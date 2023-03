Radlunfall: Waakirchner nach Zusammenstoß in München schwer verletzt - Polizei ermittelt

Von: Jonas Napiletzki

Die Verkehrspolizei München ermittelt nach einem Unfall, bei dem ein Fahrradfahrer aus dem Landkreis Miesbach schwer verletzt wurde (Symbolbild). © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein schwerer Unfall zwischen einem Waakirchner Radlfahrer und einem Freisinger Autofahrer hat sich am Dienstag in München ereignet. Die Verkehrspolizei ermittelt.

München/Waakirchen - Bei einer Kollision mit einem Auto in München ist ein Fahrradfahrer aus dem Landkreis Miesbach schwer verletzt worden. Die Polizei erklärt, der verunfallte 19-Jährige habe seinen Wohnsitz nördlich des Tegernsees, konkret kommt er nach ersten Informationen unserer Zeitung aus der Gemeinde Waakirchen.

Zusammenstoß in Rechts-vor-Links-Kreuzung

Ursächlich für den Zusammenstoß, der sich am Dienstag, 14. März, ereignete, war offenbar die Missachtung von Vorfahrtsregeln. Die Münchner Verkehrspolizei berichtet, der 19-Jährige sei gegen 16.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Innstraße stadtauswärts unterwegs gewesen. „An der Kreuzung zur Ebersberger Straße wollte er geradeaus weiter auf der Innstraße fahren.“ Zeitgleich sei ein 57-Jähriger aus dem Landkreis Freising mit seinem VW auf der Ebersberger Straße, von der Röntgenstraße kommend, in Richtung Innstraße gefahren. An der Kreuzung wollte der Freisinger weiter geradeaus auf der Ebersberger Straße bleiben, schildert die Polizei in ihrem Pressebericht.

19-Jähriger im Krankenhaus

Beide Straßen befinden sich nach Angaben der Beamten in einer Zone 30, die Vorfahrt sei dort durch „Rechts vor Links“ geregelt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, nachdem der Radfahrer offenbar die Vorfahrt missachtet hatte. Er stürzte und wurde schwer verletzt, berichtet die Polizei. Anschließend kam der Waakirchner mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, zu dessen Höhe noch keine Informationen vorliegen. Die Münchner Verkehrspolizei hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen. nap

