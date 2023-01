Wegen Personalmangel: Einziger Supermarkt im Ort passt Öffnungszeiten an – „Mir tut das sehr leid“

Von: Christina Jachert-Maier

Der Schaftlacher Edeka-Markt Hainz ist ein Familienbetrieb, der einzige seiner Art am Ort. Anneliese Hainz führt ihn mit Energie und Tatkraft, der Umsatz stimmt. Doch weil sich kaum noch Personal finden lässt, bleibt der kleine Supermarkt jetzt montags zu. Eine Entscheidung, die Hainz schwergefallen ist.

Schaftlach – Schon der Opa von Anneliese Hainz (58) stand in dem schmucken Gebäude an der Alex-Gugler-Straße an der Theke. Damals war’s noch eine Bäckerei, von Johann Schmiedl 1905 gegründet. „Dann kam das Geschäft in Frauenhand“, lächelt die Enkelin. Ihre Mutter Anneliese Lanzinger übernahm die Bäckerei und erweiterte das Sortiment, sodass ein Lebensmittelladen entstand. Seit 1992 führt Anneliese Hainz die Regie, 1994 investierte sie in einen größeren Umbau. Heute betreibt sie unter der Edeka-Flagge auf 350 Quadratmetern Ladenfläche einen Vollsortimenter. Schaftlach ist Teil der Gemeinde Waakirchen im Kreis Miesbach.

Edeka-Chefin muss Öffnungszeiten reduzieren: „Leute dankbar, dass wir da sind“

Ein kleiner Supermarkt, in dem viele Schaftlacher alles Notwendige kaufen können, ohne ins Auto steigen zu müssen. „Zu uns kommen sehr viele mit dem Kinderwagen“, sagt Hainz. Sie mag ihre Kundschaft und ihre Arbeit. „Die Leute sind dankbar, dass wir da sind“, weiß Hainz. Es fehle nicht an der Wertschätzung und auch nicht am Umsatz. Aber an Mitarbeiterinnen, die den Laden auch mal führen können, wenn die Chefin nicht da ist.

Edeka-Markt Hainz ist der letzte Supermarkt im Ort: „Früher gab es hier mal drei“

„Wir haben das immer alles aufgefangen“, berichtet Hainz. Wir, das sind ihr Ehemann Gerhard und die Tochter Josefa Schmiedl. Nach zwei Jahren ohne Urlaub hat das Ehepaar Hainz beschlossen, den Laden künftig montags nicht mehr zu öffnen. „Mir tut das sehr leid“, versichert Anneliese Hainz. Zumal es sich um den einzigen Lebensmittel-Laden in Schaftlach handelt. „Früher gab es hier mal drei“, erinnert sich Hainz.

Arbeit im Einzelhandel unbeliebt: „Leute wandern uns ins Büro ab“

Mühsam ist die Personalsuche schon seit ein paar Jahren. „Das geht ja allen so“, weiß Hainz. Fachkräftemangel überall, und die Arbeit im Einzelhandel ist anstrengend. „Die Leute wandern uns ins Büro ab“, berichtet Hainz. Dabei wolle sie jetzt kein Klagelied anstimmen: „So bin ich nicht.“ Aber die vergangenen beiden Jahre haben ihren Kräften zugesetzt. Früher, so Hainz, habe sie Personal engagiert, um sich selbst Erholungspausen zu verschaffen. „Aber das funktioniert heute nicht mehr.“

Neue Kräfte bleiben meist nicht lang – Freier Montag „wegen meiner Angestellten gewählt“

Dabei hat Hainz in den vergangenen beiden Jahren immer wieder neue Mitarbeiterinnen eingestellt. Leider blieben sie meist nicht lange, es gab viele Krankmeldungen. „Dabei haben wir eine gute Stimmung im Team“, meint Hainz. Damit die erhalten bleibt, wird der Montag jetzt für alle ein freier Tag. „Den Montag habe ich wegen meiner Angestellten gewählt“, erklärt Hainz. Von Samstagmittag bis Dienstag muss niemand arbeiten, das ist ein langes Wochenende. „Ich möchte die Leute, die ich habe, auch halten“, sagt Hainz.

Darum nimmt sie in Kauf, dass mit dem Montag ein umsatzstarker Tag wegfällt. „Am wenigsten ist eigentlich Mittwoch los“, berichtet Hainz. Sehr gerne würde sie auch wieder an allen Werktagen öffnen – wenn sich Personal fände. Aktuell gesucht sind eine Verkäuferin und eine Kassiererin in Vollzeit, oder auch Teilzeitkräfte.

Die Kundschaft habe zum Glück Verständnis für den Schritt, meint Hainz. Man kenne sich gut, wisse um die Belastung. „Die Leute sagen, gönnt’s Euch den Montag.“ Die Familie hofft, dass die Reduzierung der Öffnungszeiten als Maßnahme genügt, um den Laden am Laufen zu halten. Tochter Josefa, gerade Mutter eines dritten Kindes geworden, wolle den Betrieb gerne weiterführen, erzählt Hainz. Dies werde aber nur möglich sein, wenn sich verlässliche Angestellte finden.

Eine Woche lang wird der Frischemarkt Hainz im Januar ganz schließen. Vom 16. bis zum 21. Januar macht Anneliese Hainz die Schotten dicht, um endlich aufgeschobenen Urlaub nachzuholen. Das Reiseziel ist ganz auf Entspannung ausgelegt, wie Hainz erzählt: „Wir fahren auf eine einsame Insel.“

