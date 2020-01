Bürgermeisterwahl in Waakirchen: Wir holen alle sechs Kandidaten aufs Podium

Gleich sechs Kandidaten bewerben sich in Waakirchen ums Bürgermeisteramt. Wir holen sie bei einer Podiumsdiskussion am 16. Februar gemeinsam auf die Bühne.

Waakirchen – Das ist rekordverdächtig und zeugt von dem starken Wunsch im Ort, etwas zu verändern: Gleich sechs Kandidaten bewerben sich bei der Bürgermeisterwahl in Waakirchen um die Nachfolge von Amtsinhaber Sepp Hartl (FWG). Dieser hatte sich im Oktober nach längerem Zögern dazu entschieden, nach zwei Amtsperioden nicht noch einmal zur Wahl anzutreten. Damit war der Weg frei für Norbert Kerkel, der nun für die FWG seinen Hut in den Ring wirft. Neben Kerkel wollen Markus Liebl (CSU), derzeit Geschäftsleiter im Waakirchner Rathaus, Andreas Kilian (SPD), Rudi Reber (ABV), Rainer Hölscher (FW) und Cornelia Riepe (Grüne) den Chefsessel im Rathaus erobern.

Wer die sechs Kandidaten und ihre Ziele näher kennen lernen möchte, hat dazu am Sonntag, 16. Februar, Gelegenheit: In Zusammenarbeit mit der Kolpingfamilie Waakirchen-Schaftlach holt die Tegernseer Zeitung alle sechs Bewerber bei einer Podiumsdiskussion auf die Bühne der Schul-Turnhalle. Die Veranstaltung findet als Art politischer Frühschoppen bereits am Vormittag statt – Beginn ist um 11.30 Uhr, Einlass ab 11 Uhr. Moderiert wird die Diskussion von Redaktionsleiter Stephen Hank.

+++ Schicken Sie uns Fragen, die Ihnen am Herzen liegen +++

Mit welchen Fragen er die Kandidaten konfrontieren wird, können Sie, liebe Leser, mitentscheiden. Ist es die Zukunft der Dorfmitte, die Sie besonders bewegt? Oder doch die Verkehrsentlastung, um die schon so lange gerungen wird? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Fragen an redaktion@tegernseer-zeitung.de, schicken Sie uns ein Fax an die Nummer 08022/9168-20 oder einen Brief an Tegernseer Zeitung, Rosenstraße 2, in 83684 Tegernsee. Verwenden Sie dabei bitte stets den Betreff „Podiumsdiskussion Waakirchen“. Einsendeschluss ist am Montag, 10. Februar.

Die Redaktion sammelt die Fragen der Leser und bündelt sie zu thematischen Blöcken. Die Kandidaten bekommen die Fragen erstmals bei der Podiumsdiskussion zu Gesicht, müssen also spontan antworten. Mit Ihrer Einsendung erklären Sie sich damit einverstanden, bei der Veranstaltung als Fragesteller genannt zu werden. Eine Gewähr, dass jede uns zugesandte Frage berücksichtigt wird, gibt es nicht.

Neben den Fragen der Leser müssen die sechs Bürgermeister-Kandidaten zu mehreren Themenfeldern Farbe bekennen. Dabei geht es unter anderem um die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, um die Ortsentwicklung und Infrastruktur sowie um das Thema Bürgerbeteiligung.

Weitere Podiumsdiskussionen zur Kommunalwahl 2020 im Landkreis Miesbach

o Dienstag, 4. Februar, um 19.30 Uhr im Waitzinger Keller in Miesbach

o Donnerstag, 6. Februar, um 19.30 Uhr in der Schulaula in Otterfing

o Mittwoch, 12. Februar, um 19.30 Uhr im Gasthof zur Post in Bad Wiessee

o Donnerstag, 13. Februar, um 19.30 Uhr in der Wolfseehalle in Fischbachau

Hier finden Sie alle Kandidaten-Namen für die Kommunalwahl im Landkreis Miesbach im Überblick

gab