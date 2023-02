Haushalt 2023: Waakirchen investiert in Schule, Turnhalle, Breitband und Feuerwehr

Von: Jonas Napiletzki

Areal im Fokus: In die IT-Ausstattung der Turnhalle (vorne) und der dahinterliegenden Schule werden bis zu 400 000 Euro investiert, auch neue Fenster für die Schule sind eingerechnet. Im Wohngebiet dahinter muss die Gemeinde Kanal, Wasser- und Versorgungsleitungen erneuern. © Thomas Plettenberg

Der Gemeinderat hat den diesjährigen Haushaltsplan für Waakirchen beschlossen. Geplante Investitionen betreffen auch die Schule, die Turnhalle und die Breitbandversorgung.

Waakirchen – Mehr Einkommenssteuer, mehr Umsatzsteuer und stabile Gewerbesteuereinnahmen: Die Gemeinde Waakirchen kann heuer aus dem Vollen schöpfen und will kräftig investieren. Den Haushaltsplan 2023 hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig und ohne Diskussion beschlossen. Die größten Punkte stellte Kämmerer Michael Moosmair dem Gremium nach Vorberatung im Finanzausschuss schlüssig vor.

Die wichtigsten Investitionen

Für Bürger eine der wichtigsten Investitionen aus dem Vermögenshaushalt dürfte der Breitbandausbau der Telekom sein. Die Arbeiten sind im Gange und sollen – das erklärt Moosmair auf Nachfrage – in den nächsten ein bis zwei Jahren abgeschlossen sein. Ausgebaut wird die Versorgung in Waakirchen, zwischen Hauserdörfl und Marienstein sowie in Marienstein selbst für rund eine Million Euro. An der Gemeinde bleiben davon rund 200 000 Euro hängen; der Rest fließt über Fördergelder zurück.

Weiter investiert das Rathaus in die Schule und die Turnhalle: Hier sind 250 000 und 150 000 Euro eingestellt – ebenfalls für die Internetversorgung. In der Schule kostet die Verlegung von LAN-Anschlüssen für Whiteboards allein 160 000 Euro. Teuer werde das vor allem wegen der Brandschutzauflagen beim „Durchziehen“ der Kabel zwischen den einzelnen Zimmern. W-LAN und neue Fenster am Schulhaus an der West- und Südseite schlagen ebenfalls zu Buche. Zusätzlich ist – wie überall – ein Puffer eingeplant. „Das Planen ist sehr schwierig“, erklärt Moosmair.

Besser planbar sind indes die Kosten für zwei neue Feuerwehrfahrzeuge, je eines für Schaftlach und Waakirchen. Letzteres soll im ersten Quartal 2023 geliefert werden (451 000 Euro). Das Fahrzeug für Schaftlach (441 000 Euro) soll im nächsten Jahr kommen. „Wir haben bereits einzelne Teile dafür bezahlt“, erklärt der Kämmerer. Weitere 80 000 Euro fließen in neue Funkmeldeempfänger – insgesamt gibt die Gemeinde rund 880 000 Euro für die Feuerwehr aus. Eine auf dem neuen Feuerwehrhaus geplante Photovoltaik-Anlage fließt nicht in den Haushalt; die Kosten sollen vom Kommunalunternehmen der Gemeinde gestemmt werden. Ebenfalls in diesem Frühjahr wird ein neues Kommunalfahrzeug der Marke Ladog (187 000 Euro) an die Gemeinde ausgeliefert.

Wassernotverbund zur Gemeinde Gmund soll hergestellt werden

In Sachen Bauen muss die Gemeinde die Festenbachbrücken in Marienstein erneuern. Heuer startet die Planung (50 000 Euro), während 125 000 Euro für den Grunderwerb eingestellt sind, der die beiden Radwege zwischen Schaftlach und dem Kreisverkehr in Kammerloh sowie zwischen Schaftlach und Piesenkam ermöglicht. Der größte Posten aus der Kategorie „Straßen, Wege, Brücken, Tiefbau“ versteckt sich mit 600 000 Euro im letzten Schlagwort: „In der Siedlung an der Turnhalle müssen der Kanal, die Wasserversorgung und die Telekom-Leitungen komplett erneuert werden“, sagt Moosmair. Kanal und Wasser seien in der Vorplanung; zusätzlich sei „dafür immer etwas eingestellt“. Heuer sind es 200 000 Euro für Kanäle und 500 000 Euro für die Wasserversorgung. Laut Haushaltsplan geht es dabei um die Herstellung des Wassernotverbunds zur Gemeinde Gmund.

Weitere kleinere Vorhaben betreffen den Bauhof, der zwei neue Tore für insgesamt 25 000 Euro bekommt, und den Friedhof, dessen Mauer renoviert wird (50 000 Euro). Viel Geld, aber lediglich eine Umschichtung verbirgt sich hinter 4,15 Millionen Euro, die als Einnahmen aus Grundstücksverkäufen auf dem Plan stehen. Das Rathaus verkauft unter anderem das Areal der früheren Romolo-Pizzeria ans gemeindeeigene Kommunalunternehmen (KU) – dort soll Wohnbebauung entstehen. Weiter werden Grundstücke aus dem Gewerbegebiet Brunnenweg an Bauwerber veräußert. 1,43 Millionen sollen derweil für Grundstückskäufe ausgegeben werden. „Das befindet sich noch in der Vorplanung“, sagt der Kämmerer.

Ausgaben durch Steuer und Zuführung gedeckt

Die Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts (9,4 Millionen Euro) erfolgt neben der Zuführung in Höhe von 1,4 Millionen Euro vom 13,9 Millionen Euro schweren Verwaltungshaushalt auch durch eine Entnahme aus der Rücklage (350 000 Euro) sowie Fördermitteln und Grundstücksverkäufen. In der Rücklage verbleiben 2,6 Millionen Euro.

Im Verwaltungshaushalt sticht derweil besonders eine Zahl hervor: 70 000 Euro gibt das Rathaus für EDV-Ausstattung aus. Moosmair erklärt: „Digitalisierung kostet Geld.“ Als Beispiele nennt er das Finanzzentrum, aber auch laufende Kosten wie beispielsweise Drucker.

Bürgermeister ist mit Haushalt zufrieden

„Wir beginnen immer im September mit dem Aufstellen des Haushaltsplans“, sagte Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG) in der Gemeinderatssitzung. Alle Abteilungen würden befragt – „recht viel Arbeit“. Herausgekommen sei auch diesmal ein „guter Haushalt“, mit dem die Gemeinde Waakirchen solide aufgestellt sei und gut arbeiten könne. Puffer seien ebenso berücksichtigt wie wichtige Leistungen.

Der Dank des Bürgermeisters ging auch an den Finanzausschuss, der akribisch jeden Posten durchgegangen sei. Rudi Reber (ABV) schloss sich den lobenden Worten an. Zu wissen, dass die Schulden durch ausreichendes Vermögen gedeckt seien, ermögliche dem Gemeinderat, „ruhig zu arbeiten“. Kritik aus dem Gremium gab es nicht.

Der Haushalt 2023 im Überblick Das Gesamtvolumen des Haushalts beträgt 23,3 Millionen Euro, was einer Steigerung von elf Prozent und 2,3 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr entspricht. 13,9 Millionen Euro entfallen dabei auf den Verwaltungshaushalt, 9,4 Millionen auf den Vermögenshaushalt. Die Gewerbesteuer ist mit 2,8 Millionen Euro wie im Vorjahr angesetzt. Der größte Ausgabenposten des Verwaltungshaushalts entfällt mit 3,7 Millionen Euro auf das Personal – etwa 400 000 Euro mehr als im Jahr 2022 angesetzt. Die Schlüsselzuweisung des Landes liegt bei rund 809 000 Euro – im Vorjahr war sie komplett entfallen. Die Einkommensteuerbeteiligung ist mit 4,5 Millionen Euro angesetzt, die Umsatzsteuer mit 263 000 Euro. An den Landkreis Miesbach muss Waakirchen eine Umlage in Höhe von 3,62 Millionen Euro zahlen. Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt beträgt 1,4 Millionen Euro. Das reicht, um die Tilgungsraten zu bezahlen. Zum Jahresende sollen die Schulden bei 8,8 Millionen Euro liegen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1503 Euro entspricht. Die Rücklagen sollen 2,6 Millionen Euro betragen. Die Hebesätze bleiben unverändert. nap

