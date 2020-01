KZ-Todesmarsch: Waakirchen unterstützt Filmprojekt und startet Aufruf

Der qualvolle Marsch Tausender KZ-Häftlinge aus Dachau fand 1945 in Waakirchen sein Ende. Ein Film soll an die Geschehnisse erinnern. Die Gemeinde unterstützt das Projekt – und startet einen Aufruf.

Waakirchen – In den Abendstunden des 26. April 1945 hatte für die etwa 12.000 Häftlinge des Konzentrationslagers Dachau und seiner Außenstellen die Evakuierung ins Ungewisse begonnen. In etlichen Hundertschaften wurden die KZ-Gefangenen auch in Richtung Alpen getrieben. Am 2. Mai erreichten rund 2700 KZ-Häftlinge aus Dachau schließlich Waakirchen. Ihre Bewacher hatten sie 70 Kilometer durch Schneetreiben und Wildnis marschieren lassen. Viele erfroren, verhungerten oder starben an Erschöpfung. In Waakirchen trafen die KZ-Häftlinge auf ihre amerikanischen Befreier. Heute erinnert ein Mahnmal an den sogenannten Todesmarsch.

Die Ikarus-Filmproduktion aus Eurasburg (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen) will jetzt ein Filmprojekt über den Todesmarsch verwirklichen und hat sich mit einem Zuschussantrag an die Gemeinde Waakirchen gewandt. 1000 Euro standen daher im Gemeinderat zur Debatte.

Bürgermeister Sepp Hartl (FWG) berichtete von der vorangegangenen Sitzung des Finanzausschusses, der sich ebenfalls mit dem Antrag befasst hatte. Der Ausschuss habe den Zuschuss zunächst abgelehnt, so Hartl, da der Schwerpunkt des Films zwischen Gauting und Königsdorf liege. Falls es aber zu Änderungen kommen sollte, könnte der Antrag nochmal diskutiert werden, hatte der Ausschuss erklärt.

Gemeinde Waakirchen bittet Zeitzeugen des Todesmarschs, sich zu melden

Inzwischen, berichtete Hartl, sei ein Vertreter der Filmgesellschaft im Rathaus gewesen und habe berichtet, dass in dem Film auch ein Zeitzeuge aus Waakirchen zu Wort kommen werde. Die Gemeinde werde also nicht nur als Ort der Befreiung in dem Film vorkommen, sondern auch dank des Zeitzeugen Beachtung finden. Inzwischen würden elf Gemeinden das Projekt finanziell unterstützen. „Ich glaub’, das ist eine gute Sache“, meinte Hartl und gab die Empfehlung der Kämmerei weiter, den Zuschuss zu gewähren.

„Das Projekt betrifft einen Teil der Geschichte unseres Ortes“, fand auch Robert Englmann (CSU) und war daher für die Unterstützung. Gisela Hölscher (FWG) fand, dass es der Gemeinde gut zu Gesicht stehen würde, sich zu beteiligen, zumal viele Passanten an dem Gedenkstein Halt machen und Blumen niederlegen würden.

Andreas Hagleitner (FWG) überraschte mit der Nachricht, dass er ebenfalls von einem Zeitzeugen wisse. Er würde ihn nun bitten, sich zu melden. Hartl berichtete zudem von einem Motorradclub, der jedes Jahr die Strecke des Marsches abfahre und am Gedenkstein in Waakirchen eine Andacht halte. „Auch deshalb finde ich es richtig, wenn wir den Zuschuss gewähren.“

Georg Rausch (CSU) schlug vor, dass Waakirchen über das Gemeindeblatt einen Aufruf starten solle. „Dann würde die Filmfirma noch mehr Informationen bekommen.“ Dazu soll es nun kommen: Zeitzeugen der Ereignisse von 1945 sollen sich in der Gemeinde melden.

Am Ende wurde zudem mehrheitlich beschlossen, den Zuschuss über 1000 Euro für das Filmprojekt zu gewähren. Nur Balthasar Brandhofer (ABV) war dagegen.

