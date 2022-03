Gas- und Bremspedal verwechselt: BMW kracht in Café - und stoppt erst an der Bar

Von: Sebastian Grauvogl

Erst kurz vor der Theke der Eybel Schokoladenquelle stoppte der BMW. © Thomas Plettenberg

Spektakulärer Unfall in Hauserdörfl: Ein BMW ist dort durchs Schaufenster eines Cafés gekracht. Die Fahrerin hat wohl Gas- und Bremspedal verwechselt.

Hauserdörfl - Ein halber Meter weiter, und der BMW hätte auch noch die Theke gerammt: Durchs Schaufenster der Eybel Schokoladenquelle in Hauserdörfl ist ein SUV gekracht. Wie durch ein Wunder wurde bei dem spektakulären Unfall niemand verletzt - nicht mal die Fahrerin selbst.

Wie die Polizeiinspektion Bad Wiessee auf Nachfrage mitteilt, saß eine ältere Dame am Steuer des BMW X3. Beim Parken habe sie wohl Gas- und Bremspedal verwechselt. Augenscheinlich drückte sie ersteres tüchtig durch, denn ihr Wagen krachte mit Wucht ins Café. Das Fahrzeug durchbrach dabei sogar den gemauerten Sims unter dem Schaufenster und mähte die Inneneinrichtung im Gastraum um.

Durchs Schaufenster des Cafés gebrochen ist der BMW. © Thomas Plettenberg

Fahrerin hat Gas- und Bremspedal verwechselt

Zum großen Glück seien zum Unfallzeitpunkt keine Leute bei Kaffee, Kuchen und Pralinen in der Schokoladenquelle gesessen, berichtet Waakirchens Feuerwehrkommandant Stefan Britz auf Nachfrage. Er und seine Leute brauchten übrigens nicht mal ein Auto, um zum Unfallort zu kommen. „Wir sind zu Fuß gegangen“, sagt Britz. Kein Wunder: Das neue Feuerwehrhaus liegt in unmittelbarer Nachbarschaft des Cafés. Zwölf Mann waren per pedes ausgerückt.

Die Hauptarbeit hatte laut Britz später der Abschleppdienst zu verrichten, der den BMW aus der Schokoladenquelle ziehen musste. Zum Sachschaden und den Personalien der Fahrerin konnte die Polizei noch keine aktuellen Angaben machen.

