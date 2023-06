Ein Waakirchner in Marrakesch

Von: Klaus Wiendl

Typisch marokkanisch: Im Innenhof des Riad Sabah fühlt man sich wie in einer anderen Welt, wenn man ihn aus den heißen und geschäftigen Gassen betritt. Das Hotel hat ein Waakirchner aufgebaut. © Klaus Wiendl

Sein Weg führte Hans Kraus von der Voralpenidylle in einen Traum wie aus Tausendundeiner Nacht: In Marrakesch hat sich der heute 59-Jährige als Hotelier gemacht. Zu Besuch bei einem Waakirchner in Marokko.

Waakirchen/Marrakesch – Nichts deutet darauf hin, dass man in der Medina von Marrakesch bei der Suche nach seiner nächsten Unterkunft auf einen Oberlandler als Hotelier trifft. Umso größer ist die Überraschung.

Zunächst hält das Taxi vor einem der großen Stadttore in Marrakesch. Dahinter befindet sich ein uraltes, schier unendliches Labyrinth von schmalen Gassen, durch die kein Auto passt. Man geht vorbei an laufenden Metern rotbrauner Mauern, kaum von Fenstern durchbrochen. Nur die sporadisch eingebauten Türen lassen vermuten, dass sich hinter diesen endlosen Wänden aus Lehm und Kalk Wohnhäuser befinden.

Straßennamen und Hausnummern – Fehlanzeige. Dank Navi auf dem Smartphone lässt sich diese Hürde überwinden, und man steht vor dem Türschild „Riad Sabah“. Eine Marokkanerin öffnet und sagt auf Deutsch „Guten Tag“. Die Verblüffung ist groß, auch über das Riad, früher ein vornehmes Stadthaus. Ähnlich dem spanischen Patio hat es einen geschlossenen, nach oben offenen Innenhof mit Umgängen. Man tritt ein in eine andere Welt: von der Hitze in die Kühle, vom Lärm in die Ruhe.

Hier gibt es plötzlich zahlreiche Fenster, kleine, mit kunstvollen Schnitzereien verzierte Erker. Ganz oben krönt traditionell eine Dachterrasse das Wohnhaus, auf der immer ein leichter Wind geht und es Pergolen oder Sonnensegel gegen die Hitze gibt. Das Reich des Oberbayern Hans Kraus, das er sich zusammen mit seiner marokkanischen Frau Sabah 2006 aufbaute. Als er diese 2003 im Urlaub kennenlernte, war für ihn klar, dass er Deutschland den Rücken kehren würde.

Verbindung auch zum Wiesseer Altbürgermeister

Kraus wurde 1964 in München geboren, wuchs in Unterhaching auf. „Mit einem Fuß war ich noch in der Stadt, mit dem anderen bereits auf dem Land“, sagt Kraus (59) mit oberbayerischem Dialekt. Bereits im Gymnasium erwuchs eine Verbindung ins Oberland. Sein Chemie-, Biologie- und Sportlehrer stammte aus Bad Wiessee, er sollte 1984 für 20 Jahre Bürgermeister des Ortes werden: Herbert Fischhaber. Die Verbindung hält bis heute über beide Kontinente hinweg. Zumal Kraus’ Eltern 1990 nach Waakirchen zogen. „Wir haben uns im vergangenen Herbst am Kirchsee getroffen und anschließend im Kloster Reutberg eine Halbe Bier miteinander getrunken“, erzählt der inzwischen 80-jährige Fischhaber.

Hans Kraus lebt heute in Marrakesch. © Klaus Wiendl

Sein Abiturient Kraus absolvierte die Sporthochschule Köln. „Sämtliche Semesterferien verbrachte ich von Waakirchen aus im Oberland.“ Dabei wuchsen viele Freundschaften, die bis heute halten, erzählt er. „Auch die meisten Studienfreunde waren schon bei mir hier in Marrakesch. Dann trifft man sich nicht nur auf ein Bier am Abend, dann verbringen wir ein paar Tage zusammen.“ Das vertiefe die Freundschaften aufs Neue. „Wenn ich zuhause in Waakirchen bin, muss ich schauen, dass ich mit den Treffen angesichts der knappen Zeit um die Runden komme.“ Denn Kraus’ Wohnsitz ist Marrakesch.

In den beiden kleinen Hotels gibt‘s immer was zu tun

Hier gibt es für ihn immer etwas an seinen beiden kleinen Hotels zu tun. Ihm kommt zugute, dass er schon als Schüler auf dem Bau gearbeitet hat. Die Anfänge als Investor ins eigene Riad für 150 000 Euro waren schwierig. „Die Marokkaner lassen sich nicht gerne in die Karten schauen“, erzählt Kraus. Wie der typische marokkanische Putz hergestellt und verarbeitet wird, musste er sich auf zahlreichen Reisen zu Palästen und Moscheen abschauen. „Ich habe mit zahlreichen Leuten gesprochen.“ So wurde der Oberbayer selbst zum Fachmann orientalischer Baukunst. „Heute macht mir keiner mehr etwas vor.“

Vor gut zehn Jahren konnte Kraus sein zweites Gästehaus eröffnen, das „Riad Lina“, benannt nach seiner Tochter. Im Gegensatz zu ihrem Vater hat sie die doppelte Staatsbürgerschaft, die dem Oberbayern verwehrt ist. „Marokkaner könnte ich nur durch Geburt werden. Nur König Mohammed VI. sagt, du bist Marokkaner. Aber das hat er noch nicht zu mir gesagt.“