Gemeinde stellt Weichen für Dorfwirtschaft in Schaftlach - Chance auf Senioren-Wohnprojekt

Von: Christina Jachert-Maier

Bei der Bürgerversammlung waren die Tische in der Waakirchner Turnhalle nur locker besetzt. Norbert Kerkel (am Rednerpult) hatte Neuigkeiten in Sachen Wohnraum parat. © Thomas Plettenberg

Wohnungen für Senioren und junge Familien, eine Dorf-Wirtschaft für Schaftlach, ein Konzept für Waakirchens Mitte: Norbert Kerkel hatte bei der Waakirchner Bürgerversammlung viel zu berichten.

Waakirchen – Es war Norbert Kerkels erste Bürgerversammlung seit seinem Amtsantritt vor zwei Jahren. Seine betagte Mutter Käthe saß in der ersten Reihe, als der Sohn die Zuhörer in der Turnhalle begrüßte. Deren Zahl war etwas spärlicher als erwartet. Nach zwei Jahren Corona-Pause wäre ein Ansturm durchaus denkbar gewesen. Aber die Tische waren nur locker besetzt. Drei schriftliche Anträge von Bürger lagen vor, allesamt zu großen Themen: Einheimischenprogramm, Planung Dorfmitte, laute Züge.

Ausführlicher Rechenschaftsbericht nach zwei Jahren Coronapause

Bis darüber gesprochen wurde, war Sitzfleisch gefragt. Kerkels Rechenschaftsbericht reichte bis 2020 zurück, arbeitete Gemeindestatistik und Haushalt gründlich auf. „Das war jetzt ziemlich trocken“, räumte Kerkel ein, bevor er den Zuhörern eine Pause gönnte. Danach kam zu später Stunde Spannendes auf den Tisch, vor allem zum Thema Wohnraum. Wie sehr der Wunsch nach einem Eigenheim die Bürger beschäftigt, zeigte schon der schriftliche Antrag zum Einheimischenprogramm. Gefragt war, wann, wo und zu welchen Konditionen Waakirchen wieder ein solches Programm auflegen wird.

„Das Problem ist, dass uns die Preise weggaloppieren“, machte Kerkel deutlich. Bedeutet: Ein klassisches Einheimischenprogramm mit Einfamilien- oder Doppelhäusern wäre für die eigentliche Zielgruppe zu teuer. Darum suche der Gemeinderat aktuell nach Alternativen wie etwa Geschosswohnungsbau und habe dafür eine – nicht öffentliche – Sondersitzung anberaumt, so Kerkel. Demnächst werde das Gremium auch öffentlich diskutieren.

Chance auf Senioren-Wohnprojekt am Westerpoltweg

Neu aufgetan hat sich laut Kerkel eine Möglichkeit, den lang gehegten Wunsch nach einem Wohnprojekt für Senioren zu realisieren. „Das ist ein dickes Brett“, erinnerte Kerkel an Besichtigungsfahrten und geplatzte Pläne. Dank der Bereitschaft von zwei Grundstückseigentümern habe die Gemeinde jetzt aber die Chance, am Westerpoltweg in Schaftlach den Traum vom Seniorenwohnen Wirklichkeit werden zu lassen. Die Fläche sei dank der guten Infrastruktur ideal, ein erstes Gespräch mit der Regierung von Oberbayern über eine Förderung habe bereits stattgefunden. „Daran werden wir heuer weiterarbeiten“, kündigte Kerkel an.

Letzteres gilt auch für das Anwesen am Michael-Schreiber-Weg in Schaftlach. Früher hatte dort das einzige Lokal des Ortes, eine Pizzeria, seinen Platz. Die Gemeinde hat die gesamte Liegenschaft gekauft, um sicherzustellen, dass dort wieder ein Gasthaus entsteht. Zu dem Areal am Bahnhof, bestehend aus einem Quer- und einem Längsbau, gehören auch Wohnungen. Ob beide Gebäude abgerissen werden oder vielleicht nur der Längsbau, werde der Gemeinderat in den nächsten Wochen entscheiden, berichtete Kerkel. Klar sei das Ziel: „Wir wollen wirklich gerne eine gescheite Wirtschaft.“

Info-Abend als Auftakt für Gründung von Arbeitskreis Ortsmitte

Gesetzt ist der Termin für den nächsten Schritt zur Planung der Waakirchner Ortsmitte. Am 22. Juni ist eine Info-Veranstaltung in der Turnhalle zum Thema Ortsmitte geplant. Ziel ist die Gründung eines Arbeitskreises oder auch mehrerer Gruppen. Die Moderation übernimmt ein Vertreter der Schule der Dorf- und Landentwicklung Thierhaupten.

Dies entspricht dem Antrag, den Ex-Gemeinderat Balthasar Brandhofer gestellt hatte. „Es ist super, dass da endlich was ins Rollen kommt“, meinte Brandhofer, der an die Vorgeschichte erinnerte: den von Michael Futschik angestoßenen Bürgerentscheid im Juli 2019. Das Votum bedeutete das Ende der gemeindlichen Planung für ein Wohnbauprojekt. Futschik gebühre Dank für sein Engagement, erklärte Brandhofer. Wie berichtet, hat sich Futschik inzwischen zurückgezogen, seine Bürgerwerkstatt hat sich aufgelöst.

Kritik an Lautstärke der BRB-Züge

Einen Antrag hatte auch der Schaftlacher Karl Nickisch gestellt, der seit Längerem gegen die Lärmbelastung durch die neuen BRB-Züge kämpft. Es sei an der Zeit, dass die Gemeinde etwas unternehme, vielleicht auch vor Gericht ziehe. Kerkel erinnerte an viele Gespräche und daran, dass die Gemeinde in dieser Sachen Bahn nichts ausrichten könne: „Wir sind da völlig raus.“

