat, berechnet die Regierung von Oberbayern die Wirtschaftlichkeit. Ein entscheidender Punkt. Denn eine Förderung gibt’s nur, wenn das Projekt auch trägt, Und ohne Zuschuss ist die Idee nicht umsetzbar.

Ein Planungsstopp bedeute, dass es auch keine Wirtschaftlichkeitsberechnung gebe, führte Wolfgang Nagler (FWG) an. Die aber brauche es unbedingt: „Wir müssen Fakten haben.“

Kalkuliert ist das Projekt Ortsmitte auf 14 Millionen Euro. Die Miete für die Wohnungen soll bei günstigen 8,50 Euro pro Quadratmeter liegen. Die Pacht für die Gewerbeflächen ist höher angesetzt: 14 Euro pro Quadratmeter. „Das ist schon ein stolzer Preis“, meinte Nagler. Die Summe erscheine ihm zu hoch, meinte auch Günther Jeske (FWG). Sehr große Zweifel an der Wirtschaftlichkeit hegt Balthasar Brandhofer (ABV), der das Konzept als einzigen Gemeinderat ohnehin ablehnt, „Ich rechne mit einem sechsstelligen Verlust pro Jahr“, erklärte Brandhofer. Dies könne er nicht verantworten. Sein Fraktionskollege Martin Weingärtner hingegen glaubt an die Finanzierbarkeit des Wohnprojekts. Schließlich gebe es auch private Investoren für solche Konzepte. Im Übrigen erlebe er von Seiten der Bürger auch positive Resonanz auf den vorgelegten Entwurf.

Letztlich, erinnerte Bürgermeister Sepp Hartl (FWG), enthalte der Entwurf alles, was sich auch die Bürgerwerkstatt für die Ortsmitte wünsche – mit Ausnahme des Bürgersaals. Ein Betreiber für ein Eiscafé sei schon in Sicht, er wisse von einem Apotheker, der sich gerne ansiedeln würde, und für Skulpturen von Bildhauer Otto Wesendonck gebe es auch Raum.

„Wir schaffen einen Ortskern für Waakirchen, den wir in letzter Zeit eher verloren haben“, machte Georg Rausch (CSU) klar, der an die lange Zeit des Planens erinnerte – und an die Intention, die dahinter stehe. Es gehe darum, einen Dorfplatz zu schaffen, auf dem sich Bürger treffen können, dazu Wohnungen, die sich junge und alte Einheimische leisten können. „Ich verwahre mich gegen die Behauptung, das wäre ein Schnellschuss.“ Alle Bürger seien auch aufgefordert, Vorschläge für die Nutzung der Gewerbeflächen und die Platzgestaltung zu machen: „Da könnt Ihr in die Vollen gehen.“

Einstimmig lehnte der Gemeinderat Futschiks Antrag ab. Aber der Bürger soll das letzte Wort haben. Geschlossen sprach sich das Gremium für ein Ratsbegehren aus. Den Antrag dazu stellte Rudi Reber (ABV). Auch ein Termin ist gesetzt: Im Rahmen der Europawahl am 26. Mai 2019 soll der Bürgerentscheid zur Ortsmitte über die Bühne gehen. Vorausgesetzt, die Finanzierung ist gesichert. Sonst, merkte Hermann Mair (SPD) an, „brauchen wir keinen Bürgerentscheid mehr.“