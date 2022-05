„Ein Gewinn für den Landkreis“: Gisela Hölscher zum FW-Antrag für den Schutz sensorischer Kulturgüter

Von: Christian Masengarb

Teilen

Gisela Hölscher FW-Kreisvorsitzende © Archiv/MM

Freie-Wähler-Kreisvorsitzende Gisela Hölscher bezieht im Gespräch mit unserer Zeitung Stellung zum Schutzantrag ihrer Partei für Geräusche und Gerüche.

Landkreis – Die Freien Wähler (FW) haben im Landtag eine Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes angeregt, die viele Landkreis-Themen aufgreift: Kuhglockengeläut, Breznduft und andere „ortsübliche Geräusche und Gerüche des ländlichen Raums“ sollen künftig als „sensorische Kulturgüter“ vor den Klagen von Anwohnern geschützt werden. Eine gute Idee, meint FW-Kreisvorsitzende Gisela Hölscher (56).

Frau Hölscher, die FW-Landtagsfraktion will Geräusche und Gerüche des ländlichen Raums schützen und begründet dies mit Beispielen aus dem Landkreis. Wie kommt’s? Waren die Landkreis-FW am Antrag beteiligt?

Gisela Hölscher: Wir haben die Probleme im Landkreis immer an die Landtagsfraktion weitergegeben: den Holzkirchner Kuhglockenstreit, den Streit um Brezngeruch vom Bäcker in Rottach-Egern. Wir haben zur Landtagsfraktion gesagt: Was könnt Ihr für uns tun, damit wir im Landkreis diese Probleme lösen? Diese Anfragen haben sich angesammelt, auch aus anderen Regionen. Daraus ist der Antrag entstanden.

Hat der Vorstoß Erfolgschancen? Im Bund haben die Freien Wähler kaum Einfluss. Interessieren sich Hamburger und Berliner trotzdem für Holzkirchner Kuhglocken?

Gisela Hölscher: Jeder Landstrich hat seine eigene Identität. In Hamburg gibt es keine Kuhglocken, aber andere eigene Düfte und Geräusche. Da kann ich mich auch nicht beschweren, wenn mir der Geruch vom Fischgeschäft nicht gefällt. Wir sagen: Diese Eigenarten wollen wir erhalten. Wir können über alles reden, aber die Art und Weise, wie das teils passiert, ist bedenklich.

Und das sehen die Leute auch in Hamburg so?

Gisela Hölscher: Ja. Gerade jetzt wollen die Leute in Frieden leben. Es genügt aber ein einziger Störenfried, um die ganze Gemeinschaft durcheinanderzubringen, indem er zum Beispiel gegen den Bäcker klagt. Wir wollen sagen: Es gibt Wichtigeres; die Gerichte haben Besseres zu tun. Das kann Leute in ganz Deutschland überzeugen.

Kritiker sagen, der Vorstoß wäre ein Schaufensterantrag.

Gisela Hölscher: Es gibt gute Schaufenster und schlechte. Manche sind es wert, dass man mal wieder einen Blick darauf wirft. Dieses ist eines davon. Der Antrag ist ein Gewinn für unseren Landkreis. Er stärkt und schützt unsere Tradition, unsere Geschäfte und unsere Landwirte.

Das Gespräch führte Christian Masengarb.

Eine Auswahl aller relevanten News und Geschichten erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.