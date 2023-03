Erste Analyse für Waakirchner Schulsiedlung zeigt: Öko-Wärme könnte teuer kommen

Von: Christina Jachert-Maier

Geeignet für eine Nachwärmeversorgung? Ob für die Waakirchner Schule und weitere Häuser ein Biomasse-Heizwerk in Frage kommt, soll nun eine Studie klären. © Stefan Schweihofer

Ist eine Nahwärmeversorgung für die Waakirchner Schulsiedlung wirtschaftlich oder nicht? Eine erste Analyse lässt an der Rentabilität zweifeln. Die Gemeinde will nun eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben.

Waakirchen – Die Waakirchner Schule und auch die Turnhalle werden mit Gas beheizt, eine Erneuerung der Anlage ist im Gespräch. Das gibt den Anstoß, über eine Nahwärmeversorgung mit regionalem Holz als Brennstoff nachzudenken. Sie könnte den gemeindlichen Bauten und auch den angrenzenden Privathäusern in der Schulsiedlung Wärme liefern.

Im Auftrag der Gemeinde Waakirchen hat die Firma MW-Biomasse AG eine Grobanalyse erstellt. Das Ergebnis präsentierte Firmen-Vertreterin Martina Weber jetzt dem Gemeinderat. Es stellt das Gremium vor eine schwierige Situation. Denn: Nach Einschätzung der Fachfrau könnte die Nahwärmeversorgung gerade noch wirtschaftlich sein. Vielleicht ist sie es aber auch nicht.

Nahwärmeversorgung für Waakirchen: 53 Hauseigentümer bekunden Interesse

Einmütig entschied der Gemeinderat, Angebote für eine Machbarkeitsstudie einzuholen, um die genauen Kosten zu ermitteln. Für die Grobanalyse hatte das Irschenberger Unternehmen MW Biomasse die Möglichkeiten in der Schulsiedlung untersucht. 90 Fragebogen wurden an die Bewohner der dortigen Häuser verschickt, 60 kamen ausgefüllt zurück. „Das ist eine sehr gute Quote“, erklärte Weber. Letztlich bekundeten die Eigentümer von 53 Häusern Interesse an einem Anschluss.

Fachfrau sagt: „Ein professioneller Betreiber würde Abstand nehmen“

Um alle Gebäude mit der Heizzentrale in der Schule zu verbinden, wäre ein 2,2 Kilometer langes Leitungsnetz nötig. Ob die Investition in den Bau einer solchen Anlage wirtschaftlich ist, hängt vom Verhältnis der verkauften Wärmemenge zu den verlegten Trassenmetern ab. Fein wäre der Faktor 1,5, erklärte Weber. Im untersuchten Gebiet errechne sich unter Einbeziehung von Schule und Turnhalle der Faktor 0,73. „Ein professioneller Betreiber würde da Abstand nehmen“, meinte Weber. Gemeinden könnten aber dank verschiedener Fördertöpfe ab einem Faktor 0,5 den Bau einer Nahwärmeversorgung ins Auge fassen: „Wir sind also gerade noch im Bereich des Möglichen.“

Dass die Rentabilität so weit am unteren Rand liegt, überraschte viele Gemeinderäte. „Uns fehlen mehr große Gebäude“, erklärte die Fachfrau. In dem Gebiet gebe es eher kleine Einfamilienhäuser mit geringem Verbrauch. Wo große Mehrfamilienhäuser, vielleicht noch schlecht gedämmt, zu versorgen seien, ergäben sich deutlich bessere Zahlen.

Gemeinde Waakirchen geht mit Machbarkeitsstudie den nächsten Schritt

Vom Tisch ist die Idee Biomasse-Heizwerk in der Schulsiedlung damit nicht. Der Gemeinderat nimmt mit der Entscheidung für die Machbarkeitsstudie den nächsten Schritt in Angriff. Die Feinanalyse bedeutet bereits eine Investition. Weber zufolge liegen die Kosten im hohen vierstelligen bis niedrigen fünfstelligen Bereich.

Dafür ist der Erkenntnisgewinn deutlich höher als bei der groben Analyse. Wie viel es kostet, die Leitungsstrasse zu verlegen, sei von Fall zu Fall sehr unterschiedlich, berichtete Weber. Bei einer Machbarkeitsstudie werde das Gelände Meter für Meter untersucht. Zu klären ist unter anderem auch, ob die Heizanlage in vorhandene Räume passt. Im Waakirchner Fall könnte der Platz knapp werden, meinte Weber: „Das gibt Tetris für Heizungsbauer.“

Bürgermeister Kerkel: „Bei Null sollten wir schon rauskommen“

Für die Machbarkeitsstudie will Bürgermeister Kerkel zunächst verschiedene Angebote einholen. Ob die Nahwärmeversorgung am Ende gebaut werde, bleibe abzuwarten. Ein Defizit soll nicht entstehen, machte Kerkel deutlich: „Bei Null sollten wir schon rauskommen.“

