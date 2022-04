Gebirgsschützen wollen wieder loslegen

Treue Gebirgsschützen: (v.l.) Heinrich Mohrenweiser, Andreas Esterl, Josef Hüttl, Stefan Sappl, Veronika Huber (neue Marketenderin), Hubert Eberl, Resi Hort, Johann Huber, Veronika Finger (neue Marketenderin neu), Rasso Babel, Rudi Motzet und Josef Zirn. © Gebirgsschützenkompanie

Das Corona-Virus setzte dem sonst so regen Vereinsleben der Gebirgsschützenkompanie Waakirchen heftig zu. Das wurde in der Hauptversammlung für die Jahre 2021 und 2022 im Waakirchner Pfarrheim deutlich.

Waakirchen - „Fast eine Neugründungsversammlung“ , meinte Hauptmann Martin Beilhack zum Doppeltreffen. 72 Mitglieder hatten sich eingefunden, eine kleine Zahl im Vergleich zu früheren Jahreshauptversammlungen mit fast zweihundert Beteiligten bei 385 Mitgliedern.

Überschaubar fielen auch die Berichte des Vorstands aus, obwohl sie je zwei Jahre betrafen. Kurz fassen konnte sich Schriftführer Wendelin Schmid, der seit der letzten Versammlung am 19. Januar 2020 wenig mehr als zwei Heiligabendfeiern im ungewohnt kleinsten Kompaniekreis ohne auswärtige Gäste zu vermelden hatte. „Sonst wurde verschoben, verschoben, verschoben und schließlich abgesagt“, berichtete Schmid. Kassier Rudi Motzet hatte nicht viele Kontobewegungen bekanntzumachen, abgesehen von einem satten Steuerbatzen zur Endabrechnung des großen Alpenregionstreffens 2016 und stolzen 68 Cent Zinsertrag. Nach 16 Jahren als Schatzmeister zog Motzet sich zurück, zum Dank geehrt mit der Beförderung zum Ehren-Oberleutnant. Stellvertreter Andreas Babl hatte namens des erkrankten Schützenmeisters Manfred Münzlochner ebenso wenig vorzutragen: Zumindest ein paar Schießveranstaltungen brachten achtbare Erfolge, und ein großes Königsschießen der Kompanie verzeichnete regen Zuspruch. Weitgehend aufs Danke-Sagen beschränkte sich Hauptmann Beilhack, insbesondere beim Kompanie-Geistlichen Stefan Fischbacher, der das traditionelle Heiligabend-Totengedenken noch im kleinen Kreis möglich gemacht hatte.

Gebirgsschützenwesen soll immaterielles Weltkulturerbe werden

Großer Dank gilt auch dem Trachtenverein, der nach seiner Fusion aus zwei Vereinen eines der Trachtler-Domizile gegen das Schützenstüberl als Lagerraum tauscht. Damit kann die Kompanie wieder ein Heim erhalten, das den Brandschutzvorschriften entspricht. Hoch erfreut zeigte sich der Hauptmann über Oberjäger Robert Brannenkämper, der sich intensiv dafür engagiert, dass die UNESCO das Gebirgsschützenwesen als immaterielles Weltkulturerbe anerkennt.

Waakirchner Gebirgsschützen: Hauptmann hofft auf bessere Zeiten

Beilhack hofft nun auf bessere Zeiten, in denen die Gebirgsschützen wieder zu zünftigen Treffen zusammenkommen. Dass der Hauptmann sich für den Zusammenhalt der Kompanie „in diesen schwierigen Zeiten“ so eingesetzt habe, würdigte sein Stellvertreter Alfred Finger. Bis auf wenige Änderungen bleibt der Vorstand für die nächsten drei Jahre im Amt, wie die Neuwahlen unter der Leitung von Bürgermeister Norbert Kerkel, Hausl Brandhofer und Erwin Welzmiller zeigten. Die Ergebnisse: 1. Hauptmann Martin Beilhack; 2. Hauptmann und Salutzugführer Alfred Finger; Kassier Peter Schweiger (bisher Rudi Motzet); Schriftführer Wendelin Schmid; 1. Schützenmeister Manfred Münzlochner; 2. Schützenmeister Andreas Babl, Georg Moosrainer; 1. Fähnrich Sepp Zirn; 2. Fähnrich Richard Sippl; 3. Fähnrich Christoph Bucher; Historische Fahnenträger Winfried Albertshauser, Manfred Grimm; Revisoren Richard Hiergeist, Wolfgang Nagler; 2. Kassier und Zeugwart Michael Mohrenweiser; Tambourmajor Max Mair. Neue Marketenderinnen sind Veronika Finger und Veronika Huber.

Hauptversammlung der Gebirgsschützen Waakirchen - mit vielen Ehrungen

Zur Hauptversammlung gehörten die Ehrungen. Besondere Dienste am Gebirgsschützenwesen belohnte das Bronze-Abzeichen am Blauen Band für Robert Brannenkämper. Für ihre Treue erhielten das Silberne Abzeichen am Weißblauen Band nach vierzig Jahren Aktivität Andreas Esterl, Sixtus Impler, Heinrich Mohrenweiser, Josef Zirn; das Bronze-Abzeichen am Weißblauen Band bekamen für 25 aktive Jahre Hubert Eberl, Andreas Eybel, Johann Huber, Josef Hüttl, Franz Reiter, Franz Rest, Stefan Sappl, Ulrich Wohlschläger. Ein seltenes Kompanie-Abzeichen in Gold ging an Rasso Babel, der schon lange die Pioniere der Kompanie organisiert. Mit einer Urkunde und Blumen verabschiedete der Hauptmann Resi Hort-Sommer aus dem Marketenderinnen-Dienst. Urkunden für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden vergeben an Stefan Britz und Markus Trinkl. Erst am Patronatstag offiziell verliehen wird das Goldene Abzeichen am Weißblauen Band an langjährige Kompaniemitglieder. Es erhalten: Oberleutnant Anton Auer, Josef Fichtner, Toni Fischhaber, Adolf Gast, Johann Glonner, Theodor Hauder, Ehren-Tambourmajor Wilhelm Helminger, Johann Mehringer, Josef Pichler, Franz Reiter, Georg Schmotz-Schöpfer, Florian Seestaller, Roland Wagner.

