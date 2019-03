Rauchentwicklung: Drei Personen kommen ins Krankenhaus

Eine heftige Rauchentwicklung hat am Donnerstag in Marienstein für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Drei Personen wurden offenbar leicht verletzt.

Marienstein – Wie die Polizei Bad Wiessee in einer Erstmeldung berichtet, war es in einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße am Nachmittag zu der Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehren Waakirchen und Tegernsee rückten aus.

Tatsächlich soll es sich zwar nicht um einen Brand gehandelt haben. Allerdings war der Qualm so dicht, dass drei Bewohner des Hauses mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht wurden. Ob Sachschaden entstand und was den Rauch verursacht hatte, war zum Abend unklar.

ag