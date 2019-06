Kein Bedarf: Waakirchner Gemeinderat lehnt kommunale Sicherheitswacht ab

Eine kommunale Sicherheitswacht ist in Waakirchen überflüssig, findet der Gemeinderat. Einmütig lehnte er die vom Innenministerium propagierte Einführung ab - und empfahl etwas anderes.

Waakirchen –In einer Bürgermeisterdienstbesprechung habe die Miesbacher Polizei-Chefin Katharina Schreiber für die Einführung einer kommunalen Sicherheitswacht geworben, berichtete Hartl im Gemeinderat. Er sehe dafür aber keine Notwendigkeit, wie im Übrigen auch seine Amtskollegen. Es gebe kaum Brennpunkte in Waakirchen, meinte Hartl. „Wir haben da eigentlich nur den Bahnhof und unsere Turnhalle.“ Bisher habe er die Probleme dort als Bürgermeister selbst bewältigen können, teils mithilfe des Jugendamts und der Polizei. Zudem fürchtet Hartl, dass die Präsenz von Uniformträgern bei den Bürgern eher negative Reaktionen auslöst.

Das sieht auch Balthasar Brandhofer (ABV) so. „Wenn manche Leute eine Uniform sehen, drehen sie so richtig auf.“ Am Ende würden die Menschen, die für Sicherheit sorgen wollen, noch verletzt, sorgte er sich. Außerdem sei zu erwarten, dass die Polizeistationen noch schlechter besetzt werden, wenn es in den Orten eine Sicherheitswacht gebe.

Für Erwin Welzmiller (CSU), selbst Polizist, ist die Sicherheitswacht in großen Städten und Gemeinden eine gute Sache. „Das gibt den Leuten ein Sicherheitsgefühl.“ Den Dienst in Waakirchen, Schaftlach, Marienstein und Piesenkam einzuführen, halte er aber für verfehlt.

Rudi Reber (ABV) lehnte die Sicherheitswacht aus einem anderen Grund ab. Die Landesregierung habe schon vor Jahrzehnten den Fehler begangen, die Stärke ihrer Polizei abzubauen. Es könne nicht Aufgabe der Gemeinden sein, das Versäumnis mit einer Sicherheitswacht auszugleichen. „Es sind Zehntausende, die uns fehlen“, prangerte Reber Einsparungen bei der Polizei ein. Insgesamt sehe er ein gesellschaftliches Problem: „Früher hatte der Polizist ein Ansehen. Heute ist er der Prügelknabe.“ Das spiegele sich auch beim Fernseh-Tatort wider: In fast jeder Folge werde ein Polizist als Alkoholiker dargestellt.

Auch Robert Englmann (CSU), von Beruf Richter, wollte keine Sicherheitswacht. Trotzdem fing sich Reber von ihm eine Rüge ein. „Polemik ersetzt keine sachliche Auseinandersetzung“, meinte Englmann in Richtung Reber. Auch die Gemeinden seien für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständig. Es genüge also nicht, auf den Staat zu schimpfen: „So leicht können wir es uns nicht machen.“

Eine Verstärkung der Polizeiinspektion Bad Wiessee wünscht sich aber auch Andreas Hagleitner (FW) dringend. Er hat schon oft auf die Polizei gewartet: nach Wildunfällen, zu denen er als zuständiger Jäger gerufen wurde. „Es dauert ewig, bis da jemand kommt.“

Kein Wunder, wie Hartl meint: „Die fahren Streife von Glashütte bis Piesenkam.“ Die Sicherheitslage in Waakirchen gebe aber keinen Grund zur Sorge, so Hartl. Vandalismus und Einbrüche seien zurückgegangen, ebenso die Zahl der Verkehrsunfälle: „Verkehrsmäßig ist Waakirchen jetzt der sicherste Ort im Landkreis.“

Lesen Sie: CSU Holzkirchen wirbt für Sicherheitswacht

Auch interessant: In Wolfratshausen ist die Sicherheitswacht im Einsatz