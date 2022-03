Nach der Eröffnung auf Sylt: Lanserhof auf dem Steinberg bekommt eine Radiologie - Geringer Anteil russischer Gäste

Von: Christina Jachert-Maier

Lanserhof (r.) und Golfhotel Margarethenhof auf dem Steinberg. © Thomas Plettenberg

Luxuriöser lässt sich kaum etwas für die Gesundheit tun als im Lanserhof. Auch Reiche aus Russland erholen sich dort. Ihr Anteil am Gästeaufkommen ist aber gering.

Marienstein – Im Lanserhof in Lans bei Innsbruck, dem Mutterhaus des Gesundheitstempels auf dem Steinberg, hat sich der wohl bekannteste russische Oligarch, Roman Abramowitsch, immer mal wieder einer Anti-Stress-Kur unterzogen. „Er war ein paarmal da“, sagt Lanserhof-Chef Christian Harisch. Auch im 2014 eröffneten Lanserhof Tegernsee auf dem Steinberg schöpfen Reiche aus Russland gerne Kraft. Viele von ihnen leben allerdings nicht in ihrem Heimatland. „Die meisten wohnen in London“, weiß Harisch. Der Lanserhof habe sehr nette Gäste aus Russland und auch aus der Ukraine. Dass sie in nächster Zeit wohl nicht kommen werden, sei für das Unternehmen Lanserhof wirtschaftlich aber kein Problem. „Menschlich ist es eine Tragödie“, sagt Harisch. Er sei erschüttert über den grauenhaften Krieg in Europa.

Finanziell betrachtet, wäre das Ausbleiben aller russischen Gäste für den Lanserhof keine allzu große Sache. Ihr Anteil am Gästeaufkommen beträgt Harisch zufolge vier bis fünf Prozent. Persönliche Kontakte zu diesen Gästen pflege er nicht. Es gebe auch keine Beteiligung von Oligarchen am Unternehmen Lanserhof.

Lanserhof Sylt eröffnet im Juni

Um sich Geld für Investitionen zu beschaffen, hatte die Lanserhof-Gruppe im vergangenen Herbst ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 44 Millionen Euro aufgenommen. Es wurde über die Deutsche Bank in Form eines Private Placements am Kapitalmarkt platziert. Das Unternehmen braucht viel Geld. Satte 125 Millionen kostet der Bau des Lanserhofs Sylt. Dessen Realisierung erweist sich als ausgesprochen schwierig. „Es ist das Mühsamste, was ich je erlebt habe“, seufzt Harisch. Gegen das Sylter Projekt sei die Umsetzung der Pläne auf dem Steinberg damals „ein Spaziergang“ gewesen – trotz des Bürgerentscheids und vieler Diskussion.

Lieferengpässe und Corona-Ausfälle

Die ohnehin schon verschobene Eröffnung musste Harisch jetzt von Mai auf Juni vertagen. „Die Türen sind noch nicht geliefert“, berichtet er. Corona, Lieferengpässe und die Lage auf einer Insel haben neben all den Auflagen zum Naturschutz viel Sand ins Getriebe gebracht. Ärztlicher Direktor des Sylter Lanserhofs wird der Kardiologe Dr. Jan Stritzke sein, zuvor Stellvertreter der Ärztlichen Direktorin des Lanserhofs Tegernsee, Dr. Elke Benedetto-Reisch. Stritzke hat den Steinberg bereits in Richtung Sylt verlassen, mit ihm eine Handvoll Mitarbeiter. „Aber das war von Anfang an geplant“, erklärt Harisch. Stritzke ist auf Sylt zuhause, war dort zuvor schon als Arzt tätig. Der Abstecher nach Bayern diente der Vertiefung seiner Expertise, das Lans-Konzept betreffend.

Ohnehin könnten Mitarbeiter zwischen den Standorten wechseln, meint Harisch: „Das ist der Vorteil eines größeren Unternehmens.“ Lanserhof-Niederlassungen gibt es auch in London und Hamburg.

Die rund 200 Köpfe starke Belegschaft auf dem Steinberg solle aber mitnichten verkleinert werden, betont Harisch: „Im Gegenteil, wir suchen laufend neue Mitarbeiter.“ Gleich nach der Eröffnung des Sylter Hauses steht der Lanserhof Tegernsee auch wieder mehr im Fokus.

Baubeginn für die Radiologie im Frühjahr 2023

Im Frühjahr 2023 soll dort der Bau einer eigenen Radiologie mit MRT und CT beginnen. Wie berichtet, hatte der Bauausschuss des Waakirchner Gemeinderats die Erweiterung im Sommer 2021 befürwortet. Der Neubau wird fast zur Gänze im Erdreich verschwinden, nur ein kleiner Eingangsbereich ist sichtbar. Ebenfalls auf der Agenda steht der Bau einer Driving Range für den Golfplatz. Dieser werde eventuell schon im Herbst erfolgen, kündigt Harisch an. Es handle sich um eine kleinere Maßnahme.

Die Radiologie hingegen ist ein aufwendiges Projekt. Die Bauzeit dürfte Harisch zufolge etwa ein Dreivierteljahr betragen. Noch in Planung befindet sich die Sanierung des Golfhotels mit 36 Zimmern. Harisch hatte es 2010 mit dem Grundstück für den Lanserhof erworben. Zum Teil wurde es renoviert, soll aber insgesamt schick gemacht werden. Trotz der Krise, erklärt Harisch, sei das inzwischen mit renommierten Preisen überhäufte Gesundheitsresort Lanserhof Tegernsee ein Erfolgsmodell: „Wir sind sehr zufrieden.“

