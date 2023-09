„Ich bin ein alter Gschaftler“: Waakirchens Ex-Bürgermeister Sepp Hartl im Geburtstags-Interview

Von: Christina Jachert-Maier

Mit Leidenschaft ist Waakirchens Ex-Bürgermeister Sepp Hartl jetzt als Jäger unterwegs. Der Abschied aus der Politik schmerzt dennoch. © Thomas Plettenberg

Der Waakirchner Ex-Bürgermeister Sepp Hartl feiert am Samstag (2. September) seinen 70. Geburtstag. Und er hat keine Lust auf den Ruhestand, wie er im Interview klipp und klar sagt.

Waakirchen – Zwölf Jahre lang war Sepp Hartl Bürgermeister von Waakirchen, und dies mit Leidenschaft. Bei der Kommunalwahl 2020 trat er aus Altersgründen nicht mehr an. Eine Entscheidung, die dem heutigen Altbürgermeister nicht leicht gefallen ist. Am Samstag (2. September) wird der Umtriebige 70 Jahre alt. Wir gratulieren – und haben mit ihm über sein neues Leben gesprochen.

Herr Hartl, haben Sie inzwischen Freude am Ruhestand?

Sepp Hartl: Überhaupt nicht. Ich bin ein alter Gschaftler und werde es auch immer bleiben. Bürgermeister zu sein, war für mich Berufung und Leidenschaft. Der Abschied aus dem Amt ist mir sehr schwergefallen. Ich hätte vorher gar nicht gedacht, dass ich in ein solches Loch fallen würde. Es hat über ein Jahr gebraucht, da wieder raus zu kommen. So lange bin ich innerlich noch als Bürgermeister durch den Ort gefahren und habe überall Dinge gesehen, um die ich mich kümmern muss. Der Pfarrer hat mir schließlich gesagt, ich soll doch nicht mehr wie ein Papa, sondern wie ein Opa durchs Dorf gehen. Ein guter Spruch, der mir geholfen hat. Als Bürgermeister, der so viele Projekte auf den Weg gebracht hat, kann man einfach nicht von heute auf morgen aufhören.

Eines dieser Projekte ist der Golfplatz in Piesenkam. Da sind Sie heute als Berater tätig. Gehen Sie jeden Tag auf den Platz?

Sepp Hartl: Für gewöhnlich: Ja. Es ist wichtig, auf dem Platz jeden Tag präsent zu sein. Sonst gehen am Ende die Leute in die Biotope oder halten andere Spielregeln nicht ein. Ich bin auch für die Greenkeeper da und habe selbst mal zwei Tage gemäht. Ein Knochenjob ist das. Leider bekommen die Menschen, die den Platz in Ordnung halten, die wenigste Wertschätzung. Bei uns ist jeder, der sich bei der Arbeit schmutzig macht, der Depp. Das gilt auch für die Leute im Bauhof. Ich habe die meinen immer sehr geschätzt und halte noch heute Kontakt, lade zum Weißwurstessen ein.

Kümmern Sie sich nur um den Platz oder sind Sie auch Golfspieler?

Sepp Hartl: Ich spiele auch, allerdings war mein Handicap schon mal besser. Heute geht’s mir nicht mehr um präzise Bälle, ich mag die Bewegung an der frischen Luft und den tollen Blick von unserem Golfplatz. Allerdings ging ein paar Wochen lang gar nichts, ich habe mich beim Jagern verletzt. Nicht dass ich mich ins Knie geschossen hätte: Ich bin bei schlechtem Wetter einen Abhang runtergerutscht, auf vielen nassen Tannenzapfen.

Den Jagdschein haben Sie mit 63 Jahren gemacht, um in die Falknerei einzusteigen. Was ist daraus geworden?

Sepp Hartl: Leider nichts. Ich hatte ein Gelände mit 3.000 Quadratmetern für meine Vögel in Aussicht, aber das gefiel manchen Nachbarn nicht. Der Landwirt hat daraufhin zurückgezogen. Sehr schade. Ich hatte schon einen Uhu, einen Gerfalken und einen Schwarzmilan bestellt, die hätte ich auch bekommen. Das ist jetzt sieben Jahre her, ich werde es nicht mehr in Angriff nehmen. Die Vögel werden über 20 Jahre alt, es wäre nicht mehr verantwortungsbewusst, Jungtiere aufzunehmen. Dafür bin ich jetzt leidenschaftlicher Jäger. Den Schein zu machen, war eine meiner besten Entscheidungen. Ich habe mein eigenes Revier und genieße es, in der Natur zu sein, mich ums Wild zu kümmern. Als Jäger sieht man Dinge, die anderen verschlossen bleiben.

Dafür bleibt künftig mehr Zeit. Sie scheiden nach der Wahl auch aus dem Bezirkstag aus. Warum?

Sepp Hartl: Weil mich die Freien Wähler im Landkreis leider nicht mehr aufgestellt haben. Das ist wohl eine Retourkutsche als Folge des Zwists von FW und FWG im Landkreis bei der Kommunalwahl. Ich wäre gerne noch einmal angetreten. Wir waren im Bezirkstag eine gute Mannschaft und haben gut für die Region zusammengearbeitet. Jetzt ist für mich politisch Feierabend, aber wer weiß: Vielleicht komme ich mit 75 als grauer Panther in die Politik zurück.

