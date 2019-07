In Waakirchen und Schaftlach: Gleich zwei Postfilialen schließen - Nachfolger gesucht

Die kleine Postfiliale neben dem Waakirchner Rathaus macht Ende August dicht. Zur gleichen Zeit schließt auch Josefine Horter ihre Postagentur in Schaftlach.

Schaftlach/Waakirchen– Die Kündigung kam für Richard Handke (53) überraschend. Seit 1. April 2016 nimmt er als Post-Angestellter in einer kleinen Filiale neben dem Waakirchner Rathaus Pakete und Briefe entgegen. Doch Ende August ist Schluss: Die Post schließt die Niederlassung. Und Handke ist seinen Job los. Eine Nachricht, die Wellen schlägt. „Wir werden ihn sehr vermissen“, sagt Rathaus-Mitarbeiterin Evelyn Englmann. Sie und ihre Kollegen gehören zu den Stammkunden der Postfiliale. Von denen gibt es nach Einschätzung der Post aber zu wenig. Die Schließung erfolge aus wirtschaftlichen Gründen, teilt die Post-Sprecherin Carolin Oelsner mit.

Vor drei Jahren hatte sich das Unternehmen offenbar mehr erwartet. Damals ließ die Post eigens Räume in dem Geschäftshaus von Benedikt Sappl umbauen, um eine Filiale einrichten zu können. Über mangelnde Frequenz kann sich Handke auch nicht beklagen: Viele Schaftlacher nutzen die Möglichkeit, hier ihre Pakete aufzugeben. Eine Brief- und Paketausgabe erfolgt in der Filiale nicht.

Das volle postalische Angebot gibt es unterdessen in Schaftlach. Dort betreiben Josefine und Martin Horter seit 23 Jahren als Selbstständige eine Postagentur. Erst in ihrem kleinen Lebensmittelmarkt, jetzt in einem ehemaligen Bauernhof neben der Kirche. Es ist ein verwinkelter Laden mit viel Charme, in dem es nicht nur den vollen Postservice gibt, sondern auch allerlei Geschenkartikel. „Ich habe das immer sehr gerne gemacht“, sagt Josefine Horter. Trotzdem gibt sie Ende August ihre Postagentur auf – die Gesundheit spielt nicht mehr mit. „Aber das heißt nicht, dass es dann hier keine Post mehr gibt“, macht sie klar. Horter sagt das dieser Tage sehr oft: Seit im Ort durchgesickert ist, dass sowohl in Waakirchen als auch in Schaftlach die Postfilialen dicht machen, fürchten viele, dass sich die Post aus der ganzen Gemeinde zurückzieht. Dagegen versichert Post-Sprecherin Oelsner: „Die lückenlose Versorgung mit Postdienstleistungen in Waakirchen ist auch in Zukunft gewährleistet.“ Die Post führe bereits sehr vielversprechende Gespräche, um eine neue Partnerfiliale einrichten zu können, erklärt Oelsner. Im Moment könne die Post dazu aber keine weiteren Auskünfte geben.

Gesucht wird nicht nur ein Nachfolger für die Horters, sondern auch ein neuer Standort. Der Eigentümer des alten Hauses, in dem die Agentur untergebracht ist, wird voraussichtlich nicht mehr vermieten. „Es wird sehr schwer, etwas zu finden“, weiß Bürgermeister Sepp Hartl. Auch im Rathaus hat die Post schon nach Räumlichkeiten gefragt. Aber dort ist der Platz ohnehin knapp. Hartl hofft, dass sich noch eine Lösung findet: „Wenn es in der ganzen Gemeinde keine Post mehr gibt, haben wir ein echtes Problem.“

Kundenkritik an Rottacher Postannahmestelle

Im Rottacher Postamt gingen die Lichter schon im Dezember 2018 aus. Als Ersatz richtete Edeka in seinem xpress-Markt eine Annahmestelle ein. Sie befindet sich in einer Ecke im Eingangsbereich des Supermarktes, neben der Theke stapeln sich Pakete. Es herrscht fast täglich Hochbetrieb, oft bilden sich lange Warteschlangen. Die Mitarbeiter des Marktes sind schwer gefordert, die Kunden oft genervt. So wie Paul von Ostmann aus Kreuth, der die „funktional chaotische Einrichtung“ der Postfiliale beklagt. Das Personal erscheine qualitativ und quantitativ überfordert. Zudem stünden die Postkunden bei den Parkplätzen in Konkurrenz mit den Edeka-Kunden. „Soll das so bleiben?“, fragt er. Vor Ort gibt es zum Betrieb der Postagentur im Supermarkt keine Auskunft. Die stellvertretende Leiterin der Niederlassung verweist auf die Pressestelle von Edeka Südbayern. Sie sagt nur eines: „Im Rottacher Postamt musste ich auch oft zehn Minuten lang anstehen.“ Edeka Südbayern teilt auf Nachfrage mit, die Rottacher Annahmestelle bleibe auf Dauer bestehen. Edeka betreibe in Südbayern in einer Vielzahl von Märkten Postannahmestellen als zusätzlichen Service für die Kunden. Mit dem Betrieb der Annahmestellen habe das Unternehmen insgesamt sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Kunden wüssten das Angebot sehr zu schätzen, gerade an Standorten, an denen in dieser Hinsicht eine Versorgungslücke bestehe. Dies gelte auch für Rottach-Egern. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Markt sind für die Betreibung der Postannahmestelle speziell geschult und bemüht, der hohen Nachfrage gerecht zu werden“, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung des Unternehmens. Man nehme die Kritik zum Anlass, die Prozesse vor Ort noch einmal zu prüfen und Abläufe bei Bedarf zu verbessern.

