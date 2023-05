Bürgerversammlung Waakirchen: Kerkel stellt politische Themen vor

Weniger Gäste als erwartet: In der Waakirchner Turnhalle war die Gemeinde auf bis zu fünfmal mehr Besucher vorbereitet. Bürgermeister Norbert Kerkel (am Pult) betonte, wie wichtig das Interesse der Bürger sei.

Knackpunkt Personal

Von Jonas Napiletzki schließen

In der diesjährigen Bürgerversammlung in Waakirchen bot Bürgermeister Norbert Kerkel seinen Zuhörern eine kommunalpolitische Rundschau.

Waakirchen – „Vielleicht waren wir zu optimistisch“, sagt Norbert Kerkel (FWG) und lacht etwas verlegen in die kleine Runde, die sich zur Bürgerversammlung in der Waakirchner Turnhalle eingefunden hat. Weniger als 50 Gesichter schmunzeln zurück – Platz auf den Bierbänken wäre für 250. Der Themenvielfalt an dem fast dreistündigen Abend tut das keinen Abbruch: Kerkel referiert gut gelaunt über Kommunalpolitik, hangelt sich von den Zahlen des Einwohnermeldeamts zum Haushalt und präsentiert Ausblicke aufs nächste Jahr. Oft spricht der Bürgermeister von finanziellen Defiziten der Gemeinde, dreimal über Gebührenerhöhungen in den Bereichen Wasser, Abwasser und Friedhof. Unterm Strich bleibt der Eindruck: Die Verwaltung bemüht sich nach Kräften – trotz aller Widrigkeiten.

Entwicklung in Zahlen

50 neue Hauptwohnsitze und acht Nebenwohnsitze weniger als 2022: Waakirchen hat zum Jahresende die Schwelle von 6000 Einwohnern geknackt. „Nicht zum Nachteil“, urteilt Kerkel, der diese Entwicklung auf die Zweitwohnungssteuer zurückführt. Als gutes Zeichen wertet er auch die 72 landwirtschaftlichen Betriebe, bei denen es keinen Verlust gab. Weitere Zahlen: 63 Geburten, 49 Sterbefälle, 21 Eheschließungen und knapp 1200 ausgestellte Pässe und Ausweise. Ähnlich wie die 25 Feste geht der Anstieg wohl aufs Ende der Pandemie zurück.

Steigende Gebühren

Keine Corona-Folge, sondern seit Jahren absehbar, ist die Erhöhung von Wassergebühren. 2021 übernahm die Gemeinde ein Minus von knapp 118 000 Euro, im vergangenen Jahr 168 000 Euro. „Wir ziehen ein riesen Defizit mit“, betont Kerkel und kündigt an: „Es wird ein Stück teurer werden.“ Wie viel das sein wird, erklärt der Bürgermeister nicht. Die Kalkulation laufe noch. Bisher seien der Hochbehälter und weitere Investitionen nicht im Preis enthalten. „Eine absolut richtige Entscheidung.“ Denn: Die Gemeinde habe Geld zu günstigen Konditionen aufgenommen, das nun bedarfsgerecht refinanziert werde. Auch beim Kanal – ein Minus von 9000 Euro – werden die Gebühren neu kalkuliert. „Das läuft recht gut, hier müssen wir nicht viel machen.“

Nachsteuern will die Gemeinde bei den Friedhofsgebühren. Auch diese Einrichtung müsse sich selbst tragen, sagt Kerkel – und rechnet ein Defizit von über 60 000 Euro vor. Grund dafür sei eine Verhaltensänderung: „Das Leichenschauhaus wird nicht mehr benutzt.“

Kitas und Schulen

Wie bei der Turnhalle rechnet Kerkel den Zuhörern Verluste im Bereich der Kindergärten, Krippen und Mittagsbetreuung vor – insgesamt fast eine Million Euro. Das Problem: „Wir können nicht mehr anbieten, als wir haben.“ Allein 19 Kinder seien im Kindergarten nicht untergebracht worden. Eine Großtagespflege – angedacht bei der evangelischen Kirche –soll helfen. Bedingt durch Schulungen könne das Angebot für bis zu zehn Kinder frühestens im März öffnen. Trotz der beschlossenen Zulage sei der Dreh- und Angelpunkt das fehlende Personal.

Fertige Projekte

Mehr Schmunzler gibt’s im Bericht über Projekte. Kerkel lässt die Einweihung des Feuerwehrhauses Revue passieren, bei der die letzten Gäste erst morgens nach Hause gezogen seien und spricht über den Radweg zwischen Waakirchen und Reichersbeuern, dessen Trennstreifen zur Fahrbahn grüner werden soll.

Damit eng verbunden: Der Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen, ergänzt um das Projekt Bürgerbus, dessen E-Fahrzeug für Ende Oktober angekündigt ist. Außerdem berichtet Kerkel über den Kauf des Sparkassengebäudes, in das frühestens 2025 das Rathaus einziehen soll, über den Grund, den die Gemeinde fürs Seniorenwohnprojekt erworben hat und über die Professionalisierung des Kommunalunternehmens, das diese und andere Projekte erst möglich mache.

Laufende Projekte

Das Seniorenwohnen zwischen Sparkasse und Bahndamm soll von einem Quartiersmanager unterstützt werden – die Ausschreibung läuft. Außerdem steht der Abriss des ehemaligen Pizzeria-Gebäudes in Schaftlach an. Wie berichtet, sollen im Neubau eine Wirtschaft und Wohnungen entstehen – der Zeitplan sieht den Baustart für 2024 und den Einzug für Mitte 2025 vor. Auch die Dorfmitte werde weiterverfolgt.

Fragen der Bürger

Kein Bürger habe vorab Fragen eingereicht, sagt Kerkel. Mündlich erkundigt sich ein Besucher nach der Umgehungsstraße. Das Thema liege „auf Eis“, antwortet der Bürgermeister. Der Beschluss gegen eine ebenerdige Lösung sei klar und Alternativen laut Straßenbauamt nicht in Sicht.

Ein anderer Gast weist auf Radler hin, die statt des Radwegs durch Reichersbeuern die Bundesstraße vorziehen. Kerkel kündigt an, in Erfahrung zu bringen, inwieweit dort eine Benutzungspflicht greift und wie diese durchgesetzt werden könne. Mit Blick auf den Verkehr ergänzt er, Bürger sollten sich an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. „Das können wir nur zusammen lösen“, mahnt Kerkel – ebenso wie die Gestaltung der Gemeinde, bei der Bürger weiterhin aktiv mitwirken sollten.

