Ein Dorfgasthof für Schaftlach steht ganz oben auf der Agenda

Von: Christina Jachert-Maier

Platz fürs Wohnen und als Treffpunkt: Die ehemalige Pizzeria am Michael-Schreiber-Weg soll einem Neubau weichen. Die Gemeinde will einen Wirt für einen bayerischen Gasthof finden. © Stefan Schweihofer

In Schaftlach fehlt ein Dorfgasthof. Dies zu ändern, steht auf der Prioritätenliste der Gemeinde Waakirchen für 2023 weit oben. Das Grundstück und der Wille zum Neubau sind da, nun beginnt die Suche nach einem Wirt. Und auch sonst haben Bürgermeister Norbert Kerkel und sein Team viel zu tun.

Waakirchen – Gleich drei Groß-Projekte hat die Gemeinde Waakirchen fürs neue Jahr in der Pipeline: Da ist zum einen der Gasthof für Schaftlach, dann soll ein Seniorenwohnprojekt am Westerpoltweg entstehen, und zudem steht der Umzug des Rathauses an. Bis Ende 2023 sollen bei allen drei Projekten die Weichen gestellt sein. „Langweilig wird’s uns nicht werden“, sagt Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG). Um das Pensum zu schaffen, hat der Gemeinderat beschlossen, das Kommunalunternehmen (KU) Wohnbaugesellschaft Waakirchen zum Jahreswechsel zu professionalisieren. Am 9. Januar bezieht Luitpold Grabmeyer als hauptamtlicher KU-Geschäftsführer sein Büro im Kreissparkassengebäude, dem künftigen Rathaus. „Dann haben wir auch gleich den ersten Termin“, berichtet Kerkel. Es ist der Startschuss für ein Jahr der Neubaupläne.

Gasthof

Seit dem Auszug der Pizzeria am Michael-Schreiber-Weg gibt es in Schaftlach kein Lokal mehr. Bereits 2021 hat die Gemeinde das Pizzeria-Gebäude mitsamt Mietshäusern in der Nähe des Bahnhofs gekauft. 2022 kam die Planung kaum voran, aber eine Idee wurde zum Vorsatz. „Wir stellen uns dort eine bayerische Wirtschaft vor“, meint Kerkel. Ein Gasthof, in dem man Hochzeiten und Geburtstage feiert und nach Beerdigungen gemeinsam einkehrt. „Das fehlt bei uns“, weiß Kerkel. Der nächste Schritt sei nun, nach einem passenden Wirt Ausschau zu halten. Mit diesem wolle die Gemeinde gemeinsam die Planung entwickeln. Der zentral gelegene Gasthof soll dem Dorfleben ein Zuhause geben. „Da können sich Vereine treffen, die kein Vereinsheim haben, vielleicht gibt’s auch wieder einen Stammtisch“, meint Kerkel.

Sein Ziel bis Ende 2023: Ein genehmigter Plan für den Gasthof – und ein Wirt, der dort heimisch werden möchte. Zudem sollen auf dem Grundstück Wohnungen gebaut werden.

Klar ist, dass das alte Pizzeria-Gebäude abgerissen werden muss. Ob die Mietshäuser ebenfalls neu gebaut oder doch saniert werden, ist Kerkel zufolge noch nicht entschieden. Derzeit wohnen dort noch Mieter.

Rathaus

Seit Juni 2022 ist die Gemeinde Waakirchen Eigentümerin des Kreissparkassen-Gebäudes. Für das Geldinstitut ist das Haus inzwischen zu groß, jetzt wird es zum neuen Verwaltungssitz. Den braucht die Gemeinde dringend, das alte Rathaus ist marode. Der Umbau dürfte nicht allzu aufwendig sein, allerdings sind intensive Überlegungen zum Raumkonzept nötig. „Wir müssen uns auch über künftige Bedarfe Gedanken machen“, meint Kerkel. Gesetzt ist der Anbau eines barrierefreien Sitzungssaals. Mit dem Umzug rechne er erst Ende 2024 oder Anfang 2025, erklärt Kerkel.

Senioren-Wohnprojekt

Mit dem Erwerb eines Grundstücks am Westerpoltweg in Schaftlach hat die Gemeinde die Basis für die Realisierung eines Wohnprojekts für Senioren gelegt. Die Bedarfsermittlung steht erst am Anfang. „Wir wissen nicht, ob wir nur altersgerechte Wohnungen brauchen oder auch Tagespflege und Kurzzeitpflege“, erklärt Kerkel. Um das herauszufinden, hat Waakirchen gemeinsam mit Gmund und Warngau bei einem Fachbüro eine Analyse in Auftrag gegeben. Sie dürfte im Frühjahr vorliegen. Lösungen wolle aber jede Gemeinde einzeln für sich finden, meint Kerkel. Schließlich sei gerade die räumliche Nähe wichtig. Liege die neue Wohnung nahe dem alten Domizil, falle die Entscheidung zum Umzug viel leichter. „Man bleibt dann ja im gewohnten Umfeld“, meint Kerkel. Waakirchen plane 2023 einen öffentlichen Workshop zu dem Thema.

Verkehr

Auch 2023 will Waakirchen einen neuen Radweg schaffen. Ziel ist diesmal die Anbindung der Sportanlage Am Krai. Sie ist vor allem für den sportlichen Nachwuchs wichtig, der dann sicher zum Training radeln kann. „Jetzt müssen die Eltern die Kinder immer fahren“, weiß Kerkel. Aktuell fehle nur noch ein Grundstück, um den Radweg zu realisieren, der eine Lücke schließe. Auch dieser Weg vermindere die Belastung durch den Verkehr, wenn auch nicht in großem Umfang, meint Kerkel. „Wir können halt immer nur kleine Schritte tun. Das große Rad zu drehen, haben wir als Gemeinde nicht in der Hand.“ Ein weiterer Schritt wird der Bürgerbus sein. Ihn will die Gemeinde im Frühjahr auf die Straße bringen.