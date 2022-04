Waakirchner Bürgerbus auf der nächsten Etappe - Studie zur Bedarfsermittlung

Von: Christina Jachert-Maier

Eckhard Schmitt erarbeitet das Konzept für einen Waakirchner Bürgerbus. © Thomas Plettenberg

Mit viel Elan bringt der Schaftlacher Eckhard Schmitt den Waakirchner Bürgerbus in Fahrt. Mit Rückendeckung aus dem Rathaus nimmt sein Konzept Gestalt an.

Waakirchen – Ein Kleinbus mit Elektroantrieb, der werktags die Ortsteile abklappert und mit dem Schaftlacher Bahnhof verbindet: Diese Idee für einen kostenlosen Fahr-Service stellte der Schaftlacher Eckhard Schmitt im August dem Waakirchner Gemeinderat vor. Der Vorschlag fand Anklang. Inzwischen hat Schmitt mit Unterstützung aus dem Rathaus das Projekt vorangetrieben. „Alle sind begeistert und wollen mithelfen“, freut sich Schmitt. Er hoffe, dass der Bürgerbus im Herbst starten könne.

Noch ist allerdings viel zu tun. Um die Finanzierung zu stemmen – kalkuliert sind 150 000 Euro – sei eine Förderung über das Leader-Programm des Freistaats beantragt, berichtet Schmitt. Demnächst werde der Bedarf über eine Befragung der Haushalte im Ortsbereich ermittelt. Dies geschehe mittels einer Studie. Das Ergebnis soll direkt in den Fahrplan einfließen. „Wir sind variabel“, meint Schmitt.

Schaftlacher Bahnhof ist der Fixpunkt

Allerdings gibt es einen Fixpunkt: den Bahnhof. Die Runde, die der Bürgerbus dreht, muss also in einer Zeit zu schaffen sein, die eine stete Anbindung an den Zug ermöglicht. Um das zu schaffen, werden voraussichtlich zwei Kleinbusse nötig sein. Die Zahl der Haltestellen wird sich nach jetzigem Stand auf 26 belaufen. Die Finanzierung erfolgt durch ein besonderes Sponsoring. Die Haltestellen tragen die Namen örtlicher Betriebe – sofern diese den Bürgerbus mit 50 Euro im Monat unterstützen. Die Unternehmen dafür zu gewinnen, ist laut Schmitt nicht schwer. „Alle wollen die Sache unterstützen“, ist seine Erfahrung. Und der Betrag von 50 Euro sei für die Firmen „kein Thema“.

Ehrenamtliche Fahrer

Damit der Bürgerbus rollt, ist aber vor allem viel unentgeltliches Engagement gefragt. Denn am Steuer der Achtsitzer sollen Ehrenamtliche sitzen. Etwa 20 Freiwillige hat Schmitt bereits für diesen Dienst gewinnen können. Um einen Bus am Laufen zu halten, braucht es nach Schmitts Rechnung 17 Fahrer. „Dann kommt jeder nur alle drei Wochen einen Tag lang dran.“ Somit sei die Belastung für den Einzelnen nicht so hoch: „Das kann man sich einrichten.“

Treffen am 2. Mai

Ein erstes Treffen der künftigen Bürgerbus-Fahrer soll am 2. Mai im Waakirchner Rathaus stattfinden. Wer Interesse daran hat, sich einzubringen, kann sich bei Schmitt per E-Mail an eck.schmitt@web.de melden.

Schmitt ist dank der großen Unterstützung aus dem Rathaus zuversichtlich, dass der Bürgerbus starten kann – sofern die Ergebnisse der Umfrage einen Bedarf aufzeigen. „Es hängt mehr am Bedarf, nicht am Geld“, glaubt Schmitt.

Dass die Gemeinde Projekte zur Reduzierung des Verkehrsaufkommens unterstützen will, wurde schon bei der Präsentation im August deutlich. Seit Februar finanziert die Gemeinde ihren Senioren ab 65 Jahren auch Tickets für die Nutzung der RVO-Busse.

