Gemeinsame Liste beantragt - Keine Parteien mehr im Waakirchner Gemeinderat?

Der Waakirchner Balthasar Brandhofer findet: Im Gemeinderat braucht‘s keine Parteien. Er will eine gemeinsame Liste. Doch so einfach lässt sich darüber nicht entscheiden.

Waakirchen– Balthasar Brandhofer wollte 2013 für die Freien Wähler in den Landtag einziehen, 2018 war er Bezirkstagskandidat der Bayernpartei. Dem Gemeinderat Waakirchen gehört er seit 2014 als Vertreter der ABV an, zuvor war er als Freier Wähler dabei. Und er findet: Im Gemeinderat braucht’s keine Parteien. Darum hat er nun einen Antrag zur nächsten Kommunalwahl am 15. März 2020 gestellt: Es soll in Waakirchen eine gemeinsame Liste für alle Kandidaten geben.

Diskutiert wird dieser Vorschlag erst in der September-Sitzung. So hat es der Gemeinderat beschlossen, dem Bürgermeister Sepp Hartl (FWG) schon in der August-Sitzung den Antrag präsentierte. Dies in Abwesenheit Brandhofers, der sich nach einer Handverletzung derzeit in Reha befindet.

Kommunalwahl 2020 in Waakirchen: Gibt‘s nur eine Liste?

Wie Hartl mitteilte, muss erst die Frage geklärt werden, ob eine gemeinsame Liste in Waakirchen überhaupt möglich ist. Geschäftsleiter Markus Liebl, der auch als Wahlleiter fungiert, werde eine entsprechende Rechtsauskunft einholen. Bislang sei ein solches Vorgehen in Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern nicht zulässig gewesen, erinnerte Hartl. Aber vielleicht gebe es jetzt eine Chance: „Das Wahlrecht ändert sich ja immer wieder.“

Brandhofer sieht viele Argumente für eine gemeinsame Liste. „Eine Wahl auf Gemeindeebene ist immer noch eine Persönlichkeitswahl“, heißt es in der schriftlichen Begründung seines Antrags. Wenn Waakirchen auf die übliche Aufstellung von Listen der Parteien oder Bürger-Gruppierungen verzichte, lasse sich viel Wahlwerbung sparen: „Lasst uns an die Umwelt denken.“

Zudem müssten erfahrungsgemäß vor jeder Kommunalwahl Bürger zu einer Kandidatur überredet werden, nur um die Listen zu füllen. Gebe es nur eine Liste, sei gewährleistet, dass alle dort aufgeführten Kandidaten auch wirklich an der Mitarbeit im Gemeinderat interessiert seien. Am Ende zögen dann auch die Bewerber ins Gremium ein, die tatsächlich die meisten Stimmen für sich verbuchen können.

Gemeinsame Liste zur Kommunalwahl: Geht das überhaupt?

„Der Vorschlag ist nicht neu“, erinnerte Andreas Hagleitner (FWG). Er selbst habe ihn vor jeder Kommunalwahl gebracht. „Und ich bin jetzt seit 24 Jahren dabei.“ Bislang habe es jedes Mal wieder die Auskunft gegeben, dass eine gemeinsame Liste in Waakirchen nicht zulässig sei. Zudem müssten auch alle Fraktionen einverstanden sein.

Dass Brandhofer den Antrag gestellt hat, wundert Hagleitner. „Ich weiß nicht, ob das für den Hausl so zielführend gewesen wäre.“ Hätte es bei der Kommunalwahl 2014 eine gemeinsame Liste gegeben, wäre der frühere FW-Mann Brandhofer jetzt gar nicht Mitglied des Gremiums, glaubt Hagleitner. Das derzeitige Auszählverfahren bevorzuge Minderheiten.

ABV-Sprecher Rudi Reber bekundete bereits seine Ablehnung. Dies deshalb, weil sich zur Kommunalwahl 2020 eine AfD-Ortsgruppe in Waakirchen gründen könne. Die solle dann auch ein eigenes Wahlprogramm erarbeiten und sagen, wofür sie stehe, erklärte Reber: „Ich möchte nicht auf einer Liste mit einem AfD’ler stehen.“

Lesen Sie auch: Bürgermeisterwahl 2020: Alle Namen aktuell im Überblick

Kommunalwahl 2020: Bichl denkt an gemeinsame Liste - und wünscht sich mehr Frauen