Ein unwahrscheinliches Künstlerleben: Piesenkamerin (84) zeigt ihre eindrucksvollen Werke

Von: Katrin Hager

dsc1575_2.jpg © Thomas Plettenberg

Von klein auf hat das Malen Irmgard Reiter (84) durch ihr arbeitsames und oft karges Leben begleitet, allen Widrigkeiten zum Trotz. Ein Einblick in ein Künstlerleben, das keines werden konnte und trotzdem eines wurde.

Piesenkam – Schroffer Fels und grünes Dickicht, kühles Wasser und erfrischende Luft kommen einem in den Sinn, wenn man Irmgard Reiters Acrylgemälde mit ihren abstrahierten Zügen betrachtet. Es sind keine lieblichen oder naiven Landschaften, mit dem Pinsel hingetüncht, sondern Farbstrukturen, die rau und haptisch mit dem Spachtel aufgetragen wurden. Schroff sind diese Landschaften und charismatisch. Sie wirken geprägt von der Zeit und ihrem Charakter – das haben sie gemeinsam mit ihrer Schöpferin.

Irmgard Reiter ist niemand, der irgendein Aufhebens um sich machen würde. Welche Kunst sie jahrzehntelang geschaffen hat, ist erst vor wenigen Jahren erstmals ans Licht gekommen, bis dahin hatte sie sie verborgen: Zum 80. Geburtstag schenkten ihr ihre Kinder eine Ausstellung ihrer Bilder. In Dießen am Ammersee zeigte sie eine Auswahl ihrer beeindruckenden Werke. Warum ausgerechnet in Dießen? Dazu muss man etwas ausholen.

Karge Kindheit

Die Geschichte beginnt im Sommer 1938. Damals wird Irmgard Reiter in Weyarn geboren, später wächst sie in Kleinhartpenning auf. Ihre Eltern haben nicht viel. Ihre Mutter ist musikalisch, doch mit Kunst hat ihre Familie nichts am Hut. In der Schule entpuppt sich dennoch ein ungeahntes Talent der Tochter: „Wenn wir Zeichnen hatten, war ich eine von den Besseren. Weil mir das gelegen ist“, erinnert sich Irmgard Reiter.

Doch Malutensilien sind ein Luxus, und viel Zeit, ihr Talent auszuleben, bleibt ihr auch nicht. Schon als Kind wird sie eingespannt für die Arbeit in der Landwirtschaft. Mit 14 Jahren wird sie zu einem Großbauern in Dienst gegeben – ein Esser weniger daheim am kargen Tisch. Kindheit und Jugend während Krieg und Nachkriegszeit haben Reiter freilich geprägt. „Meine Generation hat vor der jetzigen Zeit keine Angst“, sagt die 84-Jährige, die sehr aufmerksam Zeitung liest. „Es schaut nicht schön her. Aber Angst? Nein.“

Malen als Ventil

Das Malen begleitet sie trotz aller harten Arbeit weiter. Das kreative Potenzial bricht sich im Stillen Bahn. „Mei, was ich alles angemalt hab“, sagt Reiter: die Unterseite des Nachttischkastls, die Trennwand des Sideboards, Kalenderrückseiten.

Mit ihrem zweiten Mann kommt sie vor 55 Jahren nach Piesenkam. Das Paar baut sich das kleine Häusl aus, in dem Reiter heute noch lebt, bekommt zwei Töchter, 1968 Maria und 1979 Agnes. Irmgard Reiter geht weiter arbeiten, hilft im Haushalt einer Lehrerfamilie in der Nachbarschaft. Das Malen bleibt ihr Ventil.

Die Töchter werden groß, beide werden Musikerin. Agnes unterrichtet an einem musischen Gymnasium in Augsburg, Maria tritt als Akkordeonistin mit Künstlern wie Liedermacher Konstantin Wecker oder Schauspielerin Michaela May auf. Auf Letztere geht die Ausstellung in Dießen zurück.

Wie geformt aus Elementen und Zeit wirken die schroffen Landschaften in Irmgard Reiters Gemälden. © Christoph Hellhake

Die Tür geht auf

May und Reiters Tochter organisieren dort im Seniorenheim, wo Mays Mutter – ebenfalls malbegeistert – damals lebt, eine Ausstellung, bei der Reiters Arbeiten zum allerersten Mal für andere zu sehen sind. Es folgt eine kurze Schau in Schaftlach. „Die Tür zum stillen Kämmerlein ist geöffnet“, sagt Reiter schmunzelnd.

Nun gibt es in Schaftlach neue Bilder zu sehen. Mit den Kindern hat sie sortiert, was aus der alten Speis, wo die Werke im Regal lagern, in die Ausstellung kommt. Wie viele Bilder sie hat und wie viele nun zu sehen sind – Irmgard Reiter weiß es gar nicht. „Ich hab aufgehört zu zählen.“

Seit ihre Töchter erwachsen sind, versorgen sie die Mutter mit den Malutensilien, die es für ein so schaffensreiches Künstlerleben braucht. In der Küche, die sie allein nicht mehr braucht, hat sie sich ein Atelier eingerichtet. Unzählige Farbtuben, Bilder und Utensilien nehmen den ganzen Raum ein. Manchmal nutzt Reiter Pinsel, doch die sind ihr zu fein. Vor allem arbeitet sie mit ihrem Spachtel: „Der bringt Struktur rein.“ Sie hat nur einen einzigen. Der ist stets im Dienst, wenn sie sich nicht gerade um den Garten und das Häuschen kümmert, aus einem ausrangierten Fußballtor eine bewachsene Laube macht, sich kreative Kleidungsstücke näht oder sich Holz zum Einheizen macht. „Ich male jeden Tag“, sagt Reiter. „Nicht jeden Tag ein Bild, aber jeden Tag an einem Bild.“

Bilder mit Eigenleben

Wie das geht, hat sie sich selbst erarbeitet. Einen Kurs hat sie noch nie besucht und ihre erste Kunstausstellung im Museum erst mit 80 Jahren gesehen, im Lenbachhaus. Ihre Inspiration kommt aus ihrem Innersten: „Landschaften – die gehen mir am leichtesten von der Hand“, sagt Reiter. „Und a diam hau ich einen Hund rein.“ Dann sitzt auf einem Steinhaufen im Wasser plötzlich ein Wolf. Manchmal wundert sich die 84-Jährige selbst, was da so kommt. „Manchmal denke ich mir fast, das war ich doch gar nicht“, sagt sie und lacht verschmitzt. Ihre Bilder haben ein Eigenleben. „Sie sind eigensinnig und werden so, wie sie meinen.“ Sie sprechen mit der Künstlerin, und die hört zu. „Ich hab eine fürchterliche Geduld.“

Die Ausstellung

Die Ausstellung „Innere Landschaften“ von Irmgard Reiter ist von 4. bis 6. November 2022 in der ehemaligen Pizzeria (Michael-Schreiber-Weg 2) gegenüber vom Bahnhof in Schaftlach zu sehen. Geöffnet ist am Freitag und Samstag jeweils von 14 bis 20 Uhr, am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Zur Vernissage am Freitag um 19 Uhr spielt Tochter Agnes Reiter mit Gerd Bachhuber im Bläserduo mit Klarinette und Flügelhorn.