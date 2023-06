Haslbergers Holzkraftwerk: Strom und Wärme soll erzeugt werden - Dimension strittig

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Bei seiner Lagerhalle auf dem alten Bergwerksgelände in Marienstein will Baustoffunternehmer Franz Haslberger, dem dort viel Wald gehört, ein Holzkraftwerk errichten. © Thomas Plettenberg

In Marienstein will Baustoffunternehmer Franz Haslberger ein Holzkraftwerk errichten, das Strom und Wärme erzeugt. Klar ist: Die Anlage wird ziemlich hoch.

Marienstein – Die Frage, ob der Nutzen die Dimension des von Franz Haslberger geplanten Holzkraftwerks rechtfertigt, beschäftigt den Waakirchner Gemeinderat sehr. Zuletzt gab’s eine Exkursion.

Als Franz Haslberger 2021 auf dem alten Bergwerksgelände in Marienstein nicht nur eine Lagerhalle in den Hang schob, sondern auch noch einen großzügig dimensionierten Lagerplatz anlegen ließ, reagierte der Waakirchner Bauausschuss verschnupft. Bei einem Ortstermin hatte sich gezeigt, dass der beantragte Platz schon vor einer Entscheidung des Gremiums fast fertiggestellt war. Das kam nicht gut an, auch wenn der Bau der Halle schon zwei Jahre zuvor genehmigt worden war. Doch die Forderung des Bauausschusses nach Rückbau der Fläche und Wiederherstellung des Landschaftsbilds verhallte, das Landratsamt als Genehmigungsbehörde schritt nicht ein. Jetzt plant Haslberger, dem das Werksgelände gehört, just an dieser Stelle den Bau eines Holzkraftwerks.

„Vertikaltechnik“: Bürgermeister rechnet mit großen Dimensionen

„Wir haben da schon viel diskutiert“, sagt Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG). Ein Bauantrag Haslbergers liege bislang nicht vor, man befinde sich noch in den Vorgesprächen. Die ungefähre Dimension der Anlage sei aber bekannt, meint Kerkel. Sie müsse ziemlich hoch sein: „Es handelt sich um eine Vertikaltechnik.“

Der Gemeinderat betrachtet das Haslberger-Projekt am Hang in Marienstein angesichts der Dimension mit einiger Skepsis. „Wenn wir da hinten einen Bauchaufschwung machen, soll es auch sinnvoll sein“, findet Kerkel. Es brauche ein gutes Konzept.

Haslbergers Unternehmensgruppe hatte sich gegenüber unserer Zeitung im Juli 2022 erstmals öffentlich zu den Plänen geäußert. „Die Überlegung ist, ob in der heutigen Situation ein Kraftwerk Sinn macht, mit dem man sowohl Strom als auch Wärme aus einem regenerativen Rohstoff erzeugen kann“, erklärte Max Maierhofer als Vertreter des Unternehmens damals. Inzwischen ist der Ruf nach regionaler Energiegewinnung noch deutlich lauter geworden.

Hinter verschlossenen Türen hat sich der Gemeinderat seitdem öfter mit dem Kraftwerkbau befasst. Um mehr Klarheit zu gewinnen, besichtigte eine Abordnung aus dem Rathaus jüngst ein Holzkraftwerk gleichen Typs in Innsbruck. Mit CSU-Gemeinderat Alexander Mayr, Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung Holzkirchen, konnte das Gremium einen Experten aufbieten.

Kein Beschluss gefallen - Nun wird die Abnahme eruiert

„Es ist eine interessante Technologie“, berichtete Mayr jetzt im Gemeinderat von der Besichtigung. Sinnvoll sei die Anlage aber nur dann, wenn nicht nur der erzeugte Strom, sondern auch die Wärme genutzt werde. Für Marienstein halte er die Anlage für überdimensioniert, urteilte Mayr. In der vorgesehenen Größe benötige sie ein Vielfaches dessen, was an Wald-Restholz in der Region wachse. „Und wir wollen ja nur die Reste nehmen und nicht ganze Bäume in die Holzverheizung stecken.“ In kleinerer Größe könne ein Holzkraftwerk aber in Frage kommen, meinte Mayr. Die Anlage arbeite schadstofffrei. Neben Strom und Wärme werde als Reststoff Pflanzenkohle erzeugt, für die es auch einen Markt gebe. „An sich hat die Anlage einen guten Eindruck gemacht“, befand Kerkel. Sie laufe wohl störungsfrei und ohne großes Zutun: „Da schiebt nur einer Holz nach.“

Ein Beschluss fiel nach dem Bericht nicht. Auf Nachfrage erklärte Kerkel, die Gemeinde werde als nächsten Schritt in Kooperation mit Haslberger von Experten klären lassen, ob es Abnehmer für die in dem Kraftwerk erzeugte Wärme gebe. Nur für die Stromgewinnung allein rentiere sich die Anlage nach den jetzigen Erkenntnissen nicht.

„Wir haben viel Gewerbe in Marienstein“, meint Kerkel. Die Gemeinde besitze dort große Wohnhäuser, vielleicht biete sich für die Zukunft etwas an. Sicher sei es gerade jetzt geboten, eine Nahwärme-Versorgung ins Auge zu fassen: „Die Frage ist, wie teuer das wird.“ jm

Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.