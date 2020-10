Er traf immer den richtigen Ton

Waakirchen – Stets den richtigen Ton zu treffen, diese Gabe hatte Franz Xaver März. Im eigentlichen, wie im übertragenen Sinn. Denn dem Hofbauern in Waakirchen, von allen „Xare“ genannt, war die Liebe zum Volkslied quasi in die Wiege gelegt. Sein Vater sang bei den legendären Waakirchner Sängern, und auch Franz Xaver sorgte seit 1977 mit den Greilinger Sängern für den würdigen Rahmen bei vielen Veranstaltungen oder so manchem „griabigen“ Hoagascht. 1996 bekam er die Kiem-Pauli-Medaille vom Bund der Bayerischen Gebirgsschützen, 2019 wurde er ins Kuratorium der Kiem-Pauli-Stiftung berufen.

Hilfsbereitschaft, Gastfreundschaft und Pünktlichkeit, diese Tugenden waren mit ihm verwachsen. Den Hof, „das Sach“, immer ordentlich beisammen zu haben, war ihm ebenso wichtig wie der Kirchgang am Sonntag. Seit 1976 führte er den Kreuzritt in Schaftlach als Vorreiter an. „Er pflegte die Liebe zur Heimat und den Glauben“, würdigt ihn sein Nachbar und langjähriger Liedbegleiter der Greilinger Sänger, Balthasar Brandhofer.

März kämpfte gegen die Flächenversiegelung, rief die Bürgerbewegung WIR ins Leben und wurde ihr Vorsitzender, als eine Umgehungsstraße für Waakirchen zur Sprache kam. „Er schaffte es, über 50 potenziell betroffene Grundeigentümer davon zu überzeugen, ihr Land nicht für eine Umgehungsstraße zu verkaufen“, weiß Lars Hülsmann, Mitstreiter bei der Bürgerliste, zu schätzen. „Er war ein aufrechter Mann und eine echte Oberländer Persönlichkeit.“ Mutig, die Auseinandersetzung nicht scheuend, dabei aber immer sachlich im Ton. Dass sein Herz nach nur 62 Jahren aufhörte zu schlagen, ist für Familie und Freunde ein großer Verlust.

Alle Infos aus der Region lesen Sie hier.

gr