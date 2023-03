Bayerischer Dorfgasthof für Schaftlach mit 100 Plätzen - Gemeinde ist Betreiberin - Wirt gesucht

Von: Christina Jachert-Maier

Der Abriss des Pizzeria-Gebäudes ist gesetzt. Es soll ein neues Dorfgasthaus entstehen. © Archiv sts

Damit Schaftlach eine Dorfwirtschaft bekommt, nimmt die Gemeinde Waakirchen die Sache selbst in die Hand. Die Eckpunkte wurden jetzt in öffentlicher Sitzung gesetzt: rund 100 Sitzplätze, Biergarten, bayerische Küche.

Schaftlach – Vor nun drei Jahren machte Romolo Marchetti seine florierende Pizzeria nahe dem Schaftlacher Bahnhof dicht, um am Miesbacher Stadtplatz neu zu starten. Seitdem gibt’s in Schaftlach kein Gasthaus mehr. Um das zu ändern, erwarb die Gemeinde Waakirchen 2021 den gesamten Komplex am Michael-Schreiber-Weg, zu dem auch Mietwohnungen gehören. Sämtliche Bauten sind marode, am Abriss führt kein Weg vorbei.

Gemeinde tritt als Betreiberin auf

Gesetzt ist: Die Wohnbaugesellschaft Waakirchen, ein Kommunalunternehmen (KU) der Gemeinde, stemmt Abriss und Neubau. Es entstehen das Gasthaus und Wohnungen. Während letztere in der Hand des KU bleiben, pachtet die Gemeinde das Gasthaus zurück und betreibt es in direkter Verantwortung. Die Rückpacht beschloss der Gemeinderat jetzt in öffentlicher Sitzung.

Im gleichen Zug formulierte das Gremium ihren Arbeitsauftrag an die Gebäude-Planer. Mit dabei war KU-Geschäftsführer Luitpold Grabmeyer, Seine Aufgabe ist es, die Wunschliste auch auf ihre Wirtschaftlichkeit hin zu prüfen. „Aber vorerst geht es nur darum, was wir wollen“, erklärte Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG).

Biergarten gehört dazu

Bei den Eckdaten wurde man sich weitgehend einig: Die Gaststätte soll rund 100 Sitzplätze haben und einen abtrennbaren Nebenraum aufweisen. Gesetzt sind Wintergarten und Biergarten. Auch eine Tiefgarage steht auf der Wunschliste, aber nicht ganz oben. Kommen die unterirdischen Stellplätze zu teuer, will das Gremium darauf verzichten. Es gilt die Vorgabe, auch die Schaffung oberirdischer Stellplätze zu prüfen.

„Es soll eine richtige Dorfwirtschaft sein“

Zustimmung fand der Vorschlag Kerkels, bereits jetzt nach einem Wirt Ausschau zu halten. Ziel ist es, die Feinplanung mit dem Gastronomen gemeinsam zu entwickeln. Auf den Tisch kommen soll gutbürgerliche, vorzugsweise bayerische Küche. „Kein Thai oder Vietnamese“, meinte Rudi Reber (ABV). In Schaftlach müsse es schon eine richtige Dorfwirtschaft sein. Dem stimmte Alfred Finger (CSU) zu, wollte aber keine Nationalität festgelegt wissen und schwärmte von einem kroatischen Koch. Kerkel sah die Zeit für eine Klarstellung gekommen. Bei dem Wunsch nach bayerischer Küche gehe es allein um die kulinarische Ausrichtung, nicht um die persönliche Landeszugehörigkeit des Gastronomen.

Anton Wirkner (FWG) plädierte dafür, die Zahl der Sitzplätze auf 120 zu erhöhen: „Bei einer größeren Hochzeit wird die Wirtschaft sonst gleich zu klein.“ Im Beschluss blieb es bei 100, weshalb Wirkner nicht zustimmte. Thomas Thrainer (FWG) plädierte für den Bau der Tiefgarage stark, sofern sie finanziell realisierbar sei. Dies vor allem mit Blick auf den Bahnhofsparkplatz: „Da gibt’s sonst schnell einen Konflikt.“

Variable Gestaltung der Wohnungen

Gisela Hölscher (FW) warnte davor, die Wunschliste ausufern zu lassen, zumal die Gemeinde die Pacht für den Wirt niedrig halten wolle. „Wir dürfen uns da nicht verzetteln.“ Der Gemeinderat sei verpflichtet, Verluste des KU innerhalb von fünf Jahren auszugleichen, erinnert sie. Den Rahmen für alle Wünsche gebe die vordringliche Aufgabe vor, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, meinte Cornelia Riepe (Grüne). Auch hier definierte der Gemeinderat die Richtung per Beschluss: Es sollen dank Leichtbauweise variable Wohnungen verschiedener Größen entstehen, soweit als möglich barrierefrei.

Satzung für Kommunalunternehmen beschlossen

Ein Gasthof, Wohnungen, Rathaus, Seniorenprojekt: Um ihre zahlreichen Bauprojekte umzusetzen, hat die Gemeinde Waakirchen ihr bislang ehrenamtlich geführtes Kommunalunternehmen (KU) Wohnbaugesellschaft Waakirchen professionalisiert. Wie berichtet, ist Leopold Grabmeyer seit Jahresbeginn hauptamtlicher Geschäftsführer. „Es gibt viel zu tun“, meinte er bei der offiziellen Vorstellung des neu organisierten KU im Gemeinderat. Insgesamt stünden derzeit elf Projekte auf der Agenda.

Zu beschließen war die neue Satzung. Sie wurde gegen die Stimmen von Gisela Hölscher (FW) und Carolin Marquardt (Wir) verabschiedet. Beiden missfällt ein Passus, der ihrer Auffassung nach die Transparenz behindert. Er verbietet die Weitergabe von Informationen aus dem Verwaltungsrat an einzelne Gemeinderäte. Nach Auffassung des von der Gemeinde beauftragten Rechtsbeistands sind Einzelgespräche unzulässig. Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG) sicherte zu, einen weiteren Juristen mit der Prüfung der Sachlage zu betrauen. Zudem werde er in jeder zweiten Sitzung dem Gemeinderat über Aktuelles aus dem KU berichten.