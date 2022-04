Hoppebräu schraubt Kapazität nach oben - Betrieb voll ausgebaut

Von: Christina Jachert-Maier

Die neuen Biertanks von Markus Hoppes Brauerei in Waakirchen wurden gestern angeliefert. Auf sich warten lässt das riesige Malzsilo. Der Schwertransport mit Polizeieskorte schaffte es nicht pünktlich. © Thomas Plettenberg

Knapp vier Jahre nach dem Start hat der junge Brauer Markus Hoppe seinen Betrieb voll ausgebaut. Am Dienstag wurden drei neue Gär- und Lagertanks geliefert.

Waakirchen – – Markus Hoppe (32) verliert keine Zeit. Um den Zehn-Jahres-Plan seiner jungen Brauerei zu erfüllen, hat der Waakirchner nur knapp vier Jahre gebraucht. „Damit sind wir durch“, stellt er zufrieden fest. Gestern ließ er drei neue Gär- und Lagertanks ins Brauereigebäude am Waakirchner Ortsrand schieben, jeder fasst 80 Hektoliter Gerstensaft.

Damit stehen nun 15 Tanks in der Halle, mehr geht nicht. Die Kapazität reicht, um etwa 13 000 Hektoliter Bier pro Jahr zu brauen. „Wir werden das jetzt noch nicht ausschöpfen“, erklärt Hoppe. 2018 hat Hoppe die Braustätte an seinem Heimatort eröffnet. Um den Standort musste er kämpfen, viele hielten ihn zu jung für eine solche Investition. Das ist kein Thema mehr. Hoppebräu floriert, auch wenn ein knappes Jahr nach der Eröffnung des Brauerei-Pubs 2019 die Corona-Krise viel Geplantes unmöglich machte. Auch diesmal hat der junge Brauer, Vater von zwei kleinen Kindern, ein gutes Gefühl für den richtigen Zeitpunkt bewiesen. Im September bestellte er die neuen Tanks und zwei Silos für Malz und Treber. Damals dachte niemand an Krieg. „Jetzt würden wir wahrscheinlich gar kein Edelstahl mehr bekommen“, weiß Hoppe.

Erweiterung bei Hoppebräu: Malzsilo steckt noch irgendwo fest

Im Vergleich mit dem Malzsilo sind die neuen Biertanks volumenmäßig keine große Sache. 25 Tonnen Braumalz passen in den gewaltigen Behälter, der als Schwertransport mit Polizeieskorte angeliefert wird. Eigentlich sollte er Waakirchen am gestrigen Dienstag erreichen. „Aber er hängt irgendwo fest“, seufzt Hoppe. Das bringt die Logistik ziemlich durcheinander. Der Autokran auf dem Hof, eigentlich nur für einen Tag geordert, muss bleiben, bis das Malzsilo da ist. Wie das Trebersilo bekommt der Malzbehälter seinen Platz im Hof der Brauerei und ist damit auch von außen sichtbar.

Die beiden neuen Silos erleichtern die Arbeitsabläufe. Das Malz musste bisher aus dem Keller geholt werden. Außerdem kann Hoppe jetzt größere Mengen einkaufen, was wirtschaftlich von Vorteil ist. „Malz ist um 100 Prozent teurer geworden“, sagt Hoppe. Der bei der Bierherstellung als Rückstand des Braumalzes anfallende Treber geht als Futtermittel an Milchbauern aus der Region. Bis jetzt wartete er in Containern auf die Abholung, nun wird er in ein Silo geblasen, das die Abfallprodukte einer ganzen Woche fasst. Eine saubere Sache, wie Hoppe erklärt: „Wir haben dann im Betrieb nichts mehr, was schiach ist und stinkt.“

Brauerei Hoppe: Ukraine-Krieg bremst Absatzerwartung

Mit den neuerlichen Investitionen rüstet Hoppe sein Unternehmen für die Zukunft. 2021 hat er 6000 Hektoliter Bier verkauft, heuer dürften es um die 8000 werden. Vor dem Kriegsbeginn in der Ukraine hatte er sogar mit 10 000 Hektoliter gerechnet. „Ich hatte auf ein extrem starkes Wirtschaftswachstum gesetzt“, berichtet Hoppe. Der Krieg, „diese schreckliche Katastrophe“, dämpfe die Erwartungen.

Bislang läuft die kleine Brauerei mit zwölf festangestellten Mitarbeitern und 18 Saisonkräften gut. Erst vor Kurzem hat das Team 1500 Bierkästen auf die Reise nach New York geschickt. Exportiert wird in die USA, nach Australien, Frankreich und in die Schweiz. Hauptabnehmer sind aber Getränkemärkte und Supermärkte aus der Region. In der eigenen Gastronomie schenkt Hoppe rund fünf Prozent seiner Gesamtproduktion aus. Der Pub ist ein Herzstück, etabliert von Hoppes Mutter Susi. Künftig kümmert sich Christoph Gleissner um Susi Hoppes „Baby“, wobei sie weiter Unterstützung leistet. Aber nach den Aufbaujahren soll etwas mehr Ruhe in das Leben der Gründer einkehren.

Hoppebräu: Brewery-Apartments kommen als jetzt dran

Markus Hoppe, der über dem Pub wohnt, wird mit seiner Familie umziehen. Der Wohnbereich wird umgebaut, es entstehen Ferienwohnungen, Brewery-Apartments. Sie passen ins Konzept von Hoppebräu, bei dem es nicht nur ums Bier geht, sondern ums Lebensgefühl. Die Brauereiführungen sind gefragt, die Festl mit viel Charme, für die Hoppe bekannt ist. Für heuer steht einiges auf dem Programm. Erstmals ist Hoppebräu auch ein Bierzelt anvertraut, beim Fußballer-Jubiläum in Benediktbeuern, wie Hoppe berichtet: „Das ist für uns etwas ganz Besonderes, wir freuen uns sehr.“

