Gemeinderatswahl: Lars Hülsmann fordert erneutes Auszählen - Landratsamt reagiert

Kam es bei der Kommunalwahl in Waakirchen zu einer fehlerhaften Stimmerfassung? Lars Hülsmann von der Bürgerliste WIR hat eine Neuauszählung beantragt. So reagiert das Landratsamt.

Waakirchen – Am 31. März, nach der Stichwahl mit dem Sieg Norbert Kerkels (FWG) als neuer Bürgermeister, wurde das Waakirchner Gemeinderatswahlergebnis offiziell. Zwei der insgesamt 20 Sitze am Ratstisch soll demnach künftig die Bürgerliste WIR bekommen. Johann Heiß und Carolin Marquardt mischen dann erstmals mit. Auch Lars Hülsmann, der sich auch mit der Verkehrsinitiative engagiert, durfte anfangs jubeln. Doch ein Computerprogramm machte Fehler, vergab 21 statt 20 Sitze – Hülsmann war damit draußen.

„Im Nachgang zur Wahl haben sich einige, zum Teil erhebliche Mängel in Bezug auf die Verwendung des Softwareprogramms ergeben, die mehreren Wahlhelfern aufgefallen sind“, heißt es unter anderem in seiner Begründung zur Anfechtung. Dass ausgerechnet das Software-Programm der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB), das mit Ausnahme von Weyarn in allen Landkreis-Kommunen zum Einsatz kam, bayernweit in einigen Kommunen für Probleme gesorgt hat, ist bekannt. Gmund konnte zum Beispiel erst zwei Tage später seine Ergebnisse präsentieren – aufgrund eines Problems mit dem AKDB-Programm (wir berichteten).

Kommunalwahl 2020 in Waakirchen: „Bürger müssen sich auf das richtige Ergebnis verlassen können“

„Die Integrität der Wahlhelfer steht völlig außer Zweifel“, heißt es in der Begründung, „doch bei einer demokratischen Wahl müssen sich die Bürger zu hundert Prozent auf das richtige Ergebnis verlassen können, gerade, wenn es knapp zugegangen ist.“ Dies ist laut Hülsmann der Fall bei der Vergabe des letzten Mandats. So habe der Unterschied zwischen Platz 20 und 21, der der WIR-Liste zugefallen wäre, gerade einmal 100 Stimmen betragen, was bei maximal 65 260 zu vergebenden Stimmen der Wähler 0,153 Prozent ausmache.

Motorradfahrer rast mit Tempo 130 durch Waakirchen

Hülsmann geht ins Detail und stützt sich auf Aussagen von Beobachtern: So sei es unter anderem beim Eingeben der Stimmen wiederholt zu einem Absturz der Eingabemaske gekommen, Listenstimmen seien nicht gespeichert worden, das Zusammenführen der ausgezählten Stimmen der einzelnen Teams eines Wahlbezirks sei im System über einen längeren Zeitraum nicht möglich gewesen. Zudem habe das System solche Stimmzettel, die bis zu 20 Einzelstimmen, aber zusätzlich zwei Listenkreuze oder mehr aufwiesen, unterschiedlich bewertet. Es könne nicht sein, so Hülsmann, dass Wahlhelfer mit so einem instabilen Softwareprogramm arbeiten müssen. Die Neuauszählung sei „die einzig faire Möglichkeit, das Wahlergebnis zu bestätigen oder eben zu korrigieren.“ Ob die Liste WIR davon profitiere, sei offen. Wichtig sei vor allem, ein richtiges und vertrauenswürdiges Ergebnis zu erhalten und eine erneute Nutzung des Programms zu verhindern.

Gestern kam vom Landratsamt die Abfuhr: „Eine Nachzählung sämtlicher Stimmzettel kommt nur dann in Betracht, wenn hinreichende konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass die Auswertung in einem oder mehreren Stimmbezirken durchgängig und nicht nur in Einzelfällen fehlerhaft ist“, so Sprecher Birger Nemitz. „Solche Anhaltspunkte liegen hier nicht vor.“ Auch habe der Waakirchner Wahlleiter Christoph Marcher eine fehlerhafte Stimmerfassung ausgeschlossen. Die Prüfung des Anliegens sei damit abgeschlossen.

Alle News zu Corona lesen Sie hier im Ticker

gr