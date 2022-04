Dackelhündin geht im Rollwagen Gassi

Von: Gerti Reichl

Mit dem Rolli kann sich Dackeldame Fine fortbewegen. Jetzt wurde sie operiert. Markus Brand und Melanie Tandler hoffen, dass die Hündin nach ihrer Genesung wieder auf allen vier Pfoten stehen kann. © Thomas Plettenberg

Sie helfen Tieren in Not – über die Grenzen Deutschlands hinweg. Jetzt hat Melanie Tandler (28), Vorsitzende des Waakirchner Vereins „Tierhilfe Oberlandpfoten“, einen ganz speziellen Fall in Pflege: einen Dackel-Mischling aus Bosnien im Rollwagen.

Waakirchen – Wenn Dackel-Dame Fine mindestens zweimal täglich auf Gassi-Tour durch Waakirchen ist, dann zieht sie die erstaunten Blicke von Kindern und Erwachsenen auf sich. Die zweijährige Mischlingshündin hat ihr Hinterteil in einem Rollwagen. Ungeniert und so, als ob sie bestens daran gewöhnt wäre, tappst und „rollt“ sie so umher. Frauchen Melanie Tandler und ihr Lebensgefährte Markus Brand (30) berichten dann gerne in einer Kurzversion, wie es dazu kam – zum Dackel im Rollstuhl.

Tierhilfe Oberlandpfoten: Ausländischer Schwerpunkt in Bosnien

Seit 2009 unterstützt der Verein „Tierhilfe Oberlandpfoten“ – anfangs noch als Tierhilfe Weyarn-Waakirchen e.V. – Menschen und Tiere, die in finanzielle Notlage geraten sind. Seit 2013 sind die Mitglieder nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland aktiv. „Der Schwerpunkt liegt in Bosnien, vor allem in der Stadt Krupa“, berichtet Markus Brand. Mit Helfern vor Ort wurden Tiere anfangs dort noch in einem privaten Tierasyl versorgt und aufgepäppelt. Inzwischen werden die Tiere nach Deutschland gebracht. Wie im Fall der Dackelhündin Fine, die einer Helferin in einem Vorgarten aufgefallen war. „Die Hündin saß da und konnte ihre Hinterbeine nicht benutzen“, berichtet Brand. „Als die Besitzer gefragt wurden, ob sie das Tier abgeben würden, damit es Hilfe bekommt, waren die Leute offenbar recht froh, den Hund los zu sein.“

Es gibt nur selten Rückläufer.

Die Reise der kleinen Fine führte zunächst über einen Partnerverein in Hagen und dann vor zwei Wochen zu Melanie Tandler nach Waakirchen. Sie nahm das Tier bei sich auf und ließ es tierärztlich untersuchen. Dabei wurde klar, dass der Dackelmischling einen Bandscheibenvorfall hat, der zur Lähmung der Hinterläufe führte. „Man kann sich vorstellen, dass auch Tiere da wahnsinnige Schmerzen haben“, sagt Brand. Vor wenigen Tagen dann wurde die Hündin in einer Tierklinik in Oberhaching operiert. Nun soll Physiotherapie folgen. „Es wird sich zeigen, ob die Hündin ihre vier Beine wieder benutzen kann“, sagt der 30-Jährige. Er sei aber guter Dinge, „und vor allem ist Fine nun von ihren Schmerzen befreit“. Ziel sei es, für die Hündin ein neues Zuhause zu finden. Denn dies ist der normale Weg. Zwischen 25 und 30 Tiere, Hunde ebenso wie Katzen, haben in den vergangenen drei Jahren, seit Tandler den Vorsitz innehat, ein neues Zuhause gefunden. „Weil die Interessenten vorher mehrmals zu Besuch kommen, ehe es passt, haben wir nur in den seltensten Fällen Rückläufer“, berichtet Brand.

Zwei ganz spezielle Fälle sind Tandler bisher geblieben: Fanny, eine Mischlingshündin aus Bosnien, die wegen ihrer Epilepsie nicht zu vermitteln war, und Balou, ein Waisenhund, dessen Frauchen gestorben ist und der inzwischen zum zertifizierten Therapiehund ausgebildet wurde.

Hilfe für Dackel-Dame Fine: Hoffen auf eine Zukunft ohne Rolli

Was die Zukunft für Dackel-Dame Fine bringt, wird sich zeigen. Dass sie hier besser aussieht als noch vor Wochen, ist dem Engagement des gemeinnützigen Vereins zu verdanken. Spenden, Mitgliedsbeiträge und die Einnahmen aus der Vermittlung sind die Basis seiner Arbeit. „Sicherlich gibt es derzeit auch wegen der Ukraine-Flüchtlinge viele Tier-Schicksale“, räumt Brand ein, „doch auch das Schicksal der Dackel-Hündin im Rolli ist bemerkenswert.“

