Lehrstellen heiß begehrt: Angehende Brauerin erzählt, was den Beruf so reizvoll macht

Von: Gabi Werner

„Man wird schon mal nass“: Teresa Oberbacher (24) lernt bei Hoppebräu in Waakirchen den Beruf des Brauers und Mälzers. Die Ausbildungsstellen sind gerade in Bayern heiß begehrt. © Gabi Werner

Fachkräftemangel und Nachwuchssorgen: Davon können die meisten Branchen ein Liedchen singen. Anders ist es bei den Ausbildungsstellen zum Brauer - die sind heiß begehrt, wie ein Beispiel aus Waakirchen zeigt.

Waakirchen – Grüne Gummistiefel, hochgekrempelte Ärmel, das obligatorische Hoppe-Bräu-Cap auf dem Kopf: Teresa Oberbacher stapft beherzt durch eine Bierpfütze und verströmt sogleich den typischen Geruch der Bieraromen. Das bleibt nicht aus. „Man wird schon mal nass oder schmutzig“, sagt die 24-Jährige und grinst. Nah dran sein am Produkt und ordentlich hinlangen, das wollte die junge Frau aus Giesing schon immer – bei Hoppebräu in Waakirchen hat sie genau das gefunden.

Jungunternehmer Hoppe bildet vier junge Menschen zum Brauer und Mälzer aus

Teresa Oberbacher ist eine von insgesamt vier Auszubildenden, die bei Jungunternehmer Markus Hoppe (33) ihre Lehre zum Brauer und Mälzer absolvieren. Aktuell ist sie im zweiten Ausbildungsjahr – und schon jetzt sagt sie voller Überzeugung: „Das ist genau der Beruf, den ich machen möchte.“

Auf eine ausgeschriebene Lehrstelle kommen zwischen 50 und 100 Bewerbungen

Und damit ist sie nicht alleine. Die Ausbildungsstellen zum Brauer und Mälzer sind in Bayern offenbar so begehrt wie der Gerstensaft selbst. Zwischen 50 und 100 Bewerbungen erhält Hoppe, wenn er eine Lehrstelle offiziell ausschreibt. Nötig ist das meistens nicht. Jeden Monat flattern ganz von alleine Anfragen von möglichen Bewerbern herein. Der Unternehmer glaubt zu wissen, woran das liegt: „Der Beruf des Bierbrauers ist einfach extrem vielseitig – hier kann man sich kreativ austoben“, meint Hoppe, der vor knapp fünf Jahren mit seiner kleinen Brauerei an der Waakirchner Hauptstraße durchgestartet ist. Physik und Biochemie spielen für den Beruf ebenso eine zentrale Rolle wie das Hinlangen im Brauerei-Alltag. Da gilt es schon mal, ein Fassl von Hand zu waschen, Leergut zu sortieren oder Bier auszuliefern. „Die Arbeit dreht sich in erster Linie um die Pflege des Bieres“, ergänzt Teresa Oberbacher, die gerade vor einem großen glänzenden Tank kniet und dabei ist, die alte Hefe abzuschießen, „damit die Bierqualität nicht leidet“.

Hoppe: „Suchen unsere Auszubildenden rein nach Bauchgefühl aus“

Um die Ausbildungsstelle zu bekommen, war die 24-Jährige eine Woche lang zum Probearbeiten bei Hoppe und seinem Team. Danach war klar: Die Chemie stimmt. „Wir suchen unsere Auszubildenden rein nach Bauchgefühl aus“, erklärt Hoppe. Schulnoten spielen – wenn überhaupt – nur eine sehr untergeordnete Rolle. „Die sagen ja nix über den Menschen aus“, findet der Unternehmer. Mindestvoraussetzung für den Beruf des Brauers und Mälzers ist der qualifizierende Hauptschulabschluss, bei Hoppe müssen die Azubis außerdem mindestens 18 Jahre alt sein. „Einmal wegen des Themas Alkohol“, sagt Hoppe. Zum anderen befindet sich der Standort zum Abfüllen in Grafing, die Azubis brauchen also einen Führerschein.

Die Vorstellung vom männlichen Brauer mit dickem Bierbauch ist überholt

Ansonsten gibt es in Hoppes kleiner Brauerei keine Standard-Voraussetzungen für die in der Regel dreijährige duale Ausbildung. Fragt man Teresa Oberbacher, so ist die Sache klar: Wichtig sei zunächst einmal ein grundsätzliches Interesse am Produkt – und die Erkenntnis, „dass Bier mehr ist, als etwas, das man nur in sich hineinschüttet“. Immerhin sei es ein langer Prozess, bis ein Bier in gewohnter Qualität herauskomme. „Auch eine gewisse Grundfitness schadet nix“, sagt die Giesingerin über ihren Lehrberuf. Das Geschlecht indes spielt keine Rolle mehr. Immerhin 20 Prozent Frauenanteil gebe es mittlerweile unter den Brauer-Azubis, sagt Oberbacher. Die Vorstellung vom ausschließlich männlichen Brauer, der noch dazu einen dicken Bierbauch vor sich herschiebt, sei glücklicherweise überholt, sagt die 24-jährige und lacht. „Das Berufsbild ändert sich auch in Bayern langsam.“

Für ein Auslandsjahr in eine Brauerei nach Mexiko

Für Teresa Oberbacher steht fest: Sie will den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen. Nach der Ausbildung zur Braugesellin will die Giesingerin ein Auslandsjahr in einer Brauerei in Mexiko absolvieren, danach den Braumeister draufsatteln. „Ausgebildete Brauer“, weiß die junge Frau mit Abitur, „werden auf der ganzen Welt mit Handkuss genommen.“

