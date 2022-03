Golfplatz Piesenkam: Waakirchner Ex-Bürgermeister jetzt als Berater tätig

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Am Golfplatz Piesenkam ordnet jetzt der Waakirchner Alt-Bürgermeister Sepp Hartl die Dinge neu. Er ist dort als Berater engagiert. © Thomas Plettenberg

Es hat viel Ärger gegeben zwischen der Gemeinde Waakirchen und Golfplatz-Betreiber Karlheinz Krutz. Jetzt hat Krutz einen neuen Berater engagiert: Ex-Bürgermeister Sepp Hartl.

Piesenkam – Die Saison hat begonnen, das Wetter ist gut. An Spielern fehlt es dem Golfplatz Piesenkam nicht, wohl aber an einigen Dingen, die laut Bebauungsplan schon bei der Eröffnung im Jahr 2016 hätten realisiert sein sollen. Damals war Sepp Hartl noch Waakirchens Bürgermeister. Weder unter seiner Regie noch unter der seines Nachfolgers Norbert Kerkel gelang es der Gemeinde, Golfplatz-Betreiber Karlheinz Krutz zum Bau einer Unterführung der Kreisstraße MB 6 zu bewegen, die den Golfplatz durchschneidet.

Sepp Hartl: Vom Bürgermeister zum Golfplatz-Berater

Jetzt hat Hartl (68), seit 2020 Pensionist, die Dinge wieder in die Hand genommen. Im Dezember gründete er eine Firma für Golfplatz-Beratung, Krutz ist jetzt sein Kunde. In seiner neuen Funktion, berichtet Hartl, habe er in enger Absprache mit dem Landratsamt eine neue Lösung für eine sichere Verbindung der beiden Platzhälften erarbeitet. Wo sich der Tunnel in den Boden schieben sollte, wird jetzt eine oberirdische Querungshilfe gebaut, verbunden mit einem Geschwindigkeitstrichter, der den Verkehr bremst. Den entsprechenden Bauantrag werde man demnächst einreichen, berichtet Hartl.

Golfplatz Piesenkam: Unterführung hält Hartl mittlerweile für zu teuer

Die einst unter seiner Regie als Bürgermeister geforderte Unterführung hält er nun für zu teuer. Mit 200.000 Euro hätte man damals kalkuliert, berichtet Hartl. Heute würde der Bau 1,5 Millionen Euro kosten. Um die oberirdische Lösung möglich zu machen, mussten alle 14 Golfcarts des Platzes straßenverkehrstauglich umgerüstet werden, mit Scheinwerfer, Blinker und Hupe. Nur auf Warndreieck und Verbandskasten durfte verzichtet werden.

Die Arbeit auf dem Golfplatz ist für Hartl alles andere als Neuland. Als Gärtnermeister absolvierte er vor seiner Wahl zum Bürgermeister eine Zusatzausbildung zum Golfbetriebsmanager. Es war seine Idee, einen Golfplatz in Piesenkam zu bauen. „Das ist mein Baby“, sagt er. Dass erst die Planung sehr zäh voranging und dann die Umsetzung vieler im Bebauungsplan verankerten Vorgaben, trübte die Freude. Im Gemeinderat stand Investor Krutz dauerhaft unter Beschuss. Oft zu Unrecht, findet Hartl: „Herr Krutz hatte schlechte Berater.“

Hartl: Einiges wurde auf dem Golfplatz schon in Ordnung gebracht

Hartl selbst freut sich nun über „eine schöne Aufgabe“. Der Ruhestand hat dem Ex-Bürgermeister nicht geschmeckt, auch wenn ihn sein Amt als Bezirksrat beschäftigt und Freude macht. Auf dem Golfplatz habe er einiges schon in Ordnung gebracht, schildert Hartl. Die Wasserversorgung erfolge jetzt nicht mehr über die gemeindliche Leitung, sondern über einen eigenen Tiefbrunnen. Die Bahn 17 nahe der Straße wurde so umgestaltet, dass keine Bälle mehr in Richtung Fahrbahn fliegen können.

Es bleibt aber auch noch einiges zu tun. Bürgermeister Kerkel vermisst den Kanalanschluss, aber auch die Umgestaltung des Schuppens. „Es soll alles so gemacht werden, wie es genehmigt ist“, meint der Rathauschef. Gegen die oberirdische Querung der Kreisstraße hat er keine Einwände.

Pläne für Stadel-Umbau vorerst auf Eis gelegt

Der angekündigte Umbau des Stadels wird allerdings noch auf sich warten lassen. Dort sollte ein Hofladen mit Café entstehen. „Das haben wir auf Eis gelegt“, berichtet Hartl. Wegen der stark gestiegenen Baupreise seien die Kosten zu hoch. Vorläufig werde nur eine Terrasse angelegt, auf der man Brotzeit machen könne. Auch der eingeplante Spielplatz soll möglichst bald realisiert werden. Vorerst kein Thema mehr ist Hartl zufolge der vor einem Jahr eingereichte Plan, wonach die gesamte Anlage so erweitert und umgestaltet wird, dass zwei Golfplätze entstehen: ein Neun-Loch-Platz auf der zur Moar Alm orientierten Seite und ein 18-Loch-Platz mit Driving Range und Gastronomie auf der benachbarten Seite. Dies sei Zukunftsmusik, meint Hartl. Jetzt werde erst einmal der vorhandene Platz fertig gestaltet.

Mit dessen Zustand ist Hartl mehr als zufrieden. Inzwischen spielten dort rund 500 Mitglieder, der Platz sei beliebt, berichtet Hartl. Dies vor allem wegen der naturnahen Anlage: „Man hat dort bei jedem Abschlag ein wunderschönes Naturerlebnis.“

jm