Lanserhof plant Radiologiepraxis - und schlitzt dafür einen Hügel auf

Von: Gerti Reichl

Die geplante Radiologiepraxis wird in einem vorhandenen Hügel vergraben, der Zugang bekommt eine außergewöhnliche Architektur. © Visualisierung: Obermoser + Partner Architekten

Ein Schlitz im Hügel, eingefasst von Glas und Beton: Mit extravaganter Architektur macht der Lanserhof auf dem Steinberg weiter von sich reden. Der Waakirchner Bauausschuss ist begeistert und befürwortete den Antrag für einen Radiologie-Bau – unter der Erde.

Waakirchen – Nach Sylt geht’s auf dem Steinberg weiter. Das hatte Lanserhof-Chef Christian Harisch bereits angekündigt, als sich der Bauausschuss im vergangenen Jahr schon einmal mit diversen Bauvorhaben auf dem Steinberg befasste. Damals ging es um die nötige Änderung des Bebauungsplans, eine Grundlage für die Genehmigung der Vorhaben. Jetzt ist der Lanserhof Sylt eröffnet – und alle staunen über die Gesundheitsklinik der Superlative, die mit Europas größtem Reetdach in die Dünen gepflanzt wurde.

Lanserhof baut Radiologiepraxis in Hügel: Auch für die Allgemeinheit zugänglich

Vergleichsweise mickrig, dafür architektonisch ziemlich spektakulär, wirkt da der zwischen drei und fünf Meter schmale Spalt, in den sich auf einem vorhandenen Hügel zwischen Lanserhof und Margarethenhof künftig der Zugang zu einer Radiologiepraxis schiebt. Eingefasst mit Glas und gestützt von wuchtigen Betonmauern, sollen hier mit einem Ausmaß von 18 mal 18 Metern unterirdisch Räume für MRT- und CT-Untersuchungen entstehen. Die Praxis werde nicht vom Lanserhof betrieben, stehe aber zur Hälfte deren Patienten sowie der Allgemeinheit zur Verfügung, wie Stefan Huber von der Bau- und Projektentwicklung Lanserhof in der Sitzung aufklärte. „Auch für Kassenpatienten?“, wollte Rudolf Reber (ABV) angesichts der elitären und betuchten Lanserhof-Klientel wissen. Das stehe noch nicht fest, sagte Huber, der auf eine weitere Nachfrage Rebers eingehen musste. Reber machte auf die eventuell neuen Anforderungen der örtlichen Feuerwehr in Sachen Ausbildung und Ausrüstung aufmerksam, die durch eine Radiologiepraxis entstehen könnten. „Eine zusätzliche Belastung für unsere Feuerwehr ist nicht in unserem Sinne“, machte er deutlich. Huber versicherte, diesen Aspekt zu klären.

Dass die Oberkante des Fußbodens im Erdgeschoss um 25 Zentimeter über den Festsetzungen des bereits rechtsgültigen Bebauungsplans liegt, wurde von Huber zurechtgerückt: „Wir liegen auf einer Ebene mit dem Gelände.“ Huber versicherte auch, dass der Hügel, in den sich die Praxis gräbt und der sich am Rande von Loch 7 des Golfplatzes befindet, nach Ende der Bauarbeiten wieder hergestellt werde.

Ich bin super fasziniert.

Am Ende waren die Bauausschussmitglieder nicht nur einverstanden – Carsten Brockmann (ABV) war sogar begeistert: „Ich bin super fasziniert, wenn architektonisch solche Akzente gesetzt werden, die dazu beitragen, die Kulisse am Ort weiterzuentwickeln.“ Diese Architektur, die nicht dem Normalen entspricht, sei ein tolles Beispiel, um die Topografie und die Hügeligkeit hervorzuheben.

Auch die Pläne für den bereits seit Mai 2019 genehmigte Neubau der Driving Range mit Coachingräumen und „Prama“-Fitnessraum standen erneut auf der Tagesordnung. Über eine Bauvoranfrage wollte die GAT Golf am Tegernsee GmbH & Co.KG geklärt wissen, ob auch eine Tiefgarage machbar sei. Sie würde sich unter dem geplanten, geschwungenen Neubau der Driving Range im Hang realisieren lassen – mit 22 Stellplätzen, einer unkomplizierten Zufahrt sowie natürlichen Belüftung. Dort könnten auch die E-Bikes unterkommen, die der Lanserhof allen Mitarbeitern zur Verfügung stellt in der Hoffnung, dass diese auch rege genutzt werden. Zudem könnten hier im Winter die Golf-Carts abgestellt werden.

Das Vorhaben erschien den Mitgliedern unproblematisch, und die einzige Nachfrage von Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG) bezog sich auf den geplanten „Prama“-Fitnessraum. Hier handle es sich um interaktive, berührungs- und tastempfindliche Geräte für Konditions- und Bewegungstraining mit Monitoren, klärte Huber auf. Dies sei vor allem für die physiotherapeutischen Behandlungen gedacht.

Lanserhof baut Radiologiepraxis: Doch zuerst kommt die neue Driving Range mit Tiefgarage dran

Rudolf Reber bat noch eindringlich darum, den Tiefgaragenbau angesichts des „überschaubaren Parkplatzangebots“ auch wirklich umzusetzen. Tiefgarage und Driving Range sollen möglichst schon im Frühjahr 2023 gebaut werden, sagte Huber nach der Sitzung, in der er auch hierfür das einstimmig positive Votum des Gremiums bekommen hatte. Der Bau der unterirdischen Praxis werde erst anschließend erfolgen. Die Aufstockung des Margarethenhofs, von der ebenfalls schon die Rede war, sei zwar immer noch aktuell, aber noch nicht konkret.

