Rainer Hölscher – Bewerber Nummer sechs

Waakirchen hat einen sechsten Bürgermeister-Kandidaten. Die Freien Wähler schicken Rainer Hölscher, den Ehemann von Landrats-Kandidatin Gisela Hölscher, ins Rennen.

Waakirchen – Jetzt heißt es „Überblick bewahren“, denn Waakirchen hat einen sechsten Bürgermeister-Kandidaten: Nach Markus Liebl (CSU), Norbert Kerkel (FWG), Andreas Kilian (SPD), Cornelia Riepe (Grüne) und Rudi Reber (ABV) steigt jetzt auch Rainer Hölscher für die Freien Wähler ins Rennen ein.

Ein politischer Neuling ist der 55-jährige Waakirchner, der bisher beruflich in der Qualitätssicherung bei Telair in Miesbach arbeitet, keinesfalls. Er sei schon immer politisch engagiert und interessiert gewesen, betont er, schon aus familiären Gründen. Seine Frau Gisela ist seit zwölf Jahren Waakirchner Gemeinderätin, ist Kreis-Vorsitzende der Freien Wähler und will Landrätin werden. Auch auf der FW-Liste in Waakirchen ist die 54-Jährige vertreten.

Spätestens seit klar wurde, dass FWG und FW getrennt marschieren, sei die Entscheidung gefallen, dass ihr Mann Rainer Hölscher aus der „zweiten Reihe“ heraustreten und ebenfalls Verantwortung übernehmen möchte.

Kommunalwahl 2020: Das hat Rainer Hölscher vor

Seine Ziele hat er schon abgesteckt: „Ich möchte mein Augenmerk auf die Lebensqualität für Jung und Alt legen“, betont Rainer Hölscher. Unter anderem durch das Engagement für die Nachbarschaftshilfe und auch als Sportler und langjähriger Jugend-Fußballtrainer fühle er sich gut geerdet und nah dran an den Bürgern. Am Herzen liegen ihm Bürgernähe und Transparenz: „Das muss besser werden“, findet Rainer Hölscher. Weitere Ideen und konkrete Themen für den Wahlkampf möchte er noch nicht preisgeben. Die sollen Anfang Januar festgelegt werden.

Auf die Kandidatenliste, die am Sonntagabend beim Hoppebräu nominiert wurde, sind die frisch als eigener Verein eingetragenen Freien Wähler Waakirchen stolz: „Das ist eine Aufbruchsliste“, betont Gisela Hölscher. Sie spiegele die bürgerliche Mitte wider und zeige, dass eine große Motivation zum Mitmachen in Waakirchen herrsche. Gelungen sei nicht nur, dass alle Altersschichten gut vertreten seien. Besonders erfreulich sei der hohe Frauenanteil. Neun Frauen gehören zu dem insgesamt 13-köpfigen Team. „Das hat Seltenheit im Landkreis“, so Gisela Hölscher.

Die Kandidaten der Freien Wähler

Das sind die Kandidaten in absteigender Reihenfolge der Listenplätze: Rainer Hölscher, Josef Betzinger, Marianne Hinterholzer, Sascha Zenzs, Gisela Hölscher, Barbara Schaupp, Martina Meder, Markus Dorn, Johanna Horvat, Ines Stark-Zenker, Veronika Zenzs.

