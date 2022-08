Fackellauf im Landkreis Miesbach: „Mehr Volksfest als Pathos“ zu Olympia 1972

Von: Gerti Reichl

In Staffeln schickten die Vereine ihre Läufer auf die ihnen zugewiesenen Strecken. Hier ist Benno Eisenburg auf dem Weg durch Dürnbach zu sehen. © Privat

Vor rund 50 Jahren, 1972, wurde die olympische Fackel durch den Landkreis Miesbach getragen. Auf einen Aufruf der Heimatzeitung hin haben sich viele Teilnehmer zu Wort gemeldet.

Landkreis – Als der Anruf kommt von Christian Markl, dem Vorsitzenden des TSV Schaftlach, zögert Martin Hauder senior nicht lange. Er solle ins Schaftlacher Sportheim kommen für ein Foto vor den zwei Olympiafackeln, die dort an der Wand hängen. Möglichst mit dem Trikot von damals. Hauders Ehefrau Gerti muss nicht lange suchen und holt für ihren Mann das Olympia-Shirt aus dem Kellerschrank, inmitten anderer Sportkleidung. Der 85-jährige Postbeamte im Ruhestand passt noch problemlos hinein und stellt sich zusammen mit Vereinschef Markl und einem Erinnerungsfoto von damals unserem Fotografen. Ein Teil der Schaftlacher Fackelläufer ist darauf abgebildet, dahinter der Rest der Fußballmannschaft, für die Hauder vor 50 Jahren gekickt hat. Richtig stolz sei er gewesen, dass er einen Teil der Strecke zwischen Kapler Alm und Reitham auf der B 318 habe laufen dürfen, sagt er. Die Spiele selbst hätten sie dann am Fernseher verfolgt, erinnert sich Ehefrau Gerti.

Heimatzeitung berichtet ausführlich

Olympische Spiele in München 1972: Der See-Geist, die damalige Lokalausgabe der Tegernseer Zeitung, berichtet ausführlich im Vorfeld über den Fackellauf. Ebenso der Miesbacher Merkur und der Holzkirchner Merkur. Am 24. August, einem Tag vor dem großen Ereignis, wird mit dem Titel „Die Flamme zieht durchs Oberland“ protokollartig das Event angekündigt. „Die am 28. Juli im griechischen Olympia entzündete Flamme kommt auf ihrem 5538 Kilometer langen und 29 Tage dauernden Weg am morgigen Freitag um 9.40 Uhr bei Waakirchen in den Landkreis, durch den sie dann von 151 Läufern aus den verschiedensten Sportvereinen im Stafettenlauf getragen wird“, schreibt das damalige Redaktionsmitglied Walter Hörmann. „Jeder der insgesamt 5976 Läufer hält die Fackel durchschnittlich sechs Minuten lang in der Hand.“

Alle 151 Fackelläufer im Landkreis Miesbach wurden am 25. August 1972 nach Vereinen sortiert in der Heimatzeitung aufgelistet. © MM

Dann berichtet er über den genauen Ablauf, der um 9.40 Uhr in Waakirchen beginnt, nach Finsterwald führt und über Kaltenbrunn nach Bad Wiessee, wo um 10.50 Uhr eine Feier vor dem Rathaus beginnt. „Dabei erhalten die einheimischen Fackelläufer als Andenken an den Tag Feuerzeuge in Form der olympischen Fackel“, heißt es. In Rottach-Egern schließt sich wenig später eine zweite Feier in der Max-Joseph-Anlage an – inklusive Wasserfontäne am Warmbad, Mühlradl-Tanz der Trachtler, Ansprachen und Abspielen der Olympia-Hymne. Angekündigt werden die Läufer von Böllerschüssen.

Als „Höhepunkt“ wird das Übersetzen des Feuers in einem Rudervierer vom damaligen Hotel Seerose (heute ein Teil des Kurparks) zum Hotel Eybhof (heute Villa am See) angekündigt. Weiter geht’s auf der B 307 am Tegernseer Rathaus vorbei nach Gmund. Hier kündigt das Protokoll ein Standkonzert an. Der weitere Verlauf führt über den Gmunder Berg nach Dürnbach und weiter nach Schaftlach-Krottenthal, wo der Lauf bei Reitham in die Gemeindestraße nach Ober- und Osterwarngau abbiegt und bei Lochham die Bundesstraße quert. Über Marschall erreicht das Feuer um 13.10 Uhr den Markt Holzkirchen, wo vor dem Rathaus der Spielmannszug „konzertiert“ und die Läufer ebenfalls ein Erinnerungs-Feuerzeug erhalten. „Um 13.55 Uhr verlässt das olympische Feuer dann den Landkreis Richtung Dietramszell wieder“, heißt es am Ende.

Rund 20 Fotos der Fackelläufer des TSV Weyarn hat Werner Grünwald bis heute in einem Album aufgehoben –eine schöne Erinnerung. © Max Kalup

Auf Bilder-Sonderseiten im überregionalen und lokalen Teil sowie in teils blumig formulierten Berichten erfahren die Leser dann in der Wochenendausgabe alles über den Fackellauf. Da ist angesichts des damals weißblauen Himmels vom „Fackelwetter“ die Rede und davon, dass der erste Läufer in Waakirchen „noch pünktlicher als die Deutsche Bundesbahn“ eintraf. „Mehr Volksfest als Pathos“, findet der See-Geist und verheimlicht seinen Lesern nicht die Schmonzetten am Rande. So wäre das olympische Feuer während der Überfahrt auf dem See, „auf dem es angesichts unzähliger Segel-, Ruder- und Motorboote zuging wie in einer Lagune vor Venedig“, beinahe baden gegangen. „In Rottach-Egern hatte ein Vierer des Rudervereins Tegernsee gerade die Fackel an Bord genommen, als plötzlich das große Boot der Wasserwacht ausscherte und das Ruderboot rammte. Zum Glück ging die Kollision noch glimpflich ab, und Rudervereinsvorsitzender Max Strucken erblickte in der Panne gar einen Beitrag zu den heiteren Spielen in München“, berichten die Reporter.

Zu einem weiteren Zwischenfall kommt es dann auf der B 318 zwischen Reitham und Warngau: Eine Kuh-Herde stellt sich den Fackelläufern in den Weg. Dem Landwirt unterstellt man Absicht, doch am Ende müssen alle über den „Kuh-Gag“ lachen.

Fackelläufer am Tegernsee blicken zurück

In Tegernsee gehörte unter anderem Heinz Spisak zu den „Auserwählten“. Der damals 23-Jährige galt beim Eissportclub als Leistungsträger und war Teil der damals erfolgreichen Mannschaft, die bayerischer Natureis-Meister im Eishockey wurde. „Wir waren Heroes“, erinnert sich Spisak und meint damit auch die Ehre, die Fackel für ein kurzes Stück tragen zu dürfen. Das kurze Stück reichte für ihn vom Leeberg bis zum Yachtclub – dann wurde sie weitergereicht wie im Staffellauf an Rudolf Rampf. An Proben im Vorfeld kann sich Heinz Spisak nicht erinnern. „Wir haben Socken, Hose und Trikot bekommen, haben uns positioniert, und los ging’s.“ Die Nachfeier hat er allerdings noch im Gedächtnis: „Es gab für jeden eine Urkunde und eine Medaille, die Urkunde hängt heute noch in meiner Garage.“ Und eine der Fackeln ziert das Eisclub-Stüberl auf der Schießstätte.

In Ehren halten Christian Markl (l.), Vorsitzender des TSV Schaftlach, und Fackelläufer Martin Hauder die Erinnerungsstücke bis heute. © Thomas Plettenberg

Monika Eham erinnert sich noch genau an die Aufregung rund um den Tag des Fackellaufs und das Lampenfieber davor. Sie war damals als junge Athletin bei den Sportfreunden Gmund-Dürnbach aktiv, im Sommer als Leichtathletin, im Winter beim Langlauf. „Alles war irre spannend“, erinnert sie sich. Der Lauf sei sogar geprobt worden im Vorfeld, „und ich war im Bereich Maximilian dran“.

Wenn Eham heute in ihrem Fotoalbum blättert, dann werden die Erinnerungen wieder lebendig – an das ganze Team in ihrem Abschnitt, zu dem unter anderem der spätere Bürgermeister Georg von Preysing zählte. Und es sind Erinnerungen an einen Ort, der damals noch ganz anders aussah und der einfach ein Riesen-Event erlebte. „Sogar die Blasmusi hat gespielt“, erinnert sich die Tegernseerin.

Benno Eisenburg gehörte zu den Fackelläufern in Dürnbach. Der Heimatpfleger und Gmunder Ehrenbürger war damals 35 Jahre alt und mit seiner hochgewachsenen Statur als Leichtathlet aktiv. „Natürlich waren wir total aufgeregt und auch stolz, dass wir Leichtathleten bei den SF Gmund-Dürnbach auch gefragt wurden.“ Ohne Zwischenfälle meisterte er die 200-Meter-Strecke zwischen dem früheren „Bäcker Herrmann“ (heute Goldschmiede) bis zum Stumböck-Haus (heute Bäckerei Kuhn). „Das war ein Hochgefühl“, erinnert sich Eisenburg noch heute. Er sei dann sogar zu Leichtathletik-Wettkämpfen ins Olympiastadion gefahren, wo er die zweimalige Gold- und einmalige Silbermedaillengewinnerin Heide Rosendahl erleben durfte. „Die Hose von damals hab’ ich noch“, erzählt Eisenburg.

Apropos: Dass dem Schaftlacher Martin Hauder das Trikot von damals heute noch wie angegossen passt, ist auch seinem sportlichen Leben zu verdanken. Schließlich pfiff Hauder 40 Jahre lang unzählige Fußballspiele als Schiedsrichter. Und dass zwei der Fackeln heute das Sportheim zieren, ist durchaus keine Seltenheit. Der TSV durfte sie, wie viele andere Vereine auch, behalten. Als Erinnerung an einen unvergesslichen 25. August 1972.

European Championships wecken Erinnerung

Diese wurde auch gerade bei den Fackelläufern des TSV Weyarn wieder geweckt – aufgrund der gerade zu Ende gegangenen European Championships in München. Selbst die türkisen Shirts der Volunteers waren im Design der Olympischen Sommerspiele von 1972 gehalten. Damals waren 18 Sportler aus dem Klosterdorf am Fackellauf beteiligt, jeweils aufgeteilt in Staffeln mit einem Läufer und zwei Begleitern. „Wir sind in der Nähe von Warngau gelaufen und waren sechs Staffeln vom TSV“, erinnert sich Franz Spiesl, einer der damaligen Läufer. Zudem waren vom TSV unter anderem Franz Schmid, Josef Hagn, Andreas Groni, Werner Grünwald, Helmut Fischhold, Klaus Boldt, Xaver Hagn, Karl Spitzer, Gitta Fischhold, Heidi Fischhold, Lilli Schäfer, Erika Reich und Barbara Demmelmeier mit dabei. Die Weyarner wurden von den Organisatoren mit weißen Olympia-Shirts ausgestattet und trugen die olympische Fackel jeweils einige Hundert Meter weit. Dann ging die Fackel weiter an einen anderen Verein. Es war eine der letzten Übergaben, bevor sie den Landkreis verließ.

Gmunder Fackelläufer: (v.l.) Georg von Preysing, Georg Kellermann, Monika Eham, Quirin und Monika Schwarzenböck, Christoph von Preysing und Andreas Stoib. © Privat

Auch bei den Wettkämpfen waren einige Weyarner in der bayerischen Landeshauptstadt vor Ort. „Wir waren beim Volleyball und beim Hockey. Die Atmosphäre war super, als 18-Jähriger ist das natürlich ein besonderes Erlebnis“, erzählt Spiesl. Im Klosterdorf waren außerdem einige Gäste aus Australien untergebracht, die in München die Athleten aus „Down Under“ unterstützten.

Werner Grünwald betreute eine Jugendgruppe bei den Sommerspielen. „Jeden Tag war das Wetter schön, nur als wir in München waren, hat es aus Kübeln geregnet. Wir haben uns eine Mülltüte gegen den Regen übergezogen, so sind wir dann auf der Tribüne gesessen“, berichtet Grünwald schmunzelnd. Auch den Fackellauf hat er heute noch vor Augen – und kann die Erinnerungen daran in Händen halten. Rund 20 Fotos der Weyarner Fackelläufer finden sich in seinem Album.

Erinnerungen gesammelt hat auch Oskar Fuchs aus Oberdarching. Der heute 85-Jährige hat während der Sommerspiele 1972 alle Ergebnisse aus der Zeitung ausgeschnitten und sie sicher auf dem Speicher verwahrt. Auf ewig im Gedächtnis bleiben werden ihm auch die Meter mit der olympischen Fackel in der Hand. „Wir haben sie während des Laufs immer wieder gewechselt“, berichtet Fuchs, der heute vor 50 Jahren als einer der Begleitläufer für die DJK Darching an dem großen Event teilnahm.

Redaktioneller Hinweis

In privaten und Vereinsarchiven im Landkreis finden sich viele Erinnerungen an den Fackellauf. Hier kommen Teilnehmer zu Wort, die sich auf unseren Aufruf hin gemeldet haben.