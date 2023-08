Gemeinde schafft Wohnraum in Piesenkam

Pläne in Waakirchen

Von Gerti Reichl

„Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums ist eine der zentralen Herausforderungen für die Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde.“ Das sagt Waakirchens Bürgermeister Norbert Kerkel und lässt den Worten Taten folgen: In Piesenkam wird schon bald ein Wohnprojekt realisiert.

Waakirchen – Für die Gemeinde Waakirchen ist es ein Glücksfall, für den eine Erbengemeinschaft die Weichen gestellt hat. Sie verkaufte im Zentrum von Piesenkam, gleich neben dem Dorfweiher, ein Areal, bestehend aus zwei Flurnummern und getrennt durch die Warngauer Straße.

Mit einem entsprechenden nicht-öffentlichen Beschluss im April machte der Gemeinderat den Weg frei, und die Wohnungsbaugesellschaft Waakirchen (WBW-KU) konnte das Geschäft abwickeln. Sie wird das Projekt auch realisieren – gemäß ihrem Ziel, „den Wohnungsbau in der Gemeinde nachhaltig zu gestalten“, wie WBW-KU-Vorsitzender Luitpold Grabmeyer es formuliert. Seit Anfang des Jahres schiebt er in dem 2015 gegründeten Kommunalunternehmen hauptamtlich an, damit dieses Ziel auch erreicht wird.

Altbestand weicht Neubauten

Der Grundstückserwerb mitten in Piesenkam eröffnet neue Chancen. 1106 sowie 1502 Quadratmeter groß sind die beiden Flächen, auf denen Altbestand abgebrochen und Neues entstehen soll. Zum einen will das KU bezahlbare Mietwohnungen auf dem kleineren Teil bauen lassen. Etwa 60 bis 75 Quadratmeter Wohnfläche sollen sie jeweils haben. Wie viele es genau sein werden, steht noch nicht fest. Auf dem größeren Areal sollen ebenfalls Wohnungen gebaut und an private Käufer veräußert werden.

Wie viele Wohneinheiten tatsächlich entstehen, wird gerade erarbeitet. Ein Planungsbüro sei bereits beauftragt worden, berichtet Grabmeyer. Er rechnet damit, dass im September ein erster Entwurf in den verschiedenen Gremien vorgestellt wird und dann entsprechende Beschlüsse gefasst werden. Möglichst Anfang 2024 sollen die Bagger anrücken.

„Wir sind uns bewusst, dass die zentrale Lage des Grundstücks in Piesenkam eine besondere Verantwortung nach sich zieht“, betont Grabmeyer. Es sei daher von größter Bedeutung, dass sich die neuen Wohnungen optisch harmonisch in den bestehenden Ortskern einfügen. „Eine Vollbebauung“, gibt der Vorsitzende Entwarnung, „wird es sicherlich nicht geben.“

Teil der Wohnungen wird verkauft

Ebenso wichtig wie eine „verbindende Architektur“ ist für die WBW laut einer Pressemitteilung die wirtschaftliche und nachhaltige Finanzierung des Projekts für die Gemeinde. Gerade deshalb soll ein Teil der Wohnungen an Privatleute verkauft werden, um mit den Einnahmen die Gemeindewohnungen mit ihren günstigen Mieten zu finanzieren. In welchem Rahmen sich diese Mieten bewegen werden, dazu kann Grabmeyer zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen. Verschiedene Förderungsmodelle sollen obendrein dabei helfen, den Mietern Vorteile zu verschaffen. „Wir möchten wirklich alle Möglichkeiten ausschöpfen, den Bürgern unserer Gemeinde, die dringend auf günstigen Wohnraum angewiesen sind, in Piesenkam ein neues, attraktives und bezahlbares Zuhause zu bieten“, so Grabmeyer. Sobald über die Förderungsmöglichkeiten entschieden sei, das Projekt in die Detailplanung gehe und erste Ergebnisse der Projektpläne feststünden, werde man erneut darüber informieren.

Auch zu den Baukosten könne er noch keine Angaben machen, sagt Luitpold Grabmeyer. Grundsätzlich betont er: „Es handelt sich nicht um ein klassisches Einheimischenprogramm. Die Wohnungen sollen aber möglichst an einheimische Bewerber verkauft und auch an Einheimische vermietet werden.“