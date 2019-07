Bürgerentscheid in Waakirchen zur Dorfmitte: Es zeigt sich eine klare Tendenz

Die Waakirchner entscheiden am Sonntag, 7. Juli, über die Neugestaltung der Waakirchner Ortsmitte. In unserem Ticker liefern wir Ihnen am Sonntagabend live das Ergebnis und Reaktionen.

Am Sonntag, 7. Juli, entscheiden die Waakirchner, ob ihre neue Dorfmitte kommen soll oder nicht.

Die Wahllokale schließen in Waakirchen um 18 Uhr. Danach wird ausgezählt. Das Ergebnis lesen Sie hier in unserem Live-Ticker.

Alle Argumente von Gegnern und Befürwortern zur Waakirchner Dorfmitte lesen Sie weiter unten im Artikel.

+++ Aktualisieren +++

+++ Hier tickern wir live am Sonntagabend das Ergebnis des Bürgerentscheids zur Dorfmitte +++

Update, 18:45 Uhr:

Liebl bestätigt: Der Eindruck verfestigt sich: Das Bürgerbegehren wird sich durchsetzen.

Update 18:38 Uhr:

Vier Lokale (die Hälfte) sind ausgezählt: Das Bürgerbegehren hat 687 Ja-Stimmen bekommen, nur 367 Mal kam ein Nein.

Wahlleiter Markus Liebl meint: „Das ist eine klare Sache.“ An der Tendenz werde sich nichts mehr ändern.

Update: 18.34 Uhr:

Die erste Tendenz haut Bürgermeister Sepp Hartl (FW) noch nicht um. Er ist weiterhin zuversichtlich, sagt aber auch: „Als Demokrat akzeptiere ich jedes Ergebnis.“

Update 18.29 Uhr:

Ein erstes Ergebnis aus dem kleinsten Wahlbezirk Schaftlach:

Das Bürgerbegehren hat 83 Ja-Stimmen bekommen, 34 Wähler sagten Nein.

Beim Ratsbegehren war es andersrum: Nur 39 Pro-Stimmen. 81 Mal Nein

Das Ergebnis der Stichfrage: 85 pro Planungsstopp, 41 gegen Planungsstopp

Update, 18.22 Uhr:

4700 Wahlberechtigte leben in Waakirchen. In den Wahllokalen müssen die Helfer nun drei Stimmen pro Bürger auswerten. 1) Ja oder Nein zum Bürgerbegehren, 2) Ja oder Nein zum Ratsbegehren, 3) Stichfrage, falls beiden Begehren zugestimmt wird oder beide abgelehnt werden.

Update, 18.00 Uhr:

Bis zur letzten Minute haben die Waakirchner abgestimmt. Die Wahllokale sind geschlossen, jetzt beginnt die Auszählung. Die war in Waakirchen nicht immer einfach. Hoffen wir auf ein zügiges Ergebnis. Eine Prognose über das Ergebnis wagt kaum jemand.

Update, 17.36 Uhr:

Offenbar sind die Waakirchner fleißig an die Wahlurnen geeilt. Rudi Reber, Wahlhelfer im Feuerwehrhaus und zugleich Gemeinderat, jedenfalls spricht von einer hohen Beteiligung: „Es war eigentlich immer was los.“ Allein das sei schon ein gutes Ergebnis, findet er.

Update, 17.06 Uhr:

Wer seine Stimme noch nicht abgegeben hat, sollte sich allmählich auf den Weg machen. Noch knapp eine Stunde sind die Wahllokale geöffnet.

Bürgerentscheid in Waakirchen zur Dorfmitte: Alles, was Sie wissen müssen

Waakirchen – Über das Wohnprojekt in Waakirchens Mitte sollen die Bürger entscheiden. So fordert es ein von Michael Futschik auf den Weg gebrachtes Bürgerbegehren, und so will es auch der Waakirchner Gemeinderat. In seiner Sitzung am Sonntagabend erklärte der Gemeinderat zum einen das Bürgerbegehren einstimmig für zulässig. Zum anderen brachte das Gremium gleichzeitig ein Ratsbegehren auf den Weg. Die Vorbereitung des Entscheids bedarf einige Zeit. Darum soll er nicht, wie zunächst angepeilt, im Rahmen der Europawahl am 26. Mai stattfinden, sondern erst am Sonntag, 7. Juli.

Die Dorfmitte war auch bei der Bürgerversammlung am Montag, 8. April, Thema.

Bürgerentscheid in Waakirchen: Darum geht es bei der Dorfmitte

Bei der umstrittenen Neugestaltung der Ortsmitte geht es um die Bebauung der Fläche zwischen dem Anwesen Bäckervoitl und der Filiale der Kreissparkasse. Sie befindet sich seit 2010 im Eigentum der Gemeinde. Was darauf entstehen soll, haben Rathaus-Chef Sepp Hartl und Architekt Hans Hagleitner erstmals bei der Bürgerversammlung im November 2018 präsentiert.

Lesen Sie hier den Bericht von der Bürgerversammlung im November: Entwurf für Dorfmitte stößt auf Widerstand

Die Planung sieht 29 bezahlbare Wohnungen in fünf Häusern vor, die sich um einen Dorfplatz gruppieren. In den Erdgeschossen befinden sich Ladenflächen. Zudem ist eine Tiefgarage mit 70 Stellplätzen vorgesehen. Kalkuliert ist das Projekt auf 14 Millionen Euro. Zehn Millionen Euro müsste die Gemeinde finanzieren, knapp vier Millionen Euro schießt der Freistaat zu. Bei der Finanzierung des Gemeinde-Anteils hilft der Staat mit einem zinsgünstigen Darlehen.

Bürgerentscheid in Waakirchen zur Dorfmitte: Das sagen die Kritiker

Nach Ansicht der Kritiker ist die Bebauung im Herzen des Dorfes zu massiv. Futschik hatte eine Bürgerwerkstatt organisiert, in der einige Ideen entstanden. Das Begehren fordert einen Stopp der Planung und den Start eines Ideenwettbewerbs für die Ortsmitte. Bei einem harten Schlagabtausch tauschten Kritiker und Gemeinde in Waakirchen ihre Argumente aus.

jm