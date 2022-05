Feuerwehrhaus Waakirchen: Einweihung mit Überraschungsmoment - Fest fürs ganze Dorf

Von: Alexandra Korimorth

Die Feuerwehr Waakirchen hat ihr neues Domizil am Kreisel in Hauserdörfl im Oktober 2021 bezogen. Wegen Corona musste die offizielle Einweihung bis jetzt warten. © Max Kalup

Die Einweihung des neuen Waakirchner Feuerwehrhauses geriet zu einem Fest fürs ganze Dorf. Für eine bewegende Überraschung sorgten die Kameraden aus der Umgebung.

Waakirchen – Dauernieselregen und kein Besucher in Sicht: Am Morgen zweifelte die Waakirchner Feuerwehr am Gelingen des großen Einweihungsfests. Die Nervosität wuchs: Wo blieben die 300 geladenen Gäste? Die hatten sich heimlich unter der Regie der Feuerwehren aus dem Tegernseer Tal in der Turnhalle verabredet. Mit Kameraden unter anderen aus Bad Tölz, Sachsenkam, Reichersbeuern und Rosenheim formierten sie sich zu einem imposanten Zug aus blauen Uniformen. Angeführt vom Schaftlacher Patenverein mit kostbaren Fahnen und historischen Messinghelmen sowie der Musikkapelle Waakirchen marschierten sie durchs Dorf in Richtung Feuerwehrhaus am Kreisel. Spontan standen die Waakirchner Spalier, um die Kameraden zu begrüßen.

Gelungene Überraschung: Zu einem präsentablen Festzug formierten sich die benachbarten Feuerwehren. . © Max Kalup

„Ein beeindruckendes Bild“, sagte später Bürgermeister Norbert Kerkel sichtlich bewegt bei der Begrüßung in der Fahrzeughalle. Dort hatte man Bierbänke und Tische aufgestellt. Die Fahrzeuge standen zwischen Hendl-, Grill- und Bierstand zur Besichtigung im Hof und waren der Anziehungspunkt für Technikfans und die vielen Kinder. Meistgenutzte Attraktion war die große Drehleiter, die die Tegernseer Feuerwehr zum Fest mitgebracht hatte. Mit der konnten die Gäste in 30 Meter Höhe den Ausblick über das Fest und das halbe Oberland genießen.

Fertigstellung in Rekordzeit

Hier oben wurde die Scharnierfunktion der Gemeinde und der Waakirchner Feuerwehr zwischen Tölzer und Miesbacher Land offenbar, die man unten in der Festhalle lobte. Bürgermeister Kerkel erinnerte an das Werden des Feuerwehrhauses zwischen August 2020 und Oktober 2021, als die Feuerwehr einzog: „Mit der Fertigstellung in einer Rekordbauzeit von gerade einmal 14 Monaten und ohne Unfälle wird die Sicherheit der Bürger optimiert.“ Die neue Feuerwache erlaube der Feuerwehr optimales Arbeiten. Sie kann nun schnell und zuverlässig ausrücken, aber auch bestens trainiert und ausgebildet werden. Mit 3,2 Millionen Euro blieben die Kosten etwas unter den angesetzten 3,5 Millionen Euro. Abzüglich der Fördergelder hatte die Gemeinde 2,8 Millionen Euro für den Bau zu stemmen. Der Feuerwehrverein leistete dabei das seinige: Eine Spendenaktion brachte 80 000 Euro. „Das ist ein Beweis, was den Bürgern ihre Feuerwehr wert ist“, sagte Vereinsvorsitzender Martin Rinner.

Spenden und Zusammenhalt

Der katholische Pfarrer Stephan Fischbacher lobte die Gemeinschaft: „Zusammenhelfen an einem gemeinsamen Werk ist mehr als zusammenhalten. So sind solche Rekorde möglich.“ Die evangelische Pfarrerin Sabine Arzberger dankte allen ehrenamtlichen Helfern für ihre Kraft und ihren Mut. Die Seelsorger erbaten Gottes Segen für das Haus, das die beschütze, die andere beschützen. Der stellvertretende Landrat Jens Zangenfeind hob den großen Beitrag für die Sicherheit des Ortes und des Landkreises hervor, Altbürgermeister Sepp Hartl dankte wiederum dem Landkreis für die Unterstützung in der Planungsphase, die noch in seine Amtszeit fiel. Kreisbrandrat Anton Riblinger lobte das Waakirchner Feuerwehrhaus als beispielhaft nicht allein für den Landkreis, sondern für ganz Bayern. Nicht zuletzt wegen des hochmodernen Schulungsraums und des großen Saals, der zu Nachbesprechungen ebenso einlade wie zum Feiern. Bei der offiziellen Übergabe erklärte Kommandant Stefan Britz: „Wir haben eine super Kameradschaft. Und wir machen unsere Aufgabe mit großer Freude.“ Er dankte allen Spendern, insbesondere der Hubertus Altgelt Stiftung für den „echt scheenan Batz’n“.

Bewegt zeigte sich Bürgermeister Norbert Kerkel (am Mikrofon) bei der Begrüßung in der Fahrzeughalle. © Max Kalup

Danach nahm er unter den Klängen der Musikkapelle Waakirchen Geschenke entgegen: darunter Brot und Salz, zwei Flaschen „Löschwasser“ aus Hausham, ein schwarzes Brett für die Kommunikation, Geldscheine von der Werksfeuerwehr der Papierfabrik Louisenthal und einen historischen Feuermeldekasten aus DDR-Zeiten. Den überreichte, inklusive verflüssigter „Berliner Luft“ die Partner-Feuerwehr Zeesen aus Königs Wusterhausen im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg. Sie ist seit 1995, als ein altes Feuerwehrfahrzeug weiter verkauft werden sollte, mit den Waakirchnern befreundet und war eigens für die Einweihung angereist.

