Hitzige Debatte um Trinkwasserbrunnen: Waakirchner Gemeinderat lehnt Installation ab

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Trinkwasserbrunnen, wie hier am Münchner Viktualienmarkt, braucht es in Waakirchen nach Ansicht des Gemeinderates nicht. © Archiv Klaus Haag

Die Grünen im Waakirchner Gemeinderat regten an, Standorte für Trinkwasserbrunnen zu prüfen. Sind solche Wasserquellen wirklich nötig? Die Mehrheit im Gemeinderat fand: Muss nicht sein.

Waakirchen – Frei zugängliche Trinkwasserbrunnen, wo viele Menschen unterwegs sind: Das will die Bundesregierung angesichts der steigenden Anzahl von Hitzetagen mit einer im Januar beschlossenen Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes erreichen. Per Antrag forderten die Waakirchner Grünen-Gemeinderätinnen Cornelia Riepe und Evi Obermüller, auch in der Gemeinde Waakirchen mögliche Standorte für Trinkwasserbrunnen zu prüfen. Doch die Mehrheit des Gremiums sieht dazu keinen Anlass. Der Antrag wurde mit 7:11 Stimmen abgelehnt.

Grüne schlagen verschiedene Standorte für Trinkbrunnen vor

Grundsätzlich seien die Kommunen durch die neue Gesetzeslage in der Pflicht, den Menschen im öffentlichen Raum Zugang zu einwandfreiem Trinkwasser zu verschaffen, erklärte Riepe. Als Standorte böten sich die Schule, der Bahnhof, das neue Rathaus und die geplante Ortsmitte an, meinte Riepe. Es gehe lediglich um eine Prüfung der Möglichkeiten, nicht um eine schnelle Umsetzung. „Wir sollten das im Kopf haben.“

Auch für Radfahrer, die auf der Strecke ihre Flaschen auffüllen wollen, seien Trinkbrunnen eine gute Sache, merkte Evi Obermüller an. Die Bundesregierung habe eigens ein Förderprogramm aufgelegt, das allerdings nach jetzigem Stand am Jahresende auslaufe.

Bedarf am Schaftlacher Bahnhof: „Da stranden immer wieder Leute“

Carolin Marquardt (WIR) sah zumindest am Schaftlacher Bahnhof durchaus Bedarf für vom öffentlichen Leitungsnetz gespeiste Brunnen. „Da stranden immer wieder Leute“, erinnerte sie an die Auswirkungen diverser Bahn-Pannen. Vor allem für ältere Reisende sei ein Brunnen an dieser Stelle sinnvoll: „Das Wasser im Zug kann man nicht trinken.“

Gisela Hölscher (FW) hingegen hält schon das Gesetz für wenig zielführend. Es sei, wie so oft, nicht zu Ende gedacht, die Realisierung und die Kosten bürde die Ampel-Koalition den Gemeinden auf. Die aber hätten Wichtigeres zu erledigen. Es bestehe schlicht kein Bedarf: „Bei uns hat jetzt schon jeder Zugang zu einwandfreiem Wasser.“ Zudem sehe das neue Gesetz Trinkwasserbrunnen ausdrücklich für den urbanen Raum vor. Dazu zähle Waakirchen nicht: „Wir sind immer noch dörflich.“

Mediziner sieht keinen Nutzen für die einheimische Bevölkerung

Auch Günther Jeske (FWG), von Beruf promovierter Mediziner, sah keinen Nutzen für die einheimische Bevölkerung. Die bei Hitze besonders gefährdeten Senioren zeigten sich nach seinen Erfahrungen vernünftig und passten ihr Verhalten an die Temperaturen an: „Man soll die Leute nicht für dümmer halten als sie sind.“ Trinkbrunnen seien vielleicht in Madrid und Rom sinnvoll oder grundsätzlich für Orte mit Massentourismus. „Aber den haben wir nicht“, stellte Jeske fest.

Auch für Robert Englmann (CSU) besteht kein Anlass, Brunnen fürs Gemeindegebiet Waakirchen überhaupt zu prüfen. Reisende, die am Schaftlacher Bahnhof länger auf ihren Anschluss warten müssten, könnten sich am Getränkeautomaten bedienen oder am Kiosk etwas kaufen: „Da muss keiner verdursten.“

Thema Trinkbrunnen in Waakirchen vorerst vom Tisch

In einer lebhaften Diskussion wurden etliche Möglichkeiten erörtert, Trinkwasser anzubieten. Man könne an öffentlichen Toilettenanlagen speziell ausgewiesene und geeignete Wasserhähne installieren, schlug Hölscher als Kompromiss zur Aufstellung von Brunnen vor. Marquardt konnte sich eine Kooperation mit Gastronomen vorstellen. Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG) formulierte einen Beschlusstext, wonach die Verwaltung Standorte und Fördermöglichkeiten prüfen solle. Doch der fand bei der Abstimmung keine Mehrheit. Damit ist das Thema Trinkbrunnen in Waakirchen zunächst vom Tisch.

Zur gleichen Sitzung hatten die beiden Grünen-Vertreterinnen auch den Antrag eingereicht, am Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz teilzunehmen. Den zogen sie jedoch vorläufig zurück. Wie Riepe erklärte, sei mehr Zeit für eine Vorbereitung des Themas nötig.

jm