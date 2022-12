Große Gebirgsschützen-Gedenkfeier heuer wieder möglich

Von: Gerti Reichl

Teilen

Zum Gedenken an die Sendlinger Mordweihnacht marschieren Gebirgsschützen an Heiligabend auf. © dpa

Nach zweijähriger Pause ist an Heiligabend wieder ein großer Aufmarsch bayerischer Gebirgsschützen in Waakirchen möglich. Zwischen 700 und 800 Teilnehmer werden erwartet, um an die Sendlinger Mordweihnacht von 1705 zu erinnern. Ministerpräsident Markus Söder schickt einen Vertreter.

Waakirchen – Immer an Heiligabend marschieren alle Kompanien im Bund der Bayerischen Gebirgsschützen in Waakirchen auf, um einem historischen Ereignis zu gedenken: der Sendlinger Mordweihnacht von 1705 – einer Bauernschlacht, die heute als erste Revolution der neueren Geschichte gewertet wird, weil Aufständische im Kampf für Freiheit und gegen Unterdrückung durch die kaiserliche Besatzungsmacht ihr Leben ließen. Fast zehn Prozent der bayerischen Bevölkerung wurde damals getötet. Die Gedenkfeier am Waakirchner Löwen wird als Beleg für das starke Traditionsbewusstsein in Bayern gesehen und ist für aktive Gebirgsschützen mit der wichtigste Ausrücktermin im Lauf eines Jahres.

„Wir freuen uns richtig.“

Zwei Jahre lang war es wegen der Verbote in Sachen Corona nahezu still am Fuße des Löwen. Er wurde laut Überlieferung 1905 als Sinnbild des starken Aufstands erbaut, verbunden mit dem Versprechen, dort jährlich einen Kranz niederzulegen. Heuer freut sich Martin Beilhack (66), seit 2005 Hauptmann der veranstaltenden Waakirchner Gebirgsschützenkompanie und seit Kurzem auch Gauhauptmann, ganz besonders, dass die Gedenkfeier wieder stattfinden kann. „Ja, wir freuen uns richtig“, sagt Beilhack, der davon ausgeht, dass nach der Pause etwa 700 bis 800 Teilnehmer aus 47 Kompanien entlang der Alpenkette zwischen Garmisch-Partenkirchen und Bad Reichenhall in ihren unterschiedlichen Monturen und mit teils historischen Fahnen und Waffen aufmarschieren werden.

Gedenken an die Sendlinger Mordweihnacht 1705: Söder schickt Herrmann

Traditionell lassen sich auch Politiker von hohem Rang die Gedenkfeier nicht entgehen, um so ihre Verbundenheit zu bayerischen Traditionen öffentlich zu zeigen. „Eingeladen ist natürlich unser Ministerpräsident Markus Söder, aber der schickt auch diesmal mit Florian Herrmann, dem Leiter der Staatskanzlei, seinen offiziellen Vertreter“, verrät Beilhack im Vorfeld. Eine Zusage auf seine Einladung hat er bereits vom Stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger bekommen. Er kommt am Vormittag des 24. Dezember ebenso nach Waakirchen wie Landtagspräsidentin und CSU-Stimmkreisabgeordnete Ilse Aigner. Mit weiteren Abgeordneten aus Bund, Land, Bezirks- und Kreisebene ist zu rechnen.

Mit dabei auch Bürgermeister und Stellvertreter der Gemeinde Aidenbach in Niederbayern, mit denen die Waakirchner seit 2017 eine Partnerschaft pflegen, die ihre Wurzeln in der Historie hat. Am 8. Januar 1706, also wenige Tage nach der Sendlinger Mordweihnacht, wurden in Aidenbach 4000 Aufständische niedergemetzelt.

Gebirgsschützen gedenken Opfer von 1705: Kirche und Kranzniederlegung

„Wia oiwei“, sagt Martin Beilhack kurz und bündig auf die Frage, wie heuer das Programm ablaufen wird, um dann doch ins Detail zu gehen. So treffen sich die Kompanien gegen 8.30 Uhr zur Aufstellung rund um den Christlwirt, um 9 Uhr erfolgt der Abmarsch zur Kirche, wo Pfarrer Stephan Fischbacher die Messe zelebriert, die von den Waakirchner Sängern unter der Regie von Hausl Brandhofer musikalisch umrahmt wird. Anschließend ziehen die Gebirgsschützen zum Oberländer Denkmal, wo ein Kranz niedergelegt, Reden gehalten, Salut geschossen, das Musikstück „Der gute Kamerad“ und zu guter Letzt die Bayernhymne im gemeinsamen Chor gesungen wird. Beilhack rechnet damit, dass auch heuer wieder Hunderte Zuschauer die imposante Gedenkfeier verfolgen werden.

Weitere Infos aus der Region lesen Sie hier.

gr