Stadelbrand im Weiler Urschental schnell gelöscht - Geringer Schaden

Von: Christina Jachert-Maier

Hinter der Verkleidung des Stadels bei einem Hof in Urschental breitete sich ein Schwelbrand aus. © Stefan Schweihofer

In einem Stadel in Urschental (Gemeinde Waakirchen) hat sich am Mittwoch ein Schwelbrand hinter der Blechverkleidung entwickelt. Die Waakirchner Feuerwehr konnte schnell löschen.

+++ AKTUALISIERUNG +++

Waakirchen – Gegen 14.20 Uhr heulten am Mittwoch in Waakirchen die Sirenen: Gemeldet war der Brand eines Stadels bei einem landwirtschaftlichen Anwesen im kleinen Weiler Urschental. Als die Feuerwehr Waakirchen eintraf, stieg hinter der Blechverkleidung des Holzstadels Rauch auf. Die Feuerwehrler – Kommandant Stefan Britz und 15 Kameraden – lösten die Verkleidung ab und löschten die glimmende Holzwand. Nach einer halben Stunde war der Einsatz bereits wieder beendet. In dem Stadel befinden sich Gerätschaften. Er liegt nicht weit vom Haupthaus entfernt.

Überhitzte Lampe hat Brand verursacht

Ursache des Brands war der Polizei Bad Wiessee zufolge vermutlich eine überhitzte Lampe, die einen Pappkarton entzündet hat. Es entstand ein Schwelbrand, der sich unter der Verkleidung ausbreitete. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr wurde größerer Schaden verhindert. Nach vorläufiger Schätzung beläuft sich der Schaden auf 1500 Euro.

+++URSPRÜNGLICHER ARTIKEL +++

Waakirchen - Sirenen-Alarm in Waakirchen: Gegen 14.20 Uhr wurde ein Feuer in einem Stallgebäude im kleinen Weiler Urschental gemeldet. DIe Feuerwehr ist im Einsatz. Weitere Informationen hat die Polizei Bad Wiessee bisher nicht. Wir berichten, sobald Näheres bekannt wird.

