Bürgerwerkstatt kommt Initiator teuer zu stehen

Ein Abend Bürgerwerkstatt: Das macht 3199,79 Euro. Auf der Rechnung bleibt Initiator Michael Futschik weitgehend sitzen. Der Waakirchner Gemeinderat lehnte die Kostenübernahme ab.

Waakirchen–Mehr Transparenz und Mitsprache beim Projekt Dorfmitte, das will Michael Futschik erreichen. Bei der Bürgerversammlung am 9. April beantragte Futschik, Mitglied der Aktiven Bürgervereinigung (ABV), eine Bürgerwerkstatt. Rathauschef Sepp Hartl (FW) spielte den Ball zurück: Futschik möge die Sache selbst in die Hand nehmen. Das tat er. Nach dem Vorbild der Gemeinde Gmund engagierte der Waakirchner die Firma Identität & Image. Als Privatmann: Der Gemeinderat hatte der Bürgerwerkstatt lediglich ein Budget von 500 Euro bewilligt. Beantragt hatte Futschik im Vorfeld 1500 Euro. Die Rechnung war am Ende mehr als doppelt zu hoch. 3199,79 Euro musste Futschik fürzweieinhalb Stunden Bürgerwerkstatt zahlen.

In einem neuerlichen Antrag an den Gemeinderat bat Futschik um Kostenübernahme. Zudem forderte er eine öffentliche Sitzung des Ortsplanungsausschusses noch vor dem 30. Juni. Dort sollen die Ergebnisse der Bürgerwerkstatt diskutiert werden.

„Mehr als anmaßend“ fand Bürgermeister Sepp Hartl (FW) den Kurs Futschiks, Fristen zu setzen. Wie berichtet, sammelt der Waakirchner aktuell auch Unterschriften, um innerhalb von drei Monaten eine Bürgerversammlung zum Thema Dorfmitte zu erzwingen.

Bei den Gemeinderäten stießen die Forderungen Futschiks durchwegs auf Ablehnung. Rudi Reber (ABV) versuchte allerdings, zumindest eine kleinere Unterstützung herauszuholen. Die ABV habe 900 Euro für die Finanzierung des Fachbüros gesammelt, berichtete er. Diesen Betrag könne der Gemeinderat also von der beantragten Summe abziehen. Sein Antrag dazu fand nur zwei Befürworter.

Über die Höhe der Kosten schüttelte Gwenny Kalch (SPD) den Kopf. Um einen solchen Abend zu moderieren, brauche man doch „keine Edel-Leute für 750 Euro die Stunde“. Bürgermeister Hartl pflichtete ihr bei. Er erinnerte an eine öffentliche Sitzung des Ortsplanungsausschusses vor drei Jahren. Sie war der Bürgerwerkstatt durchaus ähnlich. Auch dort wurden Ideen gesammelt und dokumentiert. „Wir haben für unsere Veranstaltung nicht mal 200 Euro gebraucht“, erklärte Hartl. Dort habe der Gemeinderat auch bereits den Arbeitsauftrag der Bürger für die Dorfmitte bekommen. Entstehen sollen Wohnungen für Senioren, ein Treffpunkt für die Jugend, eventuell ein Bürgersaal. „Soll ich das vielleicht jedes Jahr machen?“, fragte Hartl. Seit diesem Treff vor drei Jahren plane die Gemeinde. Nach etlichen Irrwegen läuft derzeit die EU-weite Ausschreibung eines Wohnbauprojekts mit rund 30 Wohnungen. Realisiert werden kann es nur, wenn die Wirtschaftlichkeit festgestellt ist und der Freistaat eine dicke Förderung zusagt. Bis dahin gebe es keinen Entwurf, den die Gemeinde präsentieren kann, machte Hartl klar. Sein Vorschlag: Wenn die Eckpunkte des Wohnbauprojekts geklärt sind, wird die Gemeinde es vorstellen und auch das Ergebnis der Bürgerwerkstatt einbeziehen. Letztere sind übrigens schon auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

Über den Kurs war sich der Gemeinderat einig. Gisela Hölscher (FW) plädierte leidenschaftlich dafür, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Waakirchen brauche behindertengerechte und bezahlbare Wohnungen für Senioren. Zu oft schon habe sie erlebt, dass Waakirchner Bürger im Alter ihr Zuhause verlassen mussten, unter Tränen. Darum werde sie für das Wohnprojekt in der Dorfmitte kämpfen: „Das lasse ich mir von einer kleinen Gruppe nicht nehmen.“