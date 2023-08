Gemeinde Waakirchen erhöht Gebühren: Eltern müssen für Betreuung mehr zahlen

Schaftlacher Haus für Kinder

Die Kinderbetreuung in Waakirchen wird teurer. Die Gemeinde hebt die Gebühren für Kindergarten, Hort und Krippe an, auch fürs Mittagessen müssen die Eltern mehr bezahlen. Das gab Anlass zur Diskussion. Man blickt nach Otterfing, wo Nachmittagsbetreuung kostenlos wird.

Waakirchen – Das Schaftlacher Haus für Kinder bietet eine Rundum-Betreuung für den Nachwuchs, von Krippe bis Hort. 2021 hatte die Gemeinde die Gebühren zuletzt angehoben. Angesichts des steigenden Defizits, erklärte Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG) im Gemeinderat, empfehle Kämmerer Michael Moosmair eine moderate Gebührenanpassung zum März 2024. Die tatsächlichen Kosten würden mit der Erhöhung nicht abgedeckt, machte Kerkel klar: „Es ist nur ein Beitrag, damit wir das Angebot aufrecht erhalten können.“ Insgesamt wende die Gemeinde Waakirchen pro Jahr rund zwei Millionen Euro für die Kinderbetreuung auf, die Schülerbeförderung eingerechnet.

Wie sehr die Preise für die Betreuung steigen, hängt von der gebuchten Stundenzahl ab. Um Beispiele zu nennen: In der Krippe sind für sieben bis acht Stunden künftig monatlich 310 Euro statt 280 Euro fällig, der gleiche Zeitraum kostet im Kindergarten statt 139 Euro künftig 153 Euro. Vier bis fünf Stunden Hort schlagen ab 1. März 2024 mit 120 statt 105 Euro zu Buche.

Auch Mittagessen wird teurer

Schon nach den Sommerferien müssen die Eltern fürs Mittagessen ihrer Kinder mehr bezahlen. Eine warme Mahlzeit für ein Krippenkind kostet ab September 3,30 Euro statt 2,65 Euro, für ein Kindergartenkind 4,40 Euro statt 3,85 Euro, für ein Hortkind 4,80 Euro statt 4,05 Euro.

Vorbild Otterfing

Der Gemeinderat stimmte der Erhöhung einmütig zu. Für Gisela Hölscher (FW) war es damit aber nicht getan. „In wenigen Jahren müssen wir die Nachmittagsbetreuung ganz neu denken“, erinnerte sie daran, dass ab dem Schuljahr 2026/27 Eltern von Grundschülern einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung haben, beginnend mit den Erstklässlern. Sie habe mit Interesse verfolgt, so Hölscher, dass die Gemeinde Otterfing neue Wege gehe, um die Eltern zu entlasten.

Wie berichtet, führt die Gemeinde Otterfing bereits zum kommenden Schuljahr die Offene Ganztagsschule (OGTS) ein. Als Träger der Nachmittagsbetreuung ist die Diakonie Rosenheim an Bord. Zwei von Elterninitiativen organisierte Nachmittagsbetreuungen lösen sich auf. Für die Eltern ist die Nachmittagsbetreuung in der OGTS von Montag bis Donnerstag kostenlos. Nur wenn zusätzlich der Freitagnachmittag gebucht wird, sind Gebühren fällig. Auch das Mittagessen kostet.

Ein Modell, das für Waakirchen Vorbild sein könnte, meinte Hölscher. Evi Obermüller (Grüne), von Beruf Lehrerin, kennt die OGTS aus der Praxis. Auch an ihrer Schule sei die Diakonie Träger, berichtete sie. In der OGTS sei für die Betreuung kein pädagogisches Fachpersonal gefordert. Somit könnten zum Beispiel auch ältere Schüler jüngere betreuen: „Das ist ein Vorteil für beide Seiten.“

Fördertöpfe ausfindig machen

Hölscher war wichtig, den Eltern mitzuteilen, dass der Gemeinde durchaus bewusst sei, dass die Erhöhung der Gebühren eine Belastung für die Familien bedeutet – und dass man das Thema in naher Zukunft angehe. Das OGTS-Prinzip eröffne neue Möglichkeiten. „Wir sollten schauen, welche Fördertöpfe wir anzapfen können.“ Bürgermeister Kerkel sicherte zu, seinen Otterfinger Kollegen Michael Falkenhahn (SPD) nach seinen Erfahrungen zu fragen.

„Bildung sollte kostenlos sein, hoffentlich bringen wir das mal hin“, meinte Rudi Reber .(ABV). Aktuell sei eine Beteiligung der Eltern an den Kosten aber unumgänglich.

Wer durch die Erhöhung wirklich in Bedrängnis gerate, so Kerkel, dürfe sich vertrauensvoll an die Gemeinde wenden: „Wir haben einen Sozialfonds, Vereine und Stiftungen, die Hilfe leisten.“