Gemeinde Waakirchen will Dorf-Gasthof in Schaftlach bauen: Die letzte Mieterin muss raus

Von: Christina Jachert-Maier

Soll ausziehen: Ingrid Normand wohnt noch im ehemaligen Pizzeria-Gebäude in Schaftlach. Die Gemeinde will das Haus abreißen, um auf dem Grundstück neu bauen zu können. © Thomas Plettenberg

Ingrid Normand (40) ist die letzte Mieterin im alten Schaftlacher Pizzeria-Gebäude. Sie hat vor Gericht gegen die Kündigung ihrer Wohnung geklagt und verloren. Ausgezogen ist sie nicht.

Schaftlach – Der Stichtag war gestern. Spätestens am 28. Februar hätte Ingrid Normand die Wohnung im alten Schaftlacher Pizzeria-Gebäude verlassen sollen. „Aber ich bleibe, weil ich keine Lösung habe“, meint die 40-Jährige. Am vergangenen Freitag gab’s noch ein Gespräch mit Bürgermeister Norbert Kerkel. Er versuchte, die Mieterin endlich zum Umzug zu bewegen, sie bat um einen Aufschub. Aber den will die Gemeinde nicht mehr gewähren. „Irgendwann muss man zu einem Punkt kommen“, sagt Kerkel.

Gesetzt wurde der Punkt vor Gericht, bei einer Verhandlung im September 2022. Normand hatte gegen die Ende Dezember 2021 ausgesprochene Kündigung der Wohnung geklagt. Das Gericht entschied, die Klägerin müsse die Kündigung akzeptieren und bis zum 28. Februar ausziehen. Sie habe durchaus versucht, eine andere Wohnung zu finden, versichert Ingrid Normand. Aber leider ohne Erfolg: „Ich will nur eine annehmbare Lösung.“

Kein Führerschein: Wohnung in Marienstein kommt für Normand nicht in Frage

Nicht annehmbar war für sie das Angebot Kerkels, eine gemeindliche Wohnung in Marienstein zu beziehen. Sie habe kein Auto, nicht einmal einen Führerschein, meint Normand. Lange radfahren oder laufen könne sie auch nicht: „Ich habe Knieprobleme.“ Darum will sie in der Schaftlacher Wohnung gleich neben dem Bahnhof bleiben, in der sie seit Dezember 2013 lebt. Erst mit Ehemann und Tochter, inzwischen alleine. Die defekte Heizung hat die Gemeinde nicht mehr reparieren lassen, sie ist abgestellt. „Ich habe Heizlüfter“, berichtet Normand.

Beim Gespräch am Freitag hat Kerkel der Mieterin eine – zumindest vorübergehende – Lösung vorgeschlagen. Normand kann zwei Zimmer in der Obdachlosenunterkunft in Waakirchen beziehen. Dort läuft die Heizung, es gibt ein Bad. „Es ist alles vorbereitet“, meint Kerkel. Die Unterkunft mit derzeit zwei Bewohnern liege mitten in Waakirchen, die Bushaltestelle sei nicht weit entfernt.

Aber ein Umzug nach Waakirchen kommt für Normand nicht in Frage. „Es wäre schwierig für mich, nach Schaftlach zu fahren, um zur Arbeit nach München zu kommen“, meint sie.

Bürgermeister Norbert Kerkel hofft noch auf einvernehmliche Lösung

Kerkel hat angeboten, dass der Bauhof beim Umzug hilft. Er hofft, dass Normand dieser Tage einlenkt und ihre Wohnung freiwillig verlässt. Zwangsmaßnahmen zu ergreifen, ist ihm zuwider: „Ich hoffe, dass wir das unblutig über die Bühne bekommen.“

Aber: Kerkel will jetzt aufs Tempo drücken, damit es in Schaftlach möglichst bald wieder einen Gasthof gibt. Um das hinzubekommen, hat die Gemeinde im Jahr 2021 das Grundstück mit dem Pizzeria-Gebäude und zwei Mietshäusern gekauft. In den hinter dem Haupthaus liegenden Gebäuden leben noch zwei Familien, die etwas länger Zeit haben, ihre – gekündigten – Wohnungen zu räumen. Im Herbst will die Gemeinde den gesamten Altbestand abreißen lassen.

Dorfgasthaus und kommunale Wohnungen geplant

Bis dahin hätte Kerkel die Planung für ein Dorfgasthaus mit 100 bis 120 Plätzen und neue Mietshäuser gerne fertig. Der nächste Schritt wird die offizielle Übertragung des Grundstücks an das Kommunalunternehmen (KU) Wohnbaugesellschaft Waakirchen sein. Das KU wird die Gebäude errichten. Bevor es richtig losgeht mit der Planung, sucht die Gemeinde einen Wirt für ihr Gasthaus. In Kürze soll die Ausschreibung starten. Die Gastronomie wird dann in Abstimmung mit dem Wirt geplant. Das Volumen ist gesetzt: Das Haus soll Raum bieten für größere Veranstaltungen, Hochzeiten und Beerdigungen. „Das fehlt uns im Moment sehr“, meint Kerkel.

Er hofft auf einen Baubeginn im Frühjahr 2024 und eine glückliche Einweihung bis Ende 2025. Um das zu erreichen, könne die Gemeinde den Mietern keinen weiteren Aufschub mehr gewähren, macht Kerkel deutlich: „Wir haben da keinen Spielraum mehr.“