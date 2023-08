Nach Erfolgen in Gmund: Lint-Züge der BRB erneut in der Kritik - Lärm in Schaftlach problematisch

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Quietschen beim Einfahren: Die BRB-Züge lösen in Schaftlach, wo mehrere Gleise aufeinandertreffen, unangenehme Geräusche aus. © Thomas Plettenberg

Leichter innovativer Nahverkehrstriebwagen – die Lint-Züge der Bayerischen Regiobahn tragen ein Versprechen im Namen. Doch trotz Nachbesserungen gibt’s weiter Kritik an den neuen Zügen, die nach über drei Jahren schon gar nicht mehr so neu sind.

Schaftlach – Monatelang ist es ruhig geworden um die Lint-Züge, die nach ihrer hiesigen Einführung Mitte 2020 von einer Bürgerinitiative kritisiert wurden. Im Gmunder Gleisbogen, der als Lärm-Hotspot bekannt wurde, hat eine Gleisschmieranlage Abhilfe geschaffen. Doch offenbar gibt’s noch immer neuralgische Punkte im Schienennetz. Einer davon liegt in Schaftlach, wie nun eine Anwohnerin berichtet und mit Tonbandaufnahmen belegt. Ihre Hoffnung auf Besserung schwindet.

Monika Kreutzer (70) ist nahe dem Bahnhof aufgewachsen. „Ich habe noch Dampfzüge vorbeifahren sehen“, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. „Die haben zwar gequalmt, aber waren irgendwie erträglicher.“ Ganz anders sei das mit den neuen Zügen der Bayerischen Regiobahn (BRB): „Die quietschen dermaßen, dass es nicht zu ertragen ist.“ Aus der Heimatzeitung habe sie erfahren, dass sich der Lärm an anderen Stellen gebessert habe. „Aber hier gibt es das Problem immer noch.“ Je wärmer es draußen sei, desto lauter quietsche es.

BRB verweist auf Absorberringe

Hilfesuchend hat sich die 70-Jährige an die BRB gewandt – und eine Antwort von Geschäftsführer Arnulf Schuchmann erhalten. „Wir haben uns die Situation vor Ort angeschaut“, bestätigt er in einem Schreiben. Angesichts der hohen Temperaturen und Trockenheit verstärkten sich Geräusche in der Abzweigung und in der Kurve von Schaftlach nach Tegernsee. Aber: „Wir haben die Fahrzeuge kontrolliert, alle Schmieranlagen sind in Ordnung und korrekt eingestellt“, erklärt Schuchmann. Die Fahrzeuge verfügten alle über Absorberringe, die hohe Frequenzen reduzieren würden.

Arnulf Schuchmann, Geschäftsführer der BRB. © tp

Kreutzer bemerkt dadurch keine Besserung. Sie wendet sich an die Tegernsee-Bahn-Betriebsgesellschaft, Eigentümerin des Gleisabschnitts.

Tegernsee-Bahn sieht Möglichkeiten am Ende

Michael Bourjau, Geschäftsführer der Tegernsee-Bahn-Betriebsgesellschaft (TBG), erklärt, gefragt nach dem Quietschen: „Das ist immer wieder Thema – aber irgendwann ermüdet man.“ Wer an die Bahnstrecke ziehe, müsse mit gewissen Einschränkungen leben – und das künftig vielleicht sogar noch mehr. Denn: „Mit E-Zügen wird möglicherweise der Takt erhöht und die Züge damit eher mehr als weniger“, sagt Bourjau. „Ich bin aber froh, dass mit dem MVV-Beitritt und der Elektrifizierung 2030/31 etwas für den Zugverkehr getan wird.“

Michael Bourjau, Geschäftsführer Tegernsee-Bahn. © tp

Der TBG-Chef betont weiter: „Wir müssen runter vom Autoverkehr und die Attraktivität des ÖPNV stärken.“ Er habe den Eindruck, „dass hier eine Minderheit etwas fordert, das von der Allgemeinheit nicht angenommen und gewünscht ist“. Die überwiegende Zahl der Bürger fordere ein entsprechend leistungsfähiges ÖPNV-Angebot.

„Was die Arbeiten betrifft, sind wir wie versprochen durch: Die Regierung von Oberbayern hat den Einbau der Absorberringe bezahlt, wir haben eine Gleisschmieranlage eingebaut und betreiben diese.“ Damit sei das Quietschen wesentlich reduziert worden.

Doch auch Bourjau weist aufs Wetter hin. Bei Hitze dehnten sich die Schienen aus, die Radsätze engten sich dadurch ein und führten so zum Quietschen.

Anwohner bestätigt Erfolg in Gmund

Trotz der Hitze deutlich leiser geworden ist das Quietschen allerdings in Gmund – nach dem Einbau der Gleisschmieranlage, wie Anwohner Rudolf Probst bestätigt. Der Initiator und Sprecher der Bürgerinitiative sagt: „Die Anlage ist sensationell gut.“ Das Kreischen sei eliminiert. „Ich hätte mich gefreut, wenn es diese Sonderlösung auch für alle anderen gegeben hätte“, meint der Gmunder.

Ausgang wohl auch Kommunikationsfrage

Darauf angesprochen, sagt Bourjau, er würde eine Gleisschmieranlage nicht kategorisch ausschließen. „Ich wäre zu Gesprächen bereit, wenn die BRB – wie in Gmund – die Hälfte bezahlen würde, es technisch sinnvoll und nicht nur an einzelnen Tagen nötig wäre.“ Bereits geplant sei, mit den Arbeiten am Busbahnhof Gmund auch den Gleisverlauf zu optimieren. „Das Ziel ist hier, die Stöße am Schienenübergang zu minimieren.“ Bourjau ergänzt jedoch: „Ich würde mich freuen, wenn von den Kritikern auch mal ein Danke für die Arbeiten kommen würde – das gehört zum guten Stil.“ nap

Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.