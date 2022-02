„Kirche in Fundamentalkrise“: Waakirchner veröffentlicht Forschungsarbeit

Von: Jonas Napiletzki

Otfrid Pustejovsky wünscht die katholische Kirche mehr menschenbezogen. © Archiv / Max Kalup

Der Waakirchner Otfrid Pustejovsky will eine wissenschaftliche Arbeit veröffentlichen, in der er schwere Vorwürfe gegen die katholische Kirche erhebt. Vorab gibt er erste Einblicke.

Waakirchen – Otfrid Pustejovsky war für einige Zeit gewähltes Mitglied des Diözesanrats in München. „Schon damals ein kritischer Geist“, fügt der katholische Theologe eilig hinzu. Denn deutlich länger, als der 87-Jährige Teil des Laiengremiums war, hat er sich mit dem geschichtlichen Teil der Kirche beschäftigt – wissenschaftlich.

Das Ergebnis der langjährigen Arbeit des Waakirchners soll im Lit Verlag, Münster, erscheinen. „Hoffentlich vor Ostern.“ Pustejovsky will in seinem Buch „bislang unbearbeitete, vernachlässigte und vertuschte Fakten“ ans Licht bringen. Dem greift er nun vor. Einige seiner Thesen hat er für die Heimatzeitung zusammengefasst. Kern seiner Aussagen: Das jüngst veröffentlichte Gutachten spreche nur einen Teil der Probleme an. „Die katholische Kirche befindet sich in einer Fundamentalkrise.“

Unfehlbarkeitsdogma laut Pustejovsky ursächlich für Kirchenkrise

Hineingeraten sei sie in diese Krise „spätestens nach dem Unfehlbarkeitsdogma“ durch den Ex-Papst Pius IX (1792-1878). Denn: Das vor rund 150 Jahren beanspruchte Recht, sich in Glaubensfragen nicht irren zu können – „Die Kirche bin ich“ – führe zu einer Grundsatzfrage: „Kann ein Papst nach herkömmlichem Verständnis überhaupt emeritieren – wie ein Beamter einer Behörde? Wer fordert den Unfehlbarkeitsanspruch?“ Pustejovsky sieht einen Logik-Fehler, dem die Kirche mit einem „Trick“ entkomme: Ein „ex cathedra“ gesprochenes Wort – also in der Eigenschaft als Kirchenlehrer – wird als unfehlbar betrachtet.

Heute würden sich die Menschen aber nicht mehr an die Kirche und deren Weisungen gebunden fühlen. Schließlich sei die Krise „politisch, theologisch und kirchengeschichtlich mitbegründet“, würde Laien von Amtsträgern spalten. Die Spaltung selbst werde durch Vertuschung übertüncht.

Wie genau? Pustejovsky sagt, der „exklusive Leitungs- und Glaubensinhaltsanspruch“ von höheren Amtsträgern werde durch „verabsolutierte Gehorsamkeitseinforderung“ mit kirchenrechtlichen Strafen und Ausschlüssen bei Mitarbeitern durchgesetzt. So dränge die Spaltung nicht zu den Laien vor.

Kirche leidet dem Autor zufolge unter Spätfolgen der NS-Zeit

Welche Strafen? Pustejovsky führt hier „immer wieder angedrohte oder vollzogene Exkommunikationen“ an, die für kirchliche Mitarbeiter mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes einhergingen. Ferner ist der Waakirchner sicher: Kommunismus und Nationalsozialismus hätten die Kirche „nachweislich“ aus Gründen der eigenen Beständigkeit in ihrer Struktur verschoben, also einen Wandel bis heute unterdrückt. Das könne als Spätfolgen definiert werden – bis heute.

Das gebe die Kirche aber nicht zu. Denn: Staatliche Eingriffe aus Zeiten des Kommunismus und des Nationalsozialismus seien negiert, verharmlost und in Kauf genommen worden – um die Institution zu schützen.

Ausgehend von diesen Einflüssen habe sich die Kirche zu einer „zentralisierten Lenkungseinrichtung“ gewandelt, während die theologische Grundlehre vor diesem Hintergrund versagt habe. Auch wirke die ideologische Beugung vor der UdSSR bis heute nach, in Russland habe sich gar wieder eine „Staatskirche“ etabliert.

Pustejovsky glaubt nicht an Kirchen-Reform

An eine aktuell stattfindende Reform der Kirche glaubt Pustejovsky nicht. Vielmehr sanktioniere die Glaubens-Kongregation Reformideen mit Strafmaßnahmen. Als Beispiel nennt der Waakirchner niemand geringeren als den emeritierten Papst Benedikt XVI als Verantwortlichen für die „Kirche im Verborgenen“ in der Tschechoslowakei. So sei Ratzinger zur Zeit der „Kirche im Verborgenen“ Präfekt, also „Chef“ der Glaubens-Kongregation gewesen und habe „eigenhändig entsprechende Papiere unterzeichnet“. Bei der Wiederherstellung der Kirche 1990 in der Tschechoslowakei jedoch seien „politische, sprachliche und ethnische Fehler“ begangen und das Kirchenrecht außer Acht gelassen worden, um die Realität zu vertuschen.

Pustejovsky betont, alle angesprochenen Punkte seien in seiner Publikation auf „263 Textseiten mit 616 Nachweisen und umfangreichem Literaturverzeichnis mit zahlreichen tschechischen, slowakischen Titeln“ gedeckt. Die verbrecherischen Missbrauchsfälle hätten nun die eigentliche Grundlagendebatte öffentlich gemacht.

In Summe fordert Pustejovsky das Ende des Zölibats, um die Spaltung zu beenden, und eine Neuausrichtung der Liturgie am 21. Jahrhundert. Sie sollte „menschenbezogen und inhaltlich nachvollziehbar werden“.

Das Buch

Das Buch mit dem Titel „Geheimkirche – Kirche der Stille und vatikanische Machtpolitik“ erscheint voraussichtlich in rund zwei Monaten im Lit Verlag. Preis: 39,90 Euro. ISBN: 978-3-643-15038-7.

Der Autor

Otfrid Pustejovsky kam vor 75 Jahren als Heimatvertriebener aus der ehemaligen Tschechoslowakei mit seiner Familie an den Tegernsee. Dort arbeitete er später als Lehrer. Nach seinem Studium der Geschichte, Germanistik, katholischen Theologie und Politikwissenschaft in München und Wien promovierte Pustejovsky kurz darauf in den Fächern osteuropäische Geschichte, Slawistik sowie bayerische und mittelalterliche Geschichte. Heute lebt und forscht der 87-Jährige in Waakirchen. nap

