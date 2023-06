Großtagespflege soll Kinderbetreuungs-Notstand in der Gemeinde Waakirchen lindern

Von: Christina Jachert-Maier

Im Anbau an die evangelische Kirche trifft sich der Seniorenkreis. In der Diskussion ist eine Doppelnutzung als Großtagespflege. © Stefan Schweihofer

Bei der Vergabe der Krippenplätze sind im Gemeindebereich Waakirchen 19 Kleinkinder leer ausgegangen. Um den Familien zu helfen, will die Gemeinde eine Großtagespflege schaffen. Inzwischen gab’s einen Ortstermin bei der evangelischen Kirche.

Schaftlach – Um den Notstand bei der Kinderbetreuung zu überwinden, sucht die Gemeinde Waakirchen nach Lösungen. „Wir denken in alle Richtungen“, meint Bürgermeister Norbert Kerkel. Was den Bereich Krippe angeht, wäre die Einrichtung einer Großtagespflege hilfreich. Bis zu zehn Kinder im Krippenalter könnten dort von Tagesmüttern oder Tagesvätern betreut werden. Als Räumlichkeit hat Kerkel einen Saal der evangelischen Gemeinde in Schaftlach ins Auge gefasst. Es handelt sich um einen Anbau an die Kirche, der ansonsten wenig genutzt wird. Ein Ortstermin zur Klärung der grundsätzlichen Fragen hat bereits stattgefunden.

Das Ergebnis stimmt nur verhalten optimistisch. „Man müsste schon ziemlich viel hin- und herräumen“, berichtet Kerkel. Im Saal stehen Tische und Stühle, die für die dort stattfindenden Seniorennachmittage und andere Treffen gebraucht werden. Als Mobiliar für die Großtagespflege sind sie aber fehl am Platz.

Evangelische Kirchengemeinde signalisiert Unterstützung

Der evangelische Pfarrer Andreas Kopp-von Freymann, der neben Gmund auch für Schaftlach zuständig ist, war bei dem Ortstermin dabei. „Von unserer Seite besteht die grundsätzliche Bereitschaft, der Großtagespflege zuzustimmen“, meint er. Allerdings müsse die Angelegenheit erst noch in den Gremien und im Detail besprochen werden. In jedem Fall, versichert er, sollen die Seniorentreffen weiter in dem Anbau stattfinden können. Kerkels Mutter Käthe habe diese Treffen ins Leben gerufen und lange geleitet, berichtet Kopp-von Freymann. Nun, nach der Corona-Pause und unter neuer Führung, seien die Treffen zu seiner Freude weiterhin sehr gut besucht: „Da ist es immer proppenvoll.“

Ausbildungskurse für Tagesmütter

Doch sind nicht nur die Räume das Problem: Auch für die Großtagespflege fehlt Personal. Tagesmütter oder -Väter brauchen keinen Berufsabschluss in der Branche, müssen aber zumindest einen Ausbildungskurs durchlaufen haben. Ein solcher Kurs, so Kerkel, beginne im kommenden Oktober und werde im März abgeschlossen sein. „Wir hoffen, dass der Kurs zustande kommt“, meint Kerkel. Interessentinnen könnten sich gerne im Rathaus melden.

Wie berichtet, sind im Frühjahr 38 Kita-Kinder im Gemeindebereich Waakirchen bei der Vergabe der Betreuungsplätze leer ausgegangen, 19 Krippen- und 19 Kindergartenkinder. Dies deshalb, weil Erzieherinnen fehlen. Der Gemeinderat hat die Entlohnung mit einer Zulage erhöht, geändert hat dies an der prekären Lage nichts. „Es gibt da leider keine Entspannung“, berichtet Kerkel.

Mehr Plätze bei Hausaufgabenbetreuung

Aktuell versuche die Gemeinde auch, neue Plätze für die Hausaufgabenbetreuung nach der Schule zu schaffen. Die findet seit jeher im „Haus der Kinder“ im alten Schaftlacher Schulhaus statt. Neuerdings, so Kerkel, gebe es aber auch in der „Schukischawa“, der Schulkindbetreuung Schaftlach-Waakirchen, keine Plätze mehr.