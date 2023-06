Expertin erklärt, wie sich Gartler gegen den Buchsbaum-Zünsler wehren können

Von: Alexandra Korimorth

Die Schaftlacher Gartenexpertin Simone Kerkel (56) spricht im Interview über die Umtriebe einer nimmersatten Raupe.

Landkreis – Er ist etwa fünf Zentimeter lang, giftgrün mit schwarzen Punkten, und seine Gefräßigkeit treibt Gärtnern und Gartenbesitzern im Landkreis gerade wahlweise die Tränen in die Augen oder die Zornesröte ins Gesicht. Die Rede ist vom Buchsbaumzünsler. Später als Falter weiß mit brauner Musterung an den Flügelrändern, frisst er sich als nimmersatte Raupe seit 2006 durch Deutschlands Gärten, Parks, Gärtnereien, Baumschulen und Friedhöfe. Der Schädling aus Asien wurde damals über den Blumenhandel eingeschleppt und tritt inzwischen auch im Landkreis auf, wie die Vorsitzende des Kreisverbands für Obst-, Gartenbau und Landespflege Miesbach, Simone Kerkel (56) aus Schaftlach, im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.

Frau Kerkel, der Buchsbaumzünsler macht sich im Raum Gmund gerade in einigen Gärten und auf dem Friedhof über die Buchsbäume her. Seit wann ist der Schädling denn im Landkreis?

Seit etwa zwei Jahren ist er bei uns angekommen. Man findet ihn quer durch den Landkreis – letztes Jahr eher im Miesbacher Eck und in Waakirchen, dieses Jahr offenbar verstärkt in Gmund. Einzelne Mitglieder des Gartenbauvereins aus dem ganzen Landkreis haben uns von ihren Erfahrungen mit der Bekämpfung berichtet. Und eines vorweg: Es ist nicht ganz hoffnungslos.

Also gut. Um sicherzugehen: Woran genau erkennt man den Zünsler?

Die Raupen haben dieselben Farben wie der Buchsbaum, von dem sie sich überwiegend ernähren. Der Zünsler versteckt sich meist innen und unter den Buchsblättchen und ist so gut getarnt, dass man sein Vorkommen meist erst an den Fraßspuren erkennt. Die Raupen fressen ganze Blätter sowie die Rinde der Buchs-Zweige. Sie arbeiten sich vom Inneren zur Außenseite des Gewächses vor. Wenn man Fraßspuren außen an den Blättern sieht, kann es schon zu spät sein.

Was sollte man also tun?

Befallenes Grüngut richtig entsorgen

Das kommunale Abfallwirtschaftsunternehmen Vivo hilft bei der fachgerechten Entsorgung des mit dem Buchsbaumzünsler befallenen Grünguts. Auf Anfrage heißt es: „Kleinere Mengen klein schneiden und in der hauseigenen Biotonne entsorgen. Deckel bis zur Leerung geschlossen halten. Die Vergärung im Kompostwerk in Warngau bei mehr als 60 Grad tötet die Raupen, Larven und Eier ab. Wer keine Biotonne hat, kann kleinere Mengen auch über den Restmüll entsorgen. Das Grüngut aber luftdicht in Plastiksäcke verpacken! Sie werden dann im Müllheizkraftwerk in Rosenheim verbrannt. Nicht zerkleinerte Pflanzenteile und auch größere Mengen können entweder sackweise (luftdicht!) im Wertstoffzentrum in Warngau oder nach Terminabstimmung an der Kompostieranlage in Hausham entsorgt werden. Dabei entstehen Kosten von 48,50 Euro je Tonne. Bis 400 Kilo kostet die Entsorgung pauschal 10 Euro. Die Entsorgung über den Grüngut-Container an den Wertstoffhöfen ist nicht möglich. Bis die geleert werden, könnte sich der Schädling weiter verbreiten. Das gilt auch für die Grüngut-Container an den Friedhöfen.“