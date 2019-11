Bürgermeister-Kandidatin gekürt: Juristin (45) geht für die Grünen ins Rennen

Die Grünen fühlen sich im Aufwind. Auch in Waakirchen. Um die Politik im Ort grundlegend zu verändern, gehen sie bei der Kommunalwahl 2020 mit einer Bürgermeisterkandidatin ins Rennen.

Waakirchen – Neun Grünen-Mitglieder des Kreisverbands sind in Waakirchen zuhause und wollen politische Verantwortung übernehmen. Gemeinsam mit Mitstreitern, die sich aus den diversen Bürgerinitiativen rekrutieren, trafen sie sich im Restaurant San Martino, um eine Bürgermeisterkandidatin zu nominieren und eine Liste für den Gemeinderat aufzustellen. Grünen-Kreisvorsitzender Georg Kammholz übernahm die Versammlungsleitung und führte durch die insgesamt elf Wahlgänge.

Vorneweg wurde die 45-jährige Cornelia Riepe mit acht der neun Stimmen zur Bürgermeisterkandidatin gekürt. Die zweifache Mutter ist als Geigerin Mitglied in einigen Orchestern und auch in der musikalischen Frühförderung in Waakirchen aktiv. Die gebürtige Hildesheimerin, die in Frankfurt am Main Jura studierte, ist über ihren Mann nach Waakirchen gekommen und empfindet es als Privileg, „hier in der herzlichen, offenen Dorfgemeinschaft leben zu dürfen“. Nach eigener Aussage ist Riepe zwar ein politischer Neuling, der neutrale Blick von außen auf die politischen Strukturen Waakirchens ermögliche ihr aber einen unbelasteten Start.

„Ich setze mich ein für eine neue, aber nachhaltige, offene und werteorientierte Politikkultur am Ort“, sagte Riepe. Sie wolle die Bürger in die Gestaltung des Ortes mit einbeziehen. Damit es in Waakirchen nicht weiterhin an Transparenz mangle und Entscheidungen hinter geschlossenen Türen getroffen würden, stünden bei ihr eine offene Bürgermeister-Sprechstunde sowie die Digitalisierung der Gemeindearbeit und der Bürgerkommunikation auf der Agenda. Die Schaffung eines umwelt- und klimafreundlichen Verkehrskonzepts, den Einsatz eines kommunalen Klimaberaters für die Energiewende, strukturierte Gewerbeansiedlungen und die Förderung der Jugend nannte die Kandidatin als ihre vordringlichen Themen.

Kommunalwahl 2020 in Waakirchen: Vier Bürgermeister-Kandidaten stehen jetzt fest

Riepe ist nach Andreas Kilian (SPD), Norbert Kerkel (FWG) und Markus Liebl (CSU) in Waakirchen die bislang vierte Bürgermeisterkandidatin, die nominiert wurde. Am Dienstag, 3. Dezember, folgt die Aktive Bürgervereinigung (ABV) mit ihrer Aufstellungsversammlung. Auch sie möchte mit Rudi Reber einen Bürgermeisterkandidaten stellen.

Bei den Grünen wurde Riepe einstimmig auch auf Platz eins der Kandidatenliste für den Gemeinderat gewählt. Mit Carsten Brockmann (57) steht ein IT-Fachmann auf Platz zwei. Er möchte nach eigenen Worten die Identität des Ortes bewahren und eine lebendige, gemeinsame Zukunft wagen. Seine Themen neben Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Digitalisierung: die Gefahren der 4G- und 5G-Infrastruktur.

Auf Platz drei wurde die Schaftlacherin Evi Obermüller (36) gewählt. Die Studienrätin findet, „dass es im Gemeinderat neuen Wind, junge Leute und mehr Frauen braucht“. Gerhard Kocher will sich der technischen Themen, vor allem der grünen Mobilität annehmen, Heidi Grüger der Umwelttehmen. Georg Wagner ist mit 26 Jahren der jüngste Gemeinderatskandidat der Grünen und will seine Heimat für junge Leute, Jugendliche und Kinder lebenswert erhalten. Und auch Klaus Hartmann hat mit dem Klimaschutz die Zukunft im Sinn. Sein Motto: „Global denken, lokal handeln.“

Die Gemeinderats-Kandidaten der Waakirchner Grünen auf einen Blick

Das sind die Gemeinderatskandidaten in der absteigenden Reihenfolge ihrer Plätze: Cornelia Riepe, Carsten Brockmann, Evi Obermüller, Gerhard Kocher, Heidi Grüger, Uwe Kirschner, Georg Wagner junior, Klaus Hartmann, Elisabeth Wagner, Eva Vogel, Evi Sitzmann, Ruprecht Steinhübl, Jeremie Cassar, Oliver Riepe, Georg Wagner senior, Daniel Skodacek, Tobias Bauer.

